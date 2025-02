คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ ชวนชมละครเวทีสะท้อนสังคม Nothing Lasts Forever

กลุ่มนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้กลุ่ม "ละคอนมะนุด" หรือ Humdrama เตรียมจัดการแสดงละครเวทีครั้งที่ 33 เรื่อง "Nothing Lasts Forever" โดยในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนิสิตภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งเป็นการนำเสนอการแสดงที่แตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมา ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 33 ปีที่การแสดงครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะนำเสนอความบันเทิง แต่ยังสะท้อนศักยภาพของนิสิตที่สามารถทำงานข้ามศาสตร์ ทั้งในด้านการแสดง ดนตรี และความร่วมมือเป็นทีมอีกด้วย จึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดประเด็นทางสังคมผ่านศิลปะการแสดงละครเวทีเรื่อง "Nothing Lasts Forever" เป็นการนำเสนอเรื่องราวของ “ลาเวนเดอร์” หญิงสาวผู้มีพรสวรรค์ด้านการแสดงที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคในสังคมปิตาธิปไตย เธอต้องต่อสู้กับความคาดหวังของสังคม ความกดดันจากครอบครัว และความเหลื่อมล้ำทางชนชั้น ละครเวทีเรื่องนี้นำเสนอประเด็นทางสังคมที่ร่วมสมัย ผ่านเรื่องราวความรักและความฝันของตัวละคร การต่อสู้ของลาเวนเดอร์จึงไม่เพียงแต่เป็นเรื่องราวของการไล่ตามความฝัน แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของผู้หญิงในการเผชิญหน้ากับอุปสรรคในสังคม เมื่อเธอต้องพิสูจน์ตัวตนท่ามกลางเงื่อนงำและความลับที่ซ่อนอยู่ในครอบครัวทั้งนี้ ละครเวทีดังกล่าวจะพาผู้ชมก้าวเข้าสู่โลกของความฝันและการต่อสู้ท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำ ภายใต้คอนเซ็ปต์ "ละคอนมะนุด...เพื่อความเป็นมนุษย์" ซึ่งเหล่านิสิตได้นำองค์ความรู้จากหลากหลายศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ละครเวทีที่สะท้อนความจริงของสังคมอย่างตรงไปตรงมา ด้วยความมุ่งหวังที่จะจุดประกายความเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวเข้าใกล้ความเท่าเทียมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมี ผศ.จิณณวัตร มั่นทรัพย์ หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีตะวันตก นักประพันธ์เพลงผู้มีชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติ มาร่วมสร้างบทเพลงอันไพเราะสำหรับละครเวทีเรื่องนี้ให้เป็นมากกว่าการแสดง แต่ยังเป็นการผสานศิลปะหลากแขนงเข้าด้วยกันอย่างลงตัวการแสดงจะจัดขึ้นในวันที่ 1-2 มี.ค. 2568 ณ สำนักพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรชมการแสดงได้ที่ Ticketmelon เว็บไซต์ www.ticketmelon.com ค้นหาคำว่า Nothing Lasts Forever