เลอโนท ประเทศไทย ดึงเชฟระดับโลกสอน “มาสเตอร์คลาส” มอบโปรสุดพิเศษ ยกมาตรฐานวงการอาหารเทียบสากล

กรุงเทพฯ: โรงเรียนสอนประกอบอาหาร เลอโนท ประเทศไทย (Lenôtre Culinary Arts School Thailand) สถาบันสอนทำอาหารชั้นนำและเป็นสาขาเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยตรงจาก เลอโนท ปารีส ประกาศแคมเปญพิเศษต้อนรับปี 2025 ด้วยการนำเสนอ 2 โปรแกรมพิเศษเพื่อยกระดับมาตรฐานการทำอาหารฝรั่งเศสในประเทศไทยคุณตองกี แฟร์ทิล (Tanguy Fertil) General Manager ผู้จัดการทั่วไปของโรงเรียนสอนประกอบอาหาร เลอโนท ประเทศไทย กล่าวว่า "การจัดมาสเตอร์คลาสพิเศษครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะการทำเบเกอรี่ระดับมืออาชีพ โดยไม่ต้องเดินทางไกลถึงฝรั่งเศส นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมคลาสจะได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคดั้งเดิมและทักษะใหม่ ๆ ในการทำขนมอบ รวมถึงแนวทางการพัฒนาธุรกิจเบเกอรี่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปพร้อมกัน"ไฮไลต์สำคัญของแคมเปญครั้งนี้คือ Chef Mickaël Martinez เชฟขนมอบชื่อดังและเจ้าของร้านเบเกอรี่จากเมืองมาร์เซย์ ประเทศฝรั่งเศส ที่จะเดินทางมาถ่ายทอดความรู้ผ่าน 2 หลักสูตรมาสเตอร์คลาส ได้แก่ The Art of Bakery Masterclassหลักสูตร 5 วัน ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2568 และ The Viennoiserie Arts Masterclass หลักสูตร 3 วัน ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2568นอกจากนี้ เลอโนท ประเทศไทย ยังเปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรเชฟมืออาชีพระดับ 2 ทั้งสายอาหารคาว เบเกอรี่ และขนมอบ พร้อมมอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ดังนี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมสอบข้ามระดับ มูลค่า 55,000 บาท, ฟรี ทุนการศึกษามูลค่า 30,000 บาท, รับสิทธิ์ผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ โรงเรียนสอนประกอบอาหาร เลอโนท ประเทศไทย (Lenôtre Culinary Arts School Thailand) โทร. 02-853-9595 หรือ Facebook Page : m.me/LenotreThailand