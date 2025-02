MTT สานต่อ อัตลักษณ์ผ้าประจำจังหวัด ชู Soft power ด้านวัฒนธรรม

บริษัท REGEN Smart City (Thailand) Co.,Ltd และ กองการประกวด Miss & Mrs Tourism Thailand 2025 นำโดย ดร. อังคนางค์ ชากีร่า บำรุงสรณ์ ประธานกรรมการบริษัท และ ผู้ถือลิขสิทธิ์เวทีการประกวด MTT2025 เข้าร่วมจัดแสดงแฟชั่นโชว์ชื่อชุด “MTT สืบสานผ้าอัตลักษณ์จังหวัด” ในงาน “ราตรีอัญมณีแห่งผ้าไทย” จัดโดย ชมรมเพลินไทยสมัยนิยม ม.ล.ปุญยนุช เกษมสันต์ ดุลยจินดา และ คุณสุริยน ศรีอรทัยกุล แห่ง บิวตี้ เจมส์ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมดุสิตธานีการแสดงแฟชั่นโชว์ครั้งนี้ทาง “Shakira” ได้เน้นการนำอัตลักษณ์ผ้าประจำจังหวัด จาก 9 จังหวัด ได้แก่ ผ้าอัตลักษณ์จังหวัดนครราชสีมา, หนองบัวลำพู, หนองคาย, ลำพูน, ระยอง, นราธิวาส, กาญจนบุรี, อุดรธานี และกำแพงเพชร โดยผ้าแต่ละผืนจะมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นที่แตกต่างกันออกไป ทั้งในเรื่องของ ลายผ้า เทคนิกการทอ สี และวัตถุดิบ ผ้าแต่ละผืนเมื่อได้มาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการออกแบบให้มีความทันสมัย เป็นสากล โดยทาง “หมอกี้” (ดร. อังคนางค์ ชากีร่า บำรุงสรณ์) ได้เป็นผู้เสนอแนวคิด และออกแบบร่วมกับผู้ตัดเย็บ จนได้ออกมาเป็นชุดราตรีที่มีความสวยงามทั้งลายผ้า ดีไซน์ และสามารถเข้ากับนางแบบได้เป็นอย่างดีดร. อังคนางค์ ชากีร่า บำรุงสรณ์ กล่าวว่า “สำหรับแฟชั่นโชว์ครั้งนี้เป็นการทำตามวัตถุประสงค์ของ Shakira ที่จะสนับสนุนและช่วยเป็นอีกหนึ่งพลังในการผลักดัน Soft power ด้านวัฒนธรรมของไทย ให้มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นและดังไกลระดับโลก โดยครั้งนี้เราได้นำผ้าประจำจังหวัดถึง 9 จังหวัด มารังสรรค์ให้เป็นชุดมาตรฐานสากล ที่มีความสวยงาม สง่า และทันสมัย ให้นางงามของ MTT ได้ใส่ในการแสดงโชว์ครั้งนี้ โดยเราคาดหวังว่า การนำเสนอ “อัตลักษณ์ผ้าประจำจังหวัด 9 จังหวัด ในโครงการ “MTT สืบสานผ้าอัตลักษณ์จังหวัด” จะเป็นการจุดประกายเพื่อต่อยอดให้สังคมร่วมกันตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนาธรรม ประเพณี ของท้องถิ่นที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ พร้อมอนุรักษ์ให้เยาวชน และคนรุ่นต่อๆไป ได้เรียนรู้ที่จะรู้จักรากเง้าของตนเอง และคิดต่อยอดให้เกิดเป็น Soft Power ให้ต่างชาติยอมรับต่อไป”สำหรับการแสดงแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้ทางกองประกวด MTT ได้คัดสรรนางงามเข้าร่วมโชว์ถึง 9 ท่าน ได้แก่ ดร.สพ.ญ.อังคนางค์ ชากีร่า บำรุงสรณ์ Director of MTT Tourism Thailand, Mrs.Tourism Thailand 2022 และ Mrs.Tourism Universe 2022 แสดงแบบผ้าอัตลักษณ์ จังหวัดนครราชสีมา, รัมณีย์ อภิชัยโชติรัตน์ MRS. TOURISM UNIVERSE 2023, MRS. TOURISM THAILAND 2023 แสดงแบบผ้าอัตลักษณ์ จังหวัดหนองบัวลำพู, รัชวรรณ เลิศประสิทธิ์โชค MRS. Tourism WORLD 2024, MRS. Tourism Thailand 2024 แสดงแบบผ้าอัตลักษณ์ จังหวัดหนองคาย, นวลจิรา แซ่หยาง 1st RUNNER UP MRS. Tourism Thailand 2024, MRS LUXESTAR PAGEGENT 2025 แสดงแบบผ้าอัตลักษณ์ จังหวัดลำพูน, อนุธิดา สาระธนะ MISS TOURISM THAILAND 2024 แสดงแบบผ้าอัตลักษณ์ จังหวัดระยอง, นูรูล อมีร่าห์ โมด ม๊อคตาร์ 2nd Runner Up Mrs. Tourism Thailand 2024 แสดงแบบผ้าอัตลักษณ์ จังหวัดนราธิวาส, กรวรรณ แซ่เล้า Classic MRS.TOURISM THAILAND 2023, MRS National World 2024แสดงแบบผ้าอัตลักษณ์ จังหวัดกาญจนบุรี, รัชนีกร ฟาวเลอร์ ELITE MRS. Tourism Thailand 2024 แสดงแบบผ้าอัตลักษณ์ จังหวัดอุดรธานี, วณิชณันท์ รัตนกุลนาคี Classic MTT TOURISM THAILAND 2024 แสดงแบบผ้าอัตลักษณ์ จังหวัดกำแพงเพชรสำหรับ ผู้สนใจติดตามข่าวสาร และเข้าร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัว “Shakira” สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/share/15nGKMCnKi/?mibextid=wwXIfr#MttTourismThailand #MissTourismThailand #MrsTourismThailand #ตัวแม่กระตุ้นท่องเที่ยว#softpower #ผ้าอัตลักษณ์จังหวัด #สมุนไพรไทย #SmartTourism #ShakiraSkincare #Shakira