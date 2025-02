ททท. ผลักดันไทยเป็นฮับท่องเที่ยวอาเซียน เปิดโครงการ ASEAN + INDIA SHOPPERS IN THAILAND 2025

Thailand’s premier shopping extravaganza returns to boost the economy through shopping and soft power.Bangkok, 13 February 2025 – The Tourism Authority of Thailand (TAT) officially launched ASEAN + India Shoppers in Thailand 2025, building on the success of last year’s inaugural campaign. This initiative aims to strengthen Thailand’s reputation as a premier shopping and cultural tourism destination, targeting tourists from ASEAN countries and India with exclusive offers and immersive experiences.Ms. Thapanee Kiatphaibool, TAT Governor, stated: “We are thrilled to bring back the ASEAN + India Shoppers in Thailand campaign. Aligned with the government’s 5 Must-Do Experiences in Thailand initiative, this campaign highlights Thai strengths through cuisine, locally crafted goods, and unique products. Collaborating with retailers of all levels, we feature Thai food, souvenirs such as aromatherapy items, traditional snacks, dried fruits, and fashion and accessories by Thai artisans. This not only boosts tourism but also supports local communities and small enterprises.”Running from 1 March to 31 May 2025, the campaign celebrates Thailand’s vibrant culture, exceptional products, and renowned hospitality through partnerships with leading retailers such as King Power International (including Multiply by Eight (X8) and Firster), Central Group (featuring Central Pattana, Central Department Store Group under Central Retail, Central Food Retail), The Mall Group (featuring Gourmet Market), One Bangkok, Erb, Ginger Farm Kitchen, Gaysorn Village, Bissin, Satta Farm, Big C Supercenter, CP AXTRA, and Thai Air Asia.Over the course of three months, the campaign offers ASEAN and Indian tourists shopping and dining privileges valued between 500 and 3,000 Baht. Visitors can participate by scanning a QR code upon arrival in Thailand or visiting aseanindiashoppers.com to answer questions about the “5 Must-Do Experiences” in Thailand.Discounts can be redeemed at luxury malls, local markets, and speciality shops across Bangkok and all regions of Thailand. Participants can explore Thai fashion, discover lifestyle brands, shop for authentic local products, and enjoy delectable Thai cuisine.The campaign leverages the travel convenience of ASEAN and Indian tourists, with flight times averaging just two to four hours. ASEAN visitors have a high repeat rate (72.26%), while the Indian market continues to grow, supported by Thailand’s Free Visa initiative and strong air connectivity.TAT anticipates the campaign to generate an economic impact exceeding 180 million Baht. Beyond revenue, the campaign aims to enhance global awareness of the Amazing Thailand brand, targeting over 1 million impressions worldwide.ASEAN and Indian tourists are forecasted to play a critical role in revitalizing Thailand’s economy in 2025, contributing an estimated 11 million and 2.3 million arrivals, respectively. TAT envisions this campaign as a cornerstone in driving economic growth through shopping, cultural tourism, and sustainable practices.For more information, visit aseanindiashoppers.com.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ASEAN + INDIA SHOPPERS IN THAILAND 2025 โดยมี นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้ ททท. ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ ห้องโถงธนะรัชต์ ชั้น 1 อาคาร ททท. สํานักงานใหญ่ เพื่อกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในตลาดอาเซียนและอินเดีย ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวระดับโลก และเป็นศูนย์กลางในการเดินทางของภูมิภาคอาเซียน สร้างเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศไทยไม่น้อยกว่า 180 ล้านบาทนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. กล่าวว่า โครงการ ASEAN + INDIA SHOPPERS IN THAILAND 2025 ถือเป็นหนึ่งในโครงการใหญ่ในปี Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025 ที่ ททท. พร้อมมอบประสบการณ์เหนือระดับและสิทธิประโยชน์การท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวผ่านแคมเปญทางการตลาด (Grand Privilege) เพื่อรุกตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน (สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน เมียนมา) และอินเดีย กระตุ้นการใช้จ่ายและการเดินทางซ้ำของนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดอาเซียนและอินเดีย ซึ่งถือเป็นกลุ่มตลาดขนาดใหญ่กว่าหนึ่งในสามของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยทั้งหมดในปี 2567 และยังมีแนวโน้มในการเติบโตสูง รวมถึงเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่พร้อมจับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีพฤติกรรมเดินทางซ้ำเข้าสู่ประเทศไทยสูงถึงร้อยละ 72 โดยการดำเนินโครงการครั้งนี้ ททท. ได้ร่วมกับพันธมิตรและผู้ประกอบการแบรนด์ชั้นนำ (Partnership 360 องศา) มอบสิทธิพิเศษให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดอาเซียนและอินเดียเพื่อส่งเสริมตลาดระยะใกล้ พร้อมทั้งกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว อันนำไปสู่การกระจายรายได้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการ SME ของไทย เพื่อให้เกิดความสมดุลในทุกมิติและทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเติบโตอย่างเข้มแข็งมุ่งสู่ความยั่งยืน ในปี 2568 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากกลุ่มภูมิภาคอาเซียนเดินทางมายังประเทศไทยมากกว่า 11 ล้านคน และคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากอินเดียเดินทางมายังประเทศไทย 2.3 ล้านคน ตลอดจนผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาคอาเซียนต่อไปการดำเนินโครงการ ASEAN + INDIA SHOPPERS IN THAILAND 2025 ททท. ได้ผสานความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำ ได้แก่ บริษัท คิง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ,บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ,กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในเครือเซ็นทรัลรีเทล ,บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ,บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ,One Bangkok ,บริษัท เอิบ เวลเนส จำกัด ,บริษัท จินเจอร์ ฟาร์ม บางกอก จำกัด ,Gaysorn Village ,Bissin ,Satta Farm ,บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ,บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) และ บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด มอบสิทธิพิเศษมูลค่าเริ่มต้นที่ 500 บาท สูงสุดถึง 3,000 บาท ให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดอาเซียนและอินเดียที่เดินทางมายังประเทศไทย โดยร่วมสนุกตอบคำถามเกี่ยวกับ 5 MUST DO IN THAILAND ผ่านเว็บไซต์ aseanindiashoppers.com หรือ SCAN QR CODE เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ณ ร้านค้าหรือสถานประกอบการของพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการฯ เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2568นักท่องเที่ยวภูมิภาคอาเซียนและอินเดียเป็นนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง มีกำลังในการจับจ่ายใช้สอย มีความได้เปรียบในเรื่องการเดินทาง เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางระยะใกล้ (Short haul) ระยะเวลาการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียนใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง และสามารถเดินทางมาประเทศไทยได้สะดวก ทั้งทางบก และทางอากาศ ทำให้ประเทศไทยเป็น Weekend Destination ยอดนิยมของชาวอาเซียน ขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวอินเดียใช้เวลาการเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางอากาศประมาณ 4 ชั่วโมง โดยมีพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง หรือ FIT นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย เพื่อชอปปิงสินค้า อาทิ เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์อาหารไทย ของที่ระลึก เครื่องสำอาง/เครื่องหอม และ เครื่องหนัง เป็นต้น