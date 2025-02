Gemalyn ส่งคอลเล็กชันใหม่ “The Popstar celebration” 5 ดีไซน์สวยเก๋ ชูจุดขายโดดเด่นรับเดือนแห่งความรัก

แบรนด์ Gemalyn ภายใต้ NGG JEWELLERY เปิดคอลเล็กชันใหม่ “The Popstar celebration”5 แบบ 5 ดีไซน์ 5 ความหมาย รับเดือนแห่งความรัก พร้อมชูจุดขายที่โดดเด่น “Shine Like a Star, Love Like a Diva” ส่องประกายความรัก ดั่งซุปเปอร์สตาร์แห่งหัวใจ เผยได้แรงบันดาลใจจากพลังแห่งความรักและเสน่ห์ดั่งซูเปอร์สตาร์ ชูจุดขายอันโดดเด่นด้วยการผลิตจากวัสดุคุณภาพ อัญมณีทุกชิ้นคัดสรรพิเศษ คุณภาพสูง ดีไซน์ที่สวยงาม ความหมายลึกซึ้ง เหมาะเป็นของขวัญแทนใจให้คนรักหรือให้ตัวเอง วางจำหน่ายแล้วที่ NGG ทุกสาขาทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ เมื่อช้อปสินค้ารับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30,000 บาท กับโครงการ Easy E-Receipt 2568 ด้วยนางสาวปัญจรัตน์ ทรัพย์หิรัญกุล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด อาณาจักรเครื่องประดับแท้ของขวัญจากธรรมชาติรวมศาสตร์และศิลป์แห่งเครื่องประดับ ทั้งเพชร ทองคำ อัญมณี และนาฬิกา ได้รับความไว้วางใจและอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี ได้ เปิดเผยว่า เพื่อรับเดือนแห่งความรัก แบรนด์ Gemalyn ภายใต้ NGG JEWELLERY เปิดตัวคอคเล็กชันใหม่ “The Popstar celebration” 5 แบบ 5 ดีไซน์ 5 ความหมาย รับเดือนแห่งกุมภาพันธ์นี้ พร้อมชูจุดขายที่ไม่ซ้ำใคร “Shine Like a Star, Love Like a Diva” เปล่งประกายความรัก ดั่งซุปเปอร์สตาร์แห่งหัวใจ คอลเล็กชันนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากพลังแห่งความรักและเสน่ห์ดั่งซุปเปอร์สตาร์ พร้อมถ่ายทอดความมั่นใจและเปล่งประกายแบบไร้ขีดจำกัด เพื่อมอบความสุขและความทรงจำอันแสนพิเศษให้กับคุณและคนรัก​“ส่วนแนวคิดในการออกคอลเล็กชันในครั้งนี้เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่งความรัก คอลเล็กชันถูกออกแบบให้สะท้อนทั้งความโรแมนติกและพลังของความรัก ที่ไม่ได้มีแค่ความสวยงามเท่านั้น แต่ยังสื่อถึงความรักอันแสนหวาน ด้วยดีไซน์ที่ผสมผสานความโรแมนติกและความเปล่งประกายได้อย่างลงตัว เหมาะสำหรับคู่รักที่ต้องการแสดงความรัก ผู้สวมใส่จะรู้สึกได้ถึงความมั่นใจและเสน่ห์ที่ใครๆ ก็ต้องจับตามอง ไม่ว่าจะเป็นลุคไหนก็ดูดี อีกทั้งยังผลิตจากวัสดุคุณภาพเยี่ยม อัญมณีที่คัดสรรเป็นพิเศษ ใส่ใจในทุกรายละเอียด ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุคุณภาพสูง ด้วยดีไซน์ที่สวยเก๋ ความหมายลึกซึ้ง และคุณภาพที่เหนือระดับให้คุณมั่นใจได้ว่าเครื่องประดับทุกชิ้นในคอลเล็กชันนี้สวยงาม ทนทาน และมีมูลค่าจึงเหมาะที่จะมอบให้เป็นของขวัญแทนใจสำหรับคนรักหรือให้ตัวเองก็ตาม”และสำหรับ Gemalyn คอลเล็กชันใหม่ 5 แบบ 5 ดีไซน์ 5 ความหมาย อาทิ1. Star Halo pop Ruby Necklace2. Twinky Twinky Pink Star Necklace3. Mini Popstar Ruby Ring4. Popstar Winky Ruby Ring5. Popstar Winky Purple Sapphire Ring“ทั้ง 5 แบบ 5 ดีไซน์นี้ ทุกชิ้นผลิตจากงานทองคำ 18K ซึ่งเป็นทองคำคุณภาพสูง เครื่องประดับพลอย และเพชร มีมูลค่าในตัวเองสูง ที่สำคัญมีความแข็งแรง เหมาะกับการสวมใส่ในชีวิตประจำวัน มีการไล่สีพลอย Sapphire หลากหลายเฉดสี อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ Gemalyn แหล่งพลอย Sapphire (แซฟไฟร์) และ Ruby (ทับทิม ) จาก แอฟฟริกา คุณภาพของอัญมณีของทางแบรนด์ได้ใช้คุณภาพเดียวกับงาน Hi-end Brand อัญมณีของทางแบรนด์เป็นเจียระไนการแบบเหลี่ยมต่อเหลี่ยมแบบสมมาตร ทำให้อัญมณีเปล่งประกายอย่างสูงสุด จากช่างชำนาญของ Gemalyn โดยเฉพาะ (เกรดการเจียระไนเดียวกับงานแบรนด์นาฬิกาชั้นนำของโลก) ทางแบรนด์มีการตรวจสอบอัญมณีทุกเม็ดผ่าน Lab ที่มาตราฐาน มั่นใจได้ว่าอัญมณีทุกเม็ดเป็นของแท้ท่านที่สนใจ เลือกช้อปสินค้าได้แล้วที่ NGG Jewellery ทุกสาขาทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ดูรายละเอียดที่ www.nggjewellery.com Facebook: Gemalyn Jewelry และ LINE OA: @Gemalyn Jewelry และเมื่อช้อปสินค้ารับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30,000 บาท กับโครงการ Easy E-Receipt 2568 นางสาวปัญจรัตน์ ทรัพย์หิรัญกุล กล่าวในท้ายสุด