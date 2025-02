ททท.จัดเต็มกิจกรรมท่องเที่ยวสุดโรแมนติก ชวนเติมหวานตลอดเดือนแห่งความรัก ทุกภาคทั่วไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตอกย้ำความเป็นที่สุดแห่งเดสติเนชันการเฉลิมฉลองเทศกาลเดือนแห่งความรัก ชูจุดขายไฮไลต์ “เสน่ห์ไทย-เมืองน่าเที่ยว” ชวนคู่รักและนักเดินทางเติมเต็มประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและความหมาย ภายใต้แนวคิด 5 MUST DO IN THAILAND พร้อมจับมือพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ส่งต่อโปรโมชัน แคมเปญสิทธิพิเศษ กระตุ้นเที่ยวไทยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นตลอดเดือนกุมภาพันธ์นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ในปี 2568 ททท.ได้มุ่งเน้นขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยผ่านแคมเปญ Grand Moment เพื่อตอบโจทย์ปีการท่องเที่ยว Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025 โดยสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ จากเส้นทางท่องเที่ยว สถานที่และช่วงเวลาพิเศษ ประกอบกับชูความเป็นเสน่ห์ไทย-เมืองน่าเที่ยว ที่จะสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวไม่รู้ลืม รวมทั้งพยายามดึงคนไทยกลุ่มศักยภาพที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศให้กลับมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มขึ้น ผ่านกิจกรรม Event ที่เป็นเทศกาล ประเพณี ดนตรี และกีฬา โดยตั้งเป้าให้เกิดการเดินทางมากกว่า 205 ล้านคน-ครั้งโดยในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ เดือนกุมภาพันธ์นี้ ททท. มีโครงการส่งเสริมการขายสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคู่รัก รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ ได้สัมผัสกับบรรยากาศงานเฉลิมฉลองที่ถูกจัดขึ้นให้กับคนที่มีความรักทุกภูมิภาคทั่วไทย รวมถึงยังมีกิจกรรมพิเศษให้คู่รักได้ทำเซอร์ไพรส์แก่กัน ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอาทิ โครงการ “Find your romance : ตามหาหัวใจ เที่ยวไทยเลิฟเวอร์” ชวนทุกคู่รักออกเดินทางท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์พิเศษร่วมกัน โดย ททท. ร่วมกับผู้ประกอบการการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร และบริษัทล่องเรือส่วนตัว ส่งต่อโปรโมชั่นพิเศษ เพื่อกลุ่มคู่รักในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยว ทั้งนี้ ททท. ยังได้มีการจัดทำคู่มือท่องเที่ยว “Love is a Journey : เส้นทางรักออกแบบได้”นำเสนอตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยว 5 เส้นทางทั่วไทย พร้อมกิจกรรมที่เน้นความโรแมนติก สำหรับกลุ่มคู่รักหนุ่มสาว , คู่รักสูงวัย , คู่รักที่เดินทางพร้อมสมาชิกตัวน้อย ครอบคลุมกว่า 15 จังหวัด ทั้งเมืองหลัก เมืองรอง เมืองที่เชื่อมโยง ภายใต้ธีมที่แตกต่างบนจุดเด่นและอัตลักษณ์ของพื้นที่ เพื่อให้ทุกคู่รักได้พบกับความงดงามบนเส้นทางท่องเที่ยวแห่งความรักที่ทุกคนออกแบบได้เองสำหรับไฮไลต์กิจกรรมเทศกาลวันวาเลนไทน์ 2568 ททท. ได้ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศจัดกิจกรรม มอบโปรโมชันและสิทธิพิเศษส่วนลดที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร แพ็คเกจท่องเที่ยว และของที่ระลึกให้กับคู่รักที่จดทะเบียนสมรสในเดือนแห่งความรัก อาทิททท. สำนักงานกรุงเทพฯ : จัดกิจกรรม Sunset Celebration River Cruise Package ฉลองสมรส สุดพิเศษ ล่องเรือจิบไวน์ในบรรยากาศ Sunset กลางแม่น้ำเจ้าพระยาภาคเหนือจ.เชียงใหม่ : จัดกิจกรรม LANNA Precious : Romantic Moment สำหรับ 20 คู่รัก ลุ้นเข้าร่วม Exclusive Journey ชมพระอาทิตย์ตกในบรรยากาศ PING silhouette พร้อมดินเนอร์จากเชฟมิชลิน (2คู่) , งานเลี้ยงสุดพิเศษ ลิ้มรสเมนู Flower Creative โดย Chef’s Table และค็อกเทลจากบาร์ลับเชียงใหม่ (9คู่), และเปิดประสบการณ์น้ำชายามบ่าย ณ ร้านคาเฟ่ ชา ชื่อดัง จ.เชียงใหม่ (9คู่)ลำปางและลำพูน : รับเสื้อลายไก่ลำปางแบบลิมิเต็ดสำหรับคู่รัก ที่มารีวิวการท่องเที่ยวในพื้นที่ และถ่ายภาพคู่ทะเบียนสมรสแพร่ : คู่รักที่มาท่องเที่ยวและพักจังหวัดแพร่ 50 คู่แรก แสดงภาพถ่ายคู่ทะเบียนสมรส จะได้รับของที่ระลึกแบบลิมิเต็ด จากผู้ประกอบการโรงแรมที่พักที่เข้าร่วมกิจกรรมฯน่าน : จัดกิจกรรม เที่ยวน่านสุขใจ ในวันธรรมดา มอบเทียมหอมกล่องสุ่ม 3 Season of Nan สำหรับ 30 คู่รักที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ช่วงวันธรรมดา พร้อมโพสต์รูปเช็คอินแหล่งท่องเที่ยวน่าน ภายใต้แคมเปญเที่ยวน่านสุขใจ ในวันธรรมดาพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ : รับแก้วคู่รัก สำหรับคู่รักที่จดทะเบียนสมรสและถ่ายภาพคู่ทะเบียนสมรสในจังหวัดพิษณุโลก/เพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันนี้-15 กุมภาพันธ์นี้สุโขทัยและกำแพงเพชร : รับสิทธิ์ห้องพักบ้านเคียงเดือน พร้อมอาหารเช้า ณ Suksamer Relaxation Homestay เมื่อคู่รักแสดงภาพถ่ายคู่กับทะเบียนสมรสในจังหวัดสุโขทัย/กำแพงเพชร ตั้งแต่วันนี้-15 กุมภาพันธ์ นี้ตาก : ททท.สำนักงานตาก พร้อมมอบแก้วน้ำเก็บอุณภูมิ ลิมิตเต็ด ให้แก่ 15 คู่รักที่มาท่องเที่ยวในพื้นที่ และรีวิวพร้อมถ่ายภาพคู่ทะเบียนสมรส โพสลงโซเชียลมีเดีย พร้อมติดแฮชแท็ก #สุขทันทีที่เที่ยวตาก #ทททสำนักงานตากอุทัยธานี : คู่รัก 50 คู่แรก ที่ถ่ายภาพคู่ทะเบียนสมรสที่จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันนี้-15 กุมภาพันธ์นี้ จะได้รับส่วนลดห้องพัก 50% มูลค่าสูงสุด 1,000 บาทพิจิตร : คู่รักที่เข้าร่วมงานเพลินพิจิตร Season 2 ณ จ.พิจิตร วันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ ถ่ายรูปเช็คอินติดแท็ก #เพลินพิจิตรSS2 จะได้สิทธิ์รับของที่ระลึก limited edition จำกัด 50 คนแรกเท่านั้นอุตรดิตถ์ : ททท.สำนักงานอุตรดิตถ์ ร่วมกับ ประชาคมร้านอาหารอุตรดิตถ์ มอบดินเนอร์สุดพิเศษ มูลค่า 999 บาท ให้กับ 9 คู่รัก LGBTQ ที่จดทะเบียนสมรสในอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ นี้ภาคอีสานนครราชสีมา : กิจกรรม Nida Love Runner วันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้ ณ อ่างทรัพย์ประดู่ สีคิ้วขอนแก่น : งานบุญข้าวจี่วาเลนไทน์ 2025 ณ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์นี้ร้อยเอ็ด : Happy Valentine's day รักนี้ ที่หอโหวด ๑๐๑ กิจกรรมสุดพิเศษที่จังหวัดร้อยเอ็ด เช่น เซ็นสัญญารัก ณ Skywalk ชั้น 34 พร้อมของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟบุรีรัมย์ : เพ ลา เพลิน บุรีรัมย์ พร้อมมอบสิทธิพิเศษสำหรับคู่รักจดทะเบียนสมรส ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ นี้สุรินทร์-ศรีสะเกษ : คู่รักที่ท่องเที่ยวในพื้นที่สุรินทร์-ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 14-28 กุมภาพันธ์นี้ และถ่ายรูปคู่กับแหล่งท่องเที่ยวโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย พร้อมติดแฮชแท็ก #การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรินทร์ จะได้รับของที่ระลึกสุดพิเศษ จำกัด 100 คู่เท่านั้น และงานแต่งงานและจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ นี้ ณ ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ภาคใต้ตรัง : วิวาห์ใต้สมุทร สัมผัสความโรแมนติกใต้ทะเลตรัง กับ เทศกาลวิวาห์ใต้สมุทร 2025 นั่งรถตุ๊กตุ๊ก หัวกบแห่ขบวนขันหมากและร่วมพิธีรดน้ำสังข์ ถ่าย Pre-Wedding แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง พร้อมร่วมรดทรายสังข์และพิธีจดทะเบียนสมรสใต้ทะเล ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์นี้กระบี่ : 4 Islands Romantic Sunset Dinner Cruise ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกที่กระบี่พร้อมดินเนอร์ BBQ สุดหรูในราคาพิเศษ, โปรโมชั่นส่วนลดค่าท่องเที่ยว Pirate Boat Tour , สนับสนุนกิจกรรม Lucky Draw ทริป 4 เกาะ หรือเกาะห้อง โดยเรือ Private Luxury Longtail Boat , Gift Voucher One day tour Phuket to Krabi by Big Boat and Speed Boat Transfer Ferry Boat Ao-nang to Phi Phi และ Transfer Ferry Boat Phi Phi - Ao-nang พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษจากโรงแรมที่พักที่เข้าร่วมโครงการฯ , และกิจกรรมจดทะเบียนสมรสคู่รักวันวาเลนไทน์ The Power of Love @ Koh Phangan ณ เกาะพะงันชุมพร : จดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์ Love on the beach วันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ นี้ และกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนและฟันรัน Saphli Run For Love ณ หาดทุ่งวัวแล่น วันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้ปทุมธานี : กิจกรรม Love at the first putt คู่รักนักกอล์ฟ ณ สนามกอล์ฟ บางกอกกอล์ฟคลับ วันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ ,และ Sunset Celebration River Cruise Package ล่องเรือท่องเที่ยวแบบ Exclusive ดื่มด่ำบรรยากาศชมพระอาทิตย์ตก ในแม่น้ำเจ้าพระยา วันนี้-28 กุมภาพันธ์นี้สมุทรสงคราม : กิจกรรมจดทะเบียนสมรสบนโบกี้รถไฟ สถานีแม่กลอง, กิจกรรม Must Taste สุขทันทีที่สมุทรสงคราม มอบคูปองส่วนลดโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร คาเฟ่ และสวนผลไม้ในสมุทรสงคราม สำหรับคู่สมรส หรือนักท่องเที่ยวที่มาพักค้างที่สมุทรสงคราม 1 คืนขึ้นไป วันนี้-30 มิถุนายนนี้เพชรบุรี : โปรโมชัน แพคเกจงานแต่งงานสุดคุ้มแห่งปีในราคาพิเศษกับโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมประสานจัดการจดทะเบียนสมรสกาญจนบุรี : เทศกาลความรัก ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จากชุมชนในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์กว่า 40 ร้านค้า วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ นี้ ณ บริเวณสันเขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์พัทยา : 7 คู่รักที่เข้าร่วม The Celebration of Marriage Equality on First Valentine's Day ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ ณ ศูนย์การค้า Royal Garden Plaza จะได้รับของขวัญมูลค่ากว่า 4,000 บาทโครงการที่กล่าวมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่ททท.จัดทำเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่งความรัก สำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรมต่างๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชันและกิจกรรมในพื้นที่แต่ละภูมิภาคได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใกล้บ้าน หรือผ่าน Facebook ของแต่ละสำนักงาน ททท.ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป