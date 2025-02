รมว. ศึกษาเร่งประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนผู้แทนชนะโอลิมปิควิชาการจากประเทศอินโดนีเซีย

กรุงเทพมหานคร : 10 กุมภาพันธ์ 2568 : บริษัท ไมราห์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด , โรงเรียนกวดวิชาเอซายน์หรือ วิทย์ครูป้อม ASCI (ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) จัดพิธีมอบรางวัลเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่นักเรียนผู้แทนประเทศไทยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ และระดับนานาชาติ รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) เป็นประธานในพิธี และมอบโล่รางวัลโครงการ ASMOPSS THAILAND เป็นความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนกวดวิชาเอซายน์ (โรงเรียนเอกชนนอกระบบภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) และ บริษัท ไมราห์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ได้รับสิทธิ์ให้จัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ภายใต้โครงการ ASMOPSS Thailand เพื่อไปแข่งขันต่อระดับนานาชาติในโครงการ Asian Science & Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools (ASMOPSS) หรือ แอสมอพส์ ซึ่งเป็นโครงการแข่งขันวิชาการเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เน้นทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้วยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นฐาน โดยที่ได้ความร่วมมือจาก 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม ทาจิกิสถาน กัมพูชา ปากีสถาน ซาอุดิอาระเบีย และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง สำหรับในปี พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมาเป็นการส่งนักเรียนจากโครงการ ASMOPSS THAILAND เข้าแข่งขันเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งโครงการ ASMOPSS จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 โดยนักเรียนผู้แทนจากประเทศไทยได้รับรางวัลทั้งหมด 36 รางวัลพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) กล่าวให้โอวาทภายในงานใจความตอนหนึ่งว่า “ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรียนดี มีความสุข มีเป้าหมายการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิต การส่งเสริมให้นักเรียนที่มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ จนสามารถไปเข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับการรางวัลการันตีในระดับนานาชาตินั้น แสดงว่า นักเรียนแต่ละคน ต้องความมุ่งมั่น ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนรู้ ฝึกฝน และต้องมีความสุขกับสิ่งที่ทำ ขณะเดียวกันได้รับการส่งเสริม สนับสนุนทั้งจากผู้ปกครอง ครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน สิ่งที่รัฐมนตรีอยากฝากให้ทุกคนมี นั่นคือ มีความฉลาดรู้ ฉลาดคิด และฉลาดทำ ”นางสาวพรพัชร แผลงเดช ประธานโครงการ ASMOPSS THAILAND กล่าวเพิ่มเติมถึงโครงการ ASMOPSS THAILAND ว่า “สำหรับในปี พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ทางโครงการได้จัดการสอบแข่งขันระดับประเทศ และระดับคัดเลือกผู้แทนประเทศด้วยมาตรฐานระดับสากล โดยมีนักเรียนจากทั่วประเทศผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้แทนจากโครงการ ASMOPSS THAILAND เข้าร่วมแข่งขัน ASMOPSS 14 จำนวน 28 คน จากผู้เข้าแข่งขันประเภทบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนจากประเทศอื่นๆทั้งหมด 136คน และประเภททีมทั้งหมด 37 ทีม จาก 10 ประเทศโดยนักเรียนผู้แทนจากประเทศไทยได้รับรางวัลทั้งหมด 36 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลประเภทบุคคล 28 รางวัล (10 เหรียญทอง, 12 เหรียญเงิน , 6 เหรียญทองแดง) และ รางวัลประเภททีม 8 รางวัล (รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 4 รางวัล , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 3 รางวัล) ถือว่าเป็นปีที่เราประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เพราะนักเรียนผู้แทนที่เข้าแข่งขันได้รับรางวัลกลับมาให้คนไทยชื่นชมทุกคน รู้สึกภูมิใจมากๆ เพราะกว่าจะได้นักเรียนผู้แทนเพื่อส่งแข่งขันนั้น เราคัดเลือกกันอย่างเข้มข้นเพื่อให้ได้นักเรียนที่มีความสามารถมากที่สุดมาเป็นตัวแทนประเทศไทย และนอกจากนี้ทาง บริษัท ไมราห์ อินเตอร์ กรุ๊ป ก็ได้รับสิทธิ์และความไว้วางใจในการจัดสอบแข่งขันระดับนานาชาติในปีนี้อีกหลายรายการอีกด้วยนายธนากร แผลงเดช (นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ) กล่าวถึงการสนับสนุนและผลักดันโรงเรียนเอกชนนอกระบบว่า “สำหรับสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ เราพร้อมที่จะสนับสนุน ผลักดัน โรงเรียนนอกระบบภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการทุกประเภท ทั้งกวดวิชา สอนภาษา ดนตรี กีฬา เสริมทักษะชีวิต บริบาล และโรงเรียนสอนอาชีพต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทยทุกช่วงวัย และพร้อมที่จะเติบโตไปเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมต่อไป สำหรับโครงการ ASMOPSS เป็นการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติที่ดีมากๆโครงการหนึ่งที่ครอบครัวและโรงเรียนเปิดใจ ช่วยกันสนับสนุนให้เด็กๆได้มีเวทีแสดงความสามารถด้านวิชาการ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สะท้อนความสำเร็จของเด็กไทยใน Gen นี้”นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ เปิดบูธให้ความรู้และแนะนำหลักสูตรต่างๆเพื่อเป็นทางเลือกในการศึกษาเพิ่มเติม และสร้างพลังสนับสนุนเยาวชนไทยใส่ใจการศึกษา อาทิ บูธ Coaching English การใช้ Smart Learning App สอนภาษาอังกฤษ, บูธ Talent Detective โปรแกรมค้นหาตัวตนจากลายนิ้วมือด้วยเทคโนโลยีสุดทันสมัย, บูธ JCS แนะนำการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น และ บูธสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ (APANE) เป็นต้นนางมัญชุมาศ บุญชู โกคิง (ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบกรุงเทพมหานคร และ CEO บริษัท ทาเลนท์ ดีเทคทีฟ จำกัด) กล่าวทิ้งท้ายว่า “นวัตกรรมสมัยนี้สามารถช่วยให้เด็กได้รู้จักตัวตนมากขึ้น Talent Detective เป็นเครื่องมือที่จะทำให้เด็กๆ รู้จักพรสวรรค์ของตัวเองและพัฒนาต่อยอด ซึ่งนอกจากโรงเรียนในระบบแล้วโรงเรียนนอกระบบที่เน้นในเรื่องของการดูแลผู้เรียนให้ได้ใช้พรสวรรค์และดึงสามารถของตัวเองมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะนำสู่อาชีพ อย่างมีความสุข”การแข่งขันวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ASMOPSS (แอสมอพส์) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยโครงการ ASMOPSS THAILAND เป็นผู้จัดสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียน จัดสอบรอบแรก (รอบประเทศ) ในเดือนสิงหาคม ส่วนรอบสอง (รอบคัดเลือกผู้แทนประเทศ) ช่วงต้นเดือนตุลาคม จะคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบตามเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติของ ASMOPSS เท่านั้น เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนของประเทศไทย ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารจากโครงการ ASMOPSS THAILAND ได้ที่ Facebook : ASMOPSS THAILAND , Line Official : @asmopss.thailand หรือทาง https://asmopssthailand.comรายชื่อนักเรียนผู้แทนประเทศไทยที่มีความสามารถเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา1. เด็กชายณธัช ปริยกนก​ ​โรงเรียนอนุบาลราชบุรี​รางวัลเหรียญทอง ประเภทบุคคล​​รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภททีม2. เด็กชายนภัสรพี จารุเดชขจร​โรงเรียนแสงทองวิทยา​รางวัลเหรียญทอง ประเภทบุคคล​รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภททีม3. เด็กชายปวีณ์กร ศรีรัตนวงศ์​โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม รางวัลเหรียญทอง ประเภทบุคคล​​​​​​​​​ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภททีม4. เด็กชายเชษฐ์ภาคิน สมอ​​โรงเรียนอนุบาลระยอง​รางวัลเหรียญเงิน ประเภทบุคคล​รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภททีม5. เด็กชายปริญ นิติเกตุโกศล​โรงเรียนดราก้อน อินเตอร์เนชั่นแนล​รางวัลเหรียญเงิน ประเภทบุคคลรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภททีม6. เด็กชายชัชชวิน มาลัย​โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ​รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทบุคคลรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภททีมรายชื่อนักเรียนผู้แทนประเทศไทยที่มีความสามารถเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา1. เด็กหญิงกวิณตร์เนตร วัฒนเชษฐ์​​โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย​​รางวัลเหรียญทอง ประเภทบุคคล​รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภททีม2. เด็กชายภาณุวิชญ์ ภาคาพรต​โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม รางวัลเหรียญทอง ประเภทบุคคล​​​​​​​​​ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภททีม3. เด็กชายอลีฟ สามะ​​โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม​​รางวัลเหรียญทอง ประเภทบุคคล​รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภททีม4. เด็กชายพลภัทร ทองธนะเศรษฐ์​โรงเรียน​เซนต์คาเบรียล​รางวัลเหรียญเงิน ประเภทบุคคล​รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภททีม5. เด็กชายพบธรรม ลิขิตพงษ์วิทย์​โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์​รางวัลเหรียญเงิน ประเภทบุคคล​รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภททีม6. เด็กชายพัชรณัฐ คำภากุล​​โรงเรียนศรีสุวิช​​รางวัลเหรียญเงิน ประเภทบุคคล​รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภททีม7. เด็กชายจิรภัทร อุทารวุฒิพงศ์​โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย​รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทบุคคลรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภททีม8. เด็กหญิงมิณต์ฌภัฏ สถิรประภากุล​โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย​​รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทบุคคลรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภททีมรายชื่อนักเรียนผู้แทนประเทศไทยที่มีความสามารถเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา1. เด็กชายปุณณวิช อรุณศิริวัฒนา​โรงเรียนแสงทองวิทยา​​​รางวัลเหรียญทอง ประเภทบุคคล​รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม2. เด็กชายธนนันท์ สุวรรณพันธุ์​โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2​​รางวัลเหรียญเงิน ประเภทบุคคล​รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภททีม3. เด็กชายพลภัทร วัฒนาอุดม​โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ​​​รางวัลเหรียญเงิน ประเภทบุคคล​รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม4. เด็กชายวิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย์​​โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย​​รางวัลเหรียญเงิน ประเภทบุคคลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม5. เด็กชายนอคุน ตันติวิเชียร​โรงเรียนแสงทองวิทยา​​​รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทบุคคลรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภททีม6. เด็กชายกฤติน บูรณะโรจน์​โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี​​รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทบุคคลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมรายชื่อนักเรียนผู้แทนประเทศไทยที่มีความสามารถเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา1. เด็กชายจิรภัทร บุญสิทธิผล​​โรงเรียน​กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย​รางวัลเหรียญทอง ประเภทบุคคล​รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภททีม2. เด็กหญิงชาลิสา อัตต์สินทอง​โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน รางวัลเหรียญทอง ประเภทบุคคล​​​​​​​​​รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม3. เด็กหญิงณภัทร นรศาศวัต​​โรงเรียน​ระยองวิทยาคม​​รางวัลเหรียญทอง ประเภทบุคคลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม4. เด็กหญิงเนธิสดา ตั้งยิ่งยง​​โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รางวัลเหรียญเงิน ประเภทบุคคล​รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภททีม5. เด็กชายณัชพล ตั้งศรีสกุล​​​โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย​​รางวัลเหรียญเงิน ประเภทบุคคล​รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม6. เด็กชายปัณณ์ ต่ออุดม​​​โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย​​รางวัลเหรียญเงิน ประเภทบุคคล​รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม7. เด็กชายภูรินท์ ปรียงค์​​​โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย​รางวัลเหรียญเงิน ประเภทบุคคล​รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม8. เด็กชายณัฐวัฒน์ ศุภมิตรโยธิน​โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทบุคคล​​​​​​ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม​