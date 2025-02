เปิดฉบับเต็ม! คำพิพากษาจำคุก “พิรงรอง” จำเลยอ้างพูด “ตลบหลัง-ล้มยักษ์” หลังประชุมเพื่อเปรียบเปรย เป็นข้อต่อสู้ลอยๆ ขัดแย้งข้อเท็จจริง

จากกรณีที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2568 จำคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา ศ.กิตติคุณ ดร.พิรงรอง รามสูต กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกิจการโทรทัศน์ ที่ถูกบริษัท ทรูดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ฟ้องในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา 157 จงใจกลั่นแกล้งให้บริษัทได้รับความเสียหายล่าสุดวันนี้ได้มีการ เผยแพร่คำพิพากษาฉบับเต็มของคดีดังกล่าว ในเว็บไซต์ของสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) โดยมีรายละเอียดของคำพิพากษาทั้งหมดดังนี้คำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ อท 147/2566 คดีหมายเลขแดงที่ อท 26/2568 ลงวันที่ 6 ก.พ.2568 ความอาญาระหว่าง บริษัททรู ดิจิทัล กรุ๊ป จํากัด โจทก์ นางสาวพิรงรอง รามสูต จำเลยเรื่อง ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการโจทก์ฟ้องและแก้ไขคําฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการให้บริการอุปกรณ์ บริการเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดทุกประเภทผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โจทก์เป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน True ID มาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยแอปพลิเคชัน True ID เป็นการให้บริการประเภทผ่านอินเทอร์เน็ตสาธารณะ หรือโอทีที (Over The Top หรือ OTT) ที่ไม่มีการบริหารจัดการโครงข่ายเป็นการเฉพาะ (Non-Dedicated Managed Network) ซึ่งมีความแตกต่างจากการให้บริการโครงข่ายทางสาย(เคเบิล) และโครงข่ายไอพีทีวี (IPTV) เพราะบริการโอทีทีของ True ID มีลักษณะเป็นเพียงแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มในการให้บริการออนไลน์ที่ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถใช้แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มดังกล่าวในการเข้าถึงข่าวสาร ภาพยนตร์ รายการบันเทิง เกมและข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มดังกล่าวในลักษณะเช่นเดียวกันกับแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มที่มีการใช้บริการอย่างแพร่หลาย เช่น Netflix, Google และ YouTube เป็นต้น และเป็นการให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตสาธารณะของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทั่วไปส่วนการให้บริการโครงข่ายทางสาย (เคเบิล) เป็นการส่งสัญญาณรายการโทรทัศน์ไปถึงผู้ชมทางบ้านผ่านสายเคเบิลแทนการส่งสัญญาณทางอากาศ และการให้บริการโครงข่ายไอพีทีวี (Internet Protocol Television) คือการส่งสัญญาณรายการโทรทัศน์ผ่านระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการบริหารจัดการโครงข่ายเป็นการเฉพาะ (Dedicated Managed Network) แตกต่างจากบริการของโอทีทีที่ใช้ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะ เข้าสู่กล่องรับสัญญาณของผู้ให้บริการโทรทัศน์แต่ละราย เช่น กล่อง 3BB กล่อง AIS PLAYBOX เป็นต้น และผู้ใช้บริการจะเข้าถึงบริการไอพีทีวีได้ต้องใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการบริหารจัดการโครงข่ายเป็นการเฉพาะ รวมถึงมีกล่องรับสัญญาณของผู้ให้บริการดังกล่าว ซึ่ง กสทช.ได้กําหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ให้บริการไอพีทีวี อยู่ภายใต้การให้บริการประกอบกิจการกระจายเสียงหรืโทรทัศน์ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 จาก กสทช.จําเลยเป็นกรรมการใน กสทช. ที่มีอํานาจหน้าที่จัดทําแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ กําหนดการจัดสรรคลื่นความถี่ระหว่างคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม กําหนด ลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมและเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 จําเลยจึงเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 จําเลยได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์โดยมีอํานาจหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ ข้อพิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นเกี่ยวกับการอนุญาต และกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งให้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อ กสทช.รายละเอียดปรากฏตามคําสั่ง กสทช.ที่ 19/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ เมื่อระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกัน จําเลยซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายได้กระทําความผิดต่อกฎหมายด้วยการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ กล่าวคือ จําเลยในฐานะกรรมการ กสทช.และประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ซึ่งทราบดีอยู่แล้วว่า บริการประเภทโอทีทีที่ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตสาธารณะที่ไม่มีการบริหารจัดการโครงข่ายเป็นการเฉพาะเป็นบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตให้บริการ ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์จาก กสทช. ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 อีกทั้ง กสทช. ก็ยังอยู่ระหว่างดําเนินการพิจารณาเกี่ยวกับการออกหลักเกณฑ์ในการควบคุมกํากับดูแลการให้บริการโอทีทีตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 6.2 เรื่อง หารือแนวทางการประกอบกิจการแพร่ภาพและเสียงโอทีทีที่มีมติให้คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โอทีทีโดยมีพันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ เป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์เร่งจัดทําร่างหลักเกณฑ์ในการกํากับดูแลกิจการโอทีทีเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน เพื่อที่ที่ประชุม กสทช.จะได้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนําร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามขั้นตอนของกฎหมายให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน และนําเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปปัจจุบัน กสทช.ก็ยังไม่มีการออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ในการกํากับดูแลกิจการโอทีทีแต่อย่างใด จําเลยกลับปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเจตนาจงใจกลั่นแกล้งโจทก์ให้ได้รับความเสียหายโดยเมื่อระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2566แต่จําเลยได้กระทําการในลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงเจตนาพิเศษในการใช้อํานาจหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ไม่สุจริต มีอคติต่อโจทก์ และต้องการให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ต่อมาวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สํานักงาน กสทช. ได้มีหนังสือแจ้งมติคณะอนุกรรมการไปยัง ผู้รับใบอนุญาต ให้บริการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ว่า มีการตรวจพบว่าการให้บริการของผู้รับใบอนุญาตมีการเผยแพร่ผ่านโครงข่ายที่ไม่ได้เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์โดยเฉพาะผ่านอินเทอร์เน็ต โดยข้อความตามหนังสือของสํานักงาน กสทช. ฉบับดังกล่าวเป็นไปตามมติของคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 3/2566 ที่มิได้มีการระบุถึง การให้บริการแอปพลิเคชัน True ID ของโจทก์วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวมณีรัตน์ กําจรกิจการ ซึ่งเป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ได้ประชุมร่วมกับผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เนื่องจากหนังสือของสํานักงาน กสทช.ฉบับลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ที่แจ้งมติของคณะอนุกรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่ชัดเจนและก่อให้เกิดความสับสนแก่ผู้รับใบอนุญาต ซึ่งนางสาวมณีรัตน์ได้ชี้แจงที่ประชุมผู้รับใบอนุญาตมีสาระสําคัญว่า การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์มีเงื่อนไขที่ออกตามประกาศว่าด้วยการให้บริการกระจายเสียงโทรทัศน์หรือที่เรียกว่าประกาศช่องรายการกับประกาศว่าด้วยการให้บริการโครงข่ายโดยผู้รับใบอนุญาตช่องจะต้องออกอากาศช่องตัวเองบนโครงข่ายที่ได้รับใบอนุญาตและโครงข่ายที่ได้รับใบอนุญาตจะต้องนําของที่ได้รับใบอนุญาตมาออกอากาศเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันมีการนําช่องไปออกอากาศผ่านทางโครงข่ายต่าง ๆ และยังมีการนําไปออกอากาศผ่านทางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในหลายรูปแบบแต่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ก็ยังมิได้ลงมติการดําเนินการลักษณะดังกล่าวว่าจะเข้าเกณฑ์หรือเข้าข่ายที่ต้องขอรับใบอนุญาตหรือไม่ และเตรียมเสนอในกรอบนโยบาย แนวทางกลไกในการที่จะต้องเข้ากํากับหรือไม่กํากับในเรื่องนี้ จะมีหรือไม่อย่างไร โดยมีการพิจารณาโอทีทีหนึ่งในรูปแบบข้างต้นว่ายังไม่อยากใช้คําว่ากํากับ เนื่องจากในตอนนี้อยู่ระหว่างทําหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้อยู่ซึ่งในปีนี้น่าจะมีการออกกฎเกณฑ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ออกมา และยังไม่สามารถกําหนดว่าโอทีทีเป็นโครงข่ายหรือเป็นผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ มติคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 3/2566 มิได้เจาะจงการให้บริการกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet TV Box) และแอปพลิเคชัน True ID ของโจทก์เป็นการเฉพาะ แต่ปรากฏว่าดังนั้นจึงได้มีการแจ้งไปยังผู้ประกอบกิจการที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ กสทช. ในลักษณะของ ภาพกว้างการกระทําของจําเลยแสดงให้เห็นว่าจําเลยมีเจตนาจงใจที่จะให้สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ให้บริการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ทุกรายทราบเกี่ยวกับการให้บริการแอปพลิเคชัน True ID ของโจทก์เพียงรายเดียวว่า ยังไม่ได้เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์และยังมิได้แสดงความประสงค์ขอรับใบอนุญาตตามขอบเขตการให้บริการประเภทโครงข่ายไอพีทีวีโดยจําเลยได้พูดโน้มน้าวและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์เพื่อให้อนุกรรมการบุคคลอื่นเชื่อหรือคล้อยตามความคิดเห็นของจําเลยที่ต้องการให้สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งไปให้ผู้ให้บริการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ทุกรายโดยระบุเจาะจงเกี่ยวกับการให้บริการแอปพลิเคชัน True ID ของโจทก์เพียงรายเดียวว่า โจทก์ยังไม่ได้เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์และยังมิได้แสดงความประสงค์ขอรับใบอนุญาตโดยแจ้งไปยังผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงเท่านั้น จะไม่แจ้งให้โจทก์ทราบโดยวิธีการเช่นนี้ โจทก์ให้คําจํากัดความว่าทั้ง ๆ ที่กรรมการท่านอื่นรวมถึงฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการไม่ได้เห็นพ้องด้วยกับความต้องการของจําเลย และจําเลยยังใช้ถ้อยคําที่แสดงให้เห็นถึงเจตนาที่จะล้มกิจการของโจทก์เป็นการเฉพาะ ดังที่ปรากฏถ้อยคําสนทนาในหน้าที่ 26 ที่จําเลยพูดว่าอีกทั้งก่อนจบการประชุมของคณะอนุกรรมการในครั้งดังกล่าว จําเลยยังได้พูดสรุปให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนเตรียมความพร้อมหรือหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาเพื่อใช้ในการประชุมครั้งต่อไป โดยมีเจตนาที่จะล้มหรือระงับการให้บริการแอปพลิเคชัน True ID ของโจทก์ ดังปรากฏตามข้อความสนทนาในหน้าที่ 45 มีเนื้อหาว่าการที่จําเลยพูดถ้อยคําดังกล่าว แสดงให้เห็นเจตนาว่าต้องการที่จะล้มกิจการหรือทําให้โจทก์ไม่สามารถประกอบกิจการได้ จําเลยจึงมีอคติ ความไม่เป็นธรรม ไม่โปร่งใส และเจตนาในการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของจําเลยต่อมา นางรมิดา ลีละพตะ ได้ลงนามในหนังสือของ สํานักงาน กสทช. เกี่ยวกับโจทก์ไปยังผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 127 ราย ตามคําสั่งการหรือดําเนินการของจําเลยการกระทําของจําเลยจึงเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ เหตุเกิดที่สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และแขวงห้วยขวางเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ต่อเนื่องกัน ขอให้ลงโทษจําเลยตามประมวลกฎหมายอาญาศาลไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้องจำเลยให้การปฏิเสธพิเคราะห์ทางไต่สวนพยานโจทก์และจําเลยแล้วข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่าโจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด ประกอบกิจการให้บริการอุปกรณ์ บริการเชื่อมต่ออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดทุกประเภทผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โจทก์เป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน True ID มาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยแอปพลิเคชัน True ID เป็นการให้บริการประเภทผ่านอินเทอร์เน็ตสาธารณะหรือโอทีที (Over The Top หรือ OTT) ที่ไม่มีการบริหารจัดการโครงข่ายเป็นการเฉพาะ (Non-Dedicated Managed Network) ซึ่งมีความแตกต่างจากการให้บริการโครงข่ายทางสาย (เคเบิล) และโครงข่ายไอพีทีวี (IPTV) เพราะบริการโอทีทีของ True ID มีลักษณะเป็นเพียงแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มในการให้บริการออนไลน์ที่ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถใช้แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มดังกล่าว และเป็นการให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตสาธารณะของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทั่วไปซึ่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ “กสทช.” ไม่เคยกําหนดให้ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มดังกล่าวต้องขอรับใบอนุญาตจาก กสทช. แต่อย่างใดส่วนการให้บริการโครงข่ายทางสาย (เคเบิล) เป็นการส่งสัญญาณรายการโทรทัศน์ไปถึงผู้ชมทางบ้านผ่านสายเคเบิลแทนการส่งสัญญาณทางอากาศ และการให้บริการโครงข่ายไอพีทีวี (Internet Protocol Television)คือ การส่งสัญญาณรายการโทรทัศน์ผ่านระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการบริหารจัดการโครงข่ายเป็นการเฉพาะ (Dedicated Managed Network) ซึ่งแตกต่างจากบริการของโอทีทีที่ใช้ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะ เข้าสู่กล่องรับสัญญาณของผู้ให้บริการโทรทัศน์แต่ละรายและผู้ใช้บริการจะเข้าถึงบริการไอพีทีวีได้ต้องใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการบริหารจัดการ โครงข่ายเป็นการเฉพาะ รวมถึงมีกล่องรับสัญญาณของผู้ให้บริการดังกล่าวซึ่ง กสทช. ได้กําหนด หลักเกณฑ์ให้ผู้ให้บริการไอพีทีวีหรือเคเบิลต้องได้รับอนุญาตจาก กสทช. การให้บริการโอทีทีจึงไม่ต้องขออนุญาตและไม่อยู่ในบังคับของการให้บริการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 จาก กสทช.จําเลยเป็นกรรมการใน กสทช. มีอํานาจหน้าที่จัดทํา แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ กําหนดการจัดสรรคลื่นความถี่ระหว่างคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และจําเลยยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์มีอํานาจหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ ข้อพิจารณา กลั่นกรอง และ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ กสทช. มอบหมายจําเลยจึงเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 25คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า จําเลยกระทําความผิดตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566จําเลยได้ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีวาระที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการตรวจสอบการแพร่เสียงแพร่ภาพผ่านการให้บริการกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet TV Box) และแอปพลิเคชัน True IDโดยในที่ประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับลักษณะหรือพฤติการณ์ในการให้บริการของTrue ID แต่ที่ประชุมยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ ประกอบกับที่ประชุมเห็นว่า ปัจจุบันมีผู้ให้บริการ ในลักษณะโอทีที เช่นเดียวกับ True ID จํานวนมาก ซึ่งไม่ได้เป็นผู้รับใบอนุญาตและไม่ได้รับการกํากับดูแลจาก กสทช. หากไม่ทําการศึกษาแนวทางการพิจารณาหรือตรวจสอบลักษณะการดําเนินการของผู้ให้บริการแต่ละรายให้ละเอียดรอบคอบและครอบคลุมก่อนนําเอาประเด็นลักษณะของการให้บริการของ True ID มาพิจารณาเพียงรายเดียวอาจส่งผลต่อการพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ในอนาคตได้ และอาจมีประเด็นอื่น ๆ ที่บริษัททรู ดิจิทัล กรุ๊ป จํากัด สามารถยกมาเป็นข้อกล่าวอ้างได้ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติมอบหมายให้สํานักงาน กสทช. ทําการศึกษาแนวทางการพิจารณาลักษณะการแพร่เสียงแพร่ภาพผ่านแอปพลิเคชัน True ID ของโจทก์ รวมถึงการให้บริการอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันให้ละเอียดรอบคอบและครอบคลุมก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาอีกครั้ง และเห็นควรมีหนังสือแจ้งผู้ให้บริการกระจายเสียง หรือโทรทัศน์ปฏิบัติตามข้อ (23) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 และเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ตามรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ประกอบกับตามเอกสารหมาย จ.21 ซึ่งเป็นผลการวิจัยเรื่องโครงการศึกษาผลกระทบของโอทีที ต่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และแนวทางการส่งเสริมและกํากับดูแลที่จําเลยเป็นหนึ่งในคณะผู้วิจัยและจัดทําขึ้นในปี 2563ก่อนที่จําเลยจะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ กสทช. มีข้อมูลระบุว่า บริการ True ID ของโจทก์ เป็นบริการโอทีทีและยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับกฎหมายในการการกับดูแลการประกอบกิจการดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับคําชี้แจงข้อเท็จจริงของสํานักงาน กสทช.ที่ยื่นต่อศาลในคดีนี้ว่า กสทช.ยังไม่ได้มีการประกาศกําหนดนิยามของคําว่า “Over The Top” หรือ (โอทีที) ไว้เป็นการเฉพาะ โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางในการกํากับดูแลปรากฏว่า ภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 3/2566 สํานักงาน กสทช.ได้ปฏิบัติตามมติของคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ โดยการมีหนังสือเรื่อง การออกอากาศช่องรายการผ่านโครงข่ายที่ไม่ได้เป็นผู้รับใบอนุญาต ฉบับลงวันที่24 กุมภาพันธ์ 2566 แจ้งไปยังผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ตามเอกสาร หมาย จ.11 ซึ่งมีเนื้อหาเป็นไปตามรายงานการประชุมและมติของที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์เอกสารหมาย จ.10 ต่อมาวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการก็ได้มีการประชุมร่วมกับผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับเจตนารมณ์ วัตถุประสงค์ และแนวทางปฏิบัติ ตามหนังสือเอกสารหมาย จ.11 แล้วแต่ปรากฏว่าในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายชาญณรงค์ มหาราต และนายยิ่งศักดิ์ บุญธรรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขาฯ คณะอนุกรรมการได้จัดทําบันทึกและร่างหนังสือของสํานักงาน กสทช. ตามเอกสารหมาย ล.5 เสนอเข้าสู่ระบบงานสารบัญทางคอมพิวเตอร์ของสํานักงาน กสทช. ให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาตามขั้นตอน และเสนอให้ นางรมิดา ลีลาพตะ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการแข่งขันและกํากับดูแลกันเอง รักษาการแทนรองเลขาธิการ ปฏิบัติการแทนเลขาธิการ กสทช.ในขณะนั้นลงนามโดยก่อนที่จะมีการนําเสนอให้นางรมิดาลงนามเอกสารดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองของนางกรกนก ชายพรม ซึ่งทําหน้าที่กลั่นกรองงานให้แก่รองเลขาธิการ กสทช.ทําให้นางกรกนกได้สอบถามเหตุผลและความจําเป็นในการทําบันทึกและร่างหนังสือของสํานักงาน กสทช.ดังกล่าวจากนายชาญณรงค์ ซึ่งได้รับแจ้งจากนายชาญณรงค์ว่า จําเลยเป็นผู้สั่งการและเร่งรัดให้จัดทําบันทึกและร่างหนังสือดังกล่าว หลังจากนั้น นางกรกนกจึงแจ้งให้นางรมิดาทราบซึ่งนางกรกนกและนางรมิดาก็ได้มาเบิกความเป็นพยานยืนยันข้อเท็จจริงต่อศาลว่าจําเลยเป็นผู้สั่งการและเร่งรัดให้จัดทําหนังสือตามเอกสารหมาย จ.6 ต่อมาวันที่ 2 มีนาคม 2566 มีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 4/2566 ซึ่งจําเลย ได้ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตามบันทึกภาพและเสียงของการประชุมเอกสารหมาย จ.14รวมทั้งไม่ได้มีมติให้สํานักงาน กสทช. จะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์โดยระบุเจาะจงถึงบริการ True ID ของโจทก์อีกครั้ง แต่ตามบันทึกรายงานการประชุมเอกสารหมาย จ.13 กลับมีการระบุว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีข้อแก้ไขระเบียบวาระที่ 4.1.2โดยทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 3/2566 ที่ประชุมไม่ได้มีมติดังกล่าวแต่อย่างใด อันเป็นการทําเอกสารรายงานการประชุมอันเป็นเท็จ ซึ่งจําเลยก็ทราบเป็นอย่างดีปรากฏว่าหลังจากนั้นในคราวประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 จําเลยก็ได้ร่วมประชุมและมีมติรับรองรายงานการประชุมอันเป็นเท็จดังกล่าว พยานหลักฐานในทางไต่สวนจึงมีน้ำหนักมั่นคงรับฟังได้ว่าจําเลยเป็นผู้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์จัดทําบันทึกและหนังสือตามเอกสารหมาย จ.6 เพื่อให้นางรมิดาซึ่งรักษาการรองเลขาธิการ กสทช. ในขณะนั้นลงนามในหนังสือดังกล่าวแจ้งถึงผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 127 ราย มีข้อความว่า โจทก์เป็นผู้ประกอบการ ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ทําให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการ กระจายเสียงหรือโทรทัศน์เข้าใจว่า โจทก์เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเมื่อพิจารณาประกอบกับถ้อยคําที่จําเลยได้กล่าวในการประชุมคณะอนุกรรมการดังกล่าว ครั้งที่ 3/2566 ที่ใช้ถ้อยคําว่า วิธีการที่เราจะ อ่า Enforce เรื่องนี้นะ พี่ยะ Enforce เรื่องนี้เราไม่ได้ไปทําที่ตัวทรูนะ เราไปทําที่ช่องรายการนะ ช่องรายการที่รับ ใบอนุญาตจากเราที่จะถูก Carry บน Must carry ซึ่งมันมีเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตไว้อย่างชัดเจนว่า คุณจะต้องถูกส่งเนื้อหาคุณเนี่ยให้ขึ้น Must carry เนี่ยกับผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก กสทช. เท่านั้นในเมื่อ True ID ไม่ได้อยู่ ไม่ได้เป็นผู้รับใบอนุญาตค่ะ อันนี้มันเหมือนว่ามัน Clear cut นะมัน Clear cut ว่าก็คุณไม่ได้รับใบอนุญาตค่ะ คุณ defineตัวเองเป็น OTT อ่ะ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ เราเราตลบ เราตลบหลัง เราไม่ได้ไปบอกให้ True ID มา Register กับเรานะ แต่เราแค่ไปบอกคนที่เป็นช่องรายการ บอกว่า เห้ย คุณกําลังทําผิดเงื่อนไขใบอนุญาตเพราะคุณปล่อยให้ Must carry ไปโดย โดยเนี้ย โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตนะแล้วคุณก็ต้องไปตามหาเอาอ่ะ ว่า เห้ยอ้าว ไม่ได้รับอนุญาตเหรอ แล้วไม่มีสิทธิ Must carry คุณจะไปเรียกเงินกันไหมละ หรือ คุณจะไปขายลิขสิทธิ์กัน หรืออะไรยังไง แต่จริง ๆ แล้ว มันทําไม่ได้นะ เออ ตามกฎ ตามกฎหมาย มันทําไม่ได้เพราะเราบอกแล้วว่าคุณต้อง เพราะฉะนั้นทรูเขาก็ต้องมานั่งพิจารณาแล้วล่ะว่า คุณจะเข้าสู่ระบบหรือเปล่า คุณจะได้ Must carry ได้ ถ้าคุณยังจะ Carry ต่อไป หมายความว่าวิธี วิธีการเราไป Enforce กับผู้ที่อยู่ใน เป็น Licensee ของเราเนี่ย เราไม่ได้ไปบอกทรู เห้ยคุณ คุณมาเข้านะ อ่า เราไม่ได้บอก เราไม่บอกเลย เราไม่บอก True ID เราบอกว่าไอพวกผู้ที่รับใบอนุญาตเราเนี่ย เอ้อ คุณทําผิดเงื่อนไข เพราะว่าคุณไปปล่อยให้เนื้อหาคุณไปออกในที่ที่ไม่ควรจะออกข้อความดังกล่าวพอจะอนุมานได้ว่าเมื่อ กสทช.แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต ว่า True ID ไม่ได้รับใบอนุญาตและไม่ประสงค์ขอใบอนุญาตสิ่งที่ตามมาคือผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตจะตกอยู่ในความวิตกกังวลว่า การที่นําเอาช่องที่ Must carry(Must carry หมายถึงหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการทั่วไปโดยบังคับให้แพลตฟอร์มบริการที่ได้รับใบอนุญาตนําช่องฟรีทีวีไปออกอากาศในทุกช่องทาง เช่น เสาอากาศเคเบิลแม้กระทั่งออนไลน์)ไปออกอากาศในช่องที่ไม่ได้รับใบอนุญาตมันจะเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับที่จําเลยได้กล่าวในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ โดยแสดงความต้องการให้มีการระบุถึงการให้บริการ True ID ของโจทก์ในหนังสือที่สํานักงาน กสทช. แจ้งไปยังผู้ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ทั้ง ๆ ที่ฝ่ายเลขานุการได้ทักท้วงหรือคัดค้านในเรื่องดังกล่าวแล้ว เมื่อการกําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เป็นอํานาจหน้าที่ของ กสทช.โดยตรง ตามที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 27 (3) (4) บัญญัติไว้ ซึ่งจําเลยเองเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งจาก กสทช.ให้เป็นประธานอนุกรรมการศึกษารายละเอียดและพิจารณาออกหลักเกณฑ์ในการกํากับดูแลในเรื่องนี้ แทนที่จําเลยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้รับมอบหมายและแต่งตั้งตามกรอบอํานาจหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและเป็นกลางแต่ส่วนที่จําเลยให้การต่อสู้ในทํานองว่าจําเลยไม่สามารถชี้นําหรือโน้มน้าวอนุกรรมการได้ และมติคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์เป็นไปตามความเห็นของอนุกรรมการทุกคนจําเลยไม่ได้สั่งการ ติดตาม เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่สํานักงาน กสทช. จัดทําและส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ให้บริการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ที่ได้รับใบอนุญาตจําเลยมิได้ให้แก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2566จําเลยไม่ได้พูดถ้อยคําว่า ตลบหลัง ล้มยักษ์ ระหว่างการประชุม จําเลยพูดถ้อยคําดังกล่าวหลังการประชุมเป็นเพียงการเปรียบเปรยไม่ได้มีเจตนากลั่นแกล้งโจทก์จําเลยไม่ได้เป็นผู้ทําหนังสือแจ้งไปยังผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ตามเอกสารหมาย จ.6 และ โจทก์ไม่ได้รับความเสียหายจากหนังสือดังกล่าว โจทก์จึงมิใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยเห็นว่า ศาลได้วินิจฉัยดังกล่าวไปแล้วข้างต้น และจําเลยให้การต่อสู้ลอย ๆ ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏ และพฤติการณ์ของจําเลย ข้อต่อสู้และพยานหลักฐานของจําเลยจึงไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์คดีจึงฟังได้ว่าจําเลยกระทําความผิดตามฟ้อง ปัญหาอื่นไม่จําต้องวินิจฉัย เนื่องจากไม่มีผลให้คําพิพากษาเปลี่ยนแปลงไปพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 จําคุก 2 ปี