ทัพนักวิ่งร่วมมหกรรมงานวิ่งครั้งใหญ่แห่งปี กับงาน “aminoVITAL Run 2025” บูสต์ความสดชื่นเต็มสปีด!

กรุงเทพฯ - 10 กุมภาพันธ์ 2568 - บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ฉลอง 65 ปีแห่งความกินดีมีสุข จัดใหญ่! มหกรรมงานวิ่ง “aminoVITAL Run 2025” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พาทัพนักวิ่งกว่า 4,000 คนพิชิตเส้นทางสุดพิเศษผ่านแลนด์มาร์กสำคัญของกรุงเทพฯ เช่น สนามหลวง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และสะพานพระราม 8ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Be Beyond Run - ทำให้เรื่องวิ่งเป็นได้มากกว่าเดิม บูสต์พลัง พร้อมใส่เต็ม ปลดล็อกขีดสุดของคุณ” พร้อมเปิดตัว “อะมิโนไวทัล วอเตอร์ชาร์จ (aminoVITAL Water Charge)” ครั้งแรก! เครื่องดื่มกลิ่นองุ่นผสมเกลือแร่ชนิดผงแบบซองที่ช่วยเติมพลังความสดชื่นเต็มสปีด ด้วยพลัง กรดอะมิโน BCAA สดชื่นทันทีที่ดื่ม! โดยมีเหล่านักวิ่งและนักแสดงชื่อดัง มาร่วมปล่อยพลังเต็มแม็กซ์ในสนามวิ่ง พร้อมร่วมกิจกรรมสนุกๆ และบูทสินค้าใหม่ให้ลองก่อนใคร!สำหรับการแข่งขันแบ่งการวิ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ Overall - ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. มินิมาราธอน 10 กม. และ ไมโครมาราธอน 5 กม. โดยปีนี้นักวิ่งหนุ่มขาแรงจากเอธิโอเปีย Fikadu Degefa ซิวแชมป์ Overall ด้วยเวลา 1:09:07 นาที ตามมาด้วยลำดับที่ 2 Wendwesentilahun Damte ด้วยเวลา 1:09:30 นาที และลำดับที่ 3 Ilia Zmaznev ด้วยเวลา 1:10:46 นาที โดยมี ครูขม อรอนงค์ วงศร คว้าแชมป์ Overall หญิง ด้วยเวลา 1:23:24 นาที พร้อมด้วย ณัฐวัฒน์ อินนุ่ม นักวิ่งทีมชาติ คว้าแชมป์ Overall ชายไทย ด้วยเวลา 1:12:20 นาทีนอกจากนี้ ภายในงานยังรวมดารานักวิ่ง เช่น เดี่ยว-สุริยนต์ / เพื่อน-คณิน / ฟรอยด์-ณัฏฐพงษ์ และนักแสดงดาวรุ่งหน้าใหม่ กฤษฎิ์ งามธนกิจจา ดีกรีนักไตรกีฬาที่ทำสถิติ ลำดับที่ 4 ในระยะไมโครมาราธอน 5 กม. ด้วยเวลา 23:55 นาทีมาชาร์จพลังความสดชื่นไปกับ “อะมิโนไวทัล วอเตอร์ชาร์จ” เครื่องดื่มกลิ่นองุ่นผสมเกลือแร่และกรดอะมิโนชนิดผงสำหรับนักวิ่งและสายกีฬา ผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์อะมิโนไวทัล มีวางจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ Shopee: https://bit.ly/411kXAv Lazada: https://s.lazada.co.th/a.ZwTj และออฟไลน์สโตร์ที่ร้านค้ากีฬา ร้านสะดวกซื้อ และซูเปอร์มาร์เกตชั้นนำทั่วไป