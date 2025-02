MEA คว้า 3 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Awards) ประจำปี 2567 ตอกย้ำความร่วมมือระหว่างองค์กร และส่งเสริมนวัตกรรมบริการ

วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2568) นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มอบหมาย นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่ประธานในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Awards) ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ภายใต้แนวคิด “รัฐวิสาหกิจไทย มากกว่าความภูมิใจ สู่การพัฒนาที่ยังยืน Beyond Pride, Towards Sustainability” โดยมี นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยนางสาวภัทรา สุวรรณเดช รองผู้ว่าการ MEA นายดิชวัฒน์ จันทร์อี่ รองผู้ว่าการ MEA และพนักงาน MEA เป็นผู้แทนหน่วยงานรับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2567 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลทั้งนี้ MEA ได้รับ 3 รางวัล ดังนี้รางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น- ประเภทดีเด่น จำนวน 1 คู่ความร่วมมือ ได้แก่โครงการความร่วมมือการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าระหว่างการไฟฟ้านครหลวง และการประปานครหลวง โดยการแบ่งปันข้อมูล องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ร่วมกัน เพื่อยกระดับการให้บริการด้านไฟฟ้า-ประปาที่ครบวงจร อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ มุ่งเน้นการพัฒนาแพลตฟอร์ม นำระบบดิจิทัลมาใช้ ให้ผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินได้สะดวก บูรณาการข้อมูลการรับเรื่องขอใช้ประปา และไฟฟ้าใหม่แทนกันได้- ประเภทเชิดชูเกียรติ จำนวน 1 คู่ความร่วมมือ ได้แก่โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการของการไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับโครงการสินเชื่อพร้อมใช้ และโครงการ GHB BIG Family ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ส่งเสริมให้ผู้บริโภคปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้านให้มีประสิทธิภาพ ใช้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สำหรับบ้านอยู่อาศัย และบริการติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้า (EV Home Charger) โดย KEN by MEA โดยผู้บริโภคในกลุ่มบ้านอยู่อาศัยสามารถยื่นขอสินเชื่อพิเศษดอกเบี้ยต่ำจาก ธอส.ได้ เป็นการมุ่งเน้นการดำเนินงานตามภารกิจ และการพัฒนาองค์กร ด้วยการนำความสามารถพิเศษ (Core Competency) ของทั้งสององค์กรมาผสานกัน (Synergy) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจของทั้งสององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดรางวัลความร่วมมือด้านกระบวนการจัดการของรัฐวิสาหกิจ- ประเภทชมเชย จำนวน 1 คู่ความร่วมมือ ได้แก่โครงการคู่ความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้านครหลวง และองค์การตลาด ด้านระบบตรวจสอบภายในMEA สนับสนุน และนำความเชี่ยวชาญทางด้านตรวจสอบภายในที่ MEA มีประสบการณ์มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา และเป็น Role Model ให้กับองค์กร ตลอดจนเป็น Mentor ในการนำแนวทางไปบริหารจัดการจนประสบผลสำเร็จ รวมทั้งผลักดันให้มีเทคโนโลยีมาเป็นส่วนสนับสนุนให้กับโครงการในระยะต่อไปผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ พร้อมสร้างความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวคิด ‘Beyond Pride, Towards Sustainability’ ที่มุ่งเน้นให้รัฐวิสาหกิจไทยก้าวไปไกลกว่าความภูมิใจ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับรางวัลที่ MEA ได้รับในครั้งนี้ เป็นสิ่งยืนยันถึงความทุ่มเทของพนักงาน MEA ทุกคน ที่ร่วมกันพัฒนาองค์กรบนพื้นฐานของการบริหารงานที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของสังคมเมือง และพฤติกรรมผู้ใช้ไฟฟ้า พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมกัน ยกระดับบริการให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และไร้รอยต่อ ตลอดจนส่งเสริมพลังงานสะอาดเพื่อรองรับเมืองคาร์บอนต่ำ พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคง รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด และยกระดับบริการดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายสูงสุดสำหรับงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Awards) จัดเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมาตามนโยบายรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประกาศให้สาธารณชนและสังคมได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ดีเด่นในด้านต่างๆ อันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ สร้างขวัญและกำลังใจให้รัฐวิสาหกิจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ