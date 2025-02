Future Trends และ JITTIPONG Loespradit ร่วมกับ SC ASSET เตรียมจัดงาน SC ASSET Presents MARTECH EXPO 2025: EXPLORING THE POWER ขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัล

พบการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดทั้งในระดับประเทศและระดับโลกกว่า 80 คน ที่จะร่วมนำเสนอแลกเปลี่ยนมุมมอง อัปเดตเทรนด์ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เครื่องมือทางการตลาด กับหัวข้อเสวนากว่า 50 session ที่เจาะลึกแบบอินไซต์ในทุกมิติ และค้นพบความล้ำหน้าของโซลูชัน ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงนวัตกรรมการตลาดจากผู้ประกอบการชั้นนำกว่า 100 บริษัท พร้อมร่วมติดอาวุธ เสริมทักษะ เพิ่มศักยภาพกับกิจกรรมเวิร์คช้อปการเครื่องมือเทคโนโลยีการตลาดกับเหล่ากูรูมากประสบการณ์ มาร่วมลุ้นไปกับที่สุดรางวัลเทคโนโลยีการตลาดแห่งปี MARTECH AWARDS 2025 และอีกหลากหลายกิจกรรมที่จะพาทุกคนไปค้นพบกับพลังของ MarTech ที่จะตอบโจทย์ทุกธุรกิจ ในวันพุธ ที่ 26 มีนาคม 2568 ระหว่างเวลา 09.00 – 19.00 น. ณ ภิรัช ฮอลล์ 1-3 ชั้น 2 ไบเทคบุรี ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป ที่ https://bit.ly/4iBpjVu ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไลค์มี จำกัด และ ผู้ก่อตั้ง Future Trends เปิดเผยถึงการจัดงาน SC ASSET Presents MARTECH EXPO 2025: EXPLORING THE POWER ว่า จากปรากฎการณ์ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการจัดงานทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมาทั้งด้านพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นและจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน ที่เพิ่มขึ้นในทุกปี โดยในปี 2024 มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 12,000 คน ตอกย้ำให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของนักการตลาดและภาคธุรกิจ ที่มีต่อเทคโนโลยีการตลาด (Marketing Technology : MarTech) ซึ่งได้เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งต่อการกำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจในปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าในปี 2025 นี้ จะยิ่งทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น จากหลากหลายปัจจัยทั้งการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค การแข่งขันทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงความก้าวหน้าของ AI และ Big Data จึงนับเป็นความท้าทายของ ภาคธุรกิจในการนำเครื่องมือและเทคโนโลยีการตลาด มาเพิ่มศักยภาพและสร้างโอกาสทางการแข่งขัน การจัดงานครั้งที่ 3 ในปีนี้ จึงได้นำเสนอผ่านแนวคิด Exploring the Power ที่มุ่งให้เห็นถึงพลังอันทรงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีทางการตลาด หนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่จะยกระดับและขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตในยุคดิจิทัล“การจัดงาน SC ASSET Presents MARTECH EXPO 2025: EXPLORING THE POWER มีไฮไลต์สำคัญคือ การรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจ เทคโนโลยีการตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 80 คน ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมแสดงวิสัยทัศน์ แลกเปลี่ยนมุมมอง และร่วมกันอัปเดตความก้าวหน้าของเครื่องมือ นวัตกรรม โซลูชันการตลาด ผ่านการเสวนาหัวข้อต่างๆ กว่า 50 session บนเวทีหลัก 3 เวที ได้แก่ VISIONARY STAGE เวทีแห่งวิสัยทัศน์ที่จะนำทุกท่านไปค้นพบกับเทรนด์เทคโนโลยีการตลาดแห่งอนาคตแบบเจาะลึกจากผู้บริหารองค์กรชั้นนำของประเทศไทย STRATEGY STAGE เวทีที่จะทำให้ค้นพบกับกลยุทธ์ของการนำเทคโนโลยีการตลาดมาใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดโดยผู้เชี่ยวชาญระดับแถวหน้า และ PRODUCT LAUNCH STAGE เวทีที่จะนำทุกคนไปค้นพบกับผลิตภัณฑ์ บริการ นวัตกรรมและโซลูชันล่าสุด จากบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จะมาร่วมเปิดตัวเป็นครั้งแรกภายในงานนี้ พร้อมนำเสนอความหลากหลายของเครื่องมือทางการตลาดนอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับพาร์ตเนอร์ชั้นนำ จัดกิจกรรมเวิร์คช้อป (Workshop) เพื่อเพิ่มทักษะและเสริมองค์ความรู้การใช้งานเครื่องมือ MarTech ในมิติต่างๆ ซึ่งคาดหวังให้ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต การจัดงานครั้งนี้ยังได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมกว่า 100 บริษัท มาร่วมออกบูธนำเสนอความก้าวหน้าของผลิตภัณฑ์ โซลูชัน ซอฟท์แวร์ และบริการใหม่ล่าสุด ที่หลากหลายและครอบคลุมทุกกิจกรรมทางการตลาด อาทิ Omni-channel Marketing, Generative AI, Content Marketing Tools, Social Media Analytics, Sentiment Analysis, SEO Tool, CRM, Customer Data Platform, Data Management Platform เป็นต้น โดย คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมงานในปีนี้รวมกว่า 15,000 คน” ธนโชติ กล่าว(JITTIPONG Loespradit) ผู้จัดงาน MarTech Expo และที่ปรึกษาด้านการตลาดและเทคโนโลยี กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่และพัฒนาการแบบก้าวกระโดดของ AI ล้วนเป็นปัจจัยผลักดันให้แบรนด์และธุรกิจ ต้องแสวงหาเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้สามารถเข้าถึงและรองรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคในมิติต่างๆ จากความต้องการของภาคธุรกิจดังกล่าว เป็นตัวเร่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการด้าน MarTech มุ่งพัฒนา ต่อยอด ทำให้เกิดโซลูชันที่หลากหลายสามารถตอบโจทย์ธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งเสริมให้ MarTech ของไทยเติบโตขึ้นเช่นกัน การจัดงาน SC ASSET Presents MARTECH EXPO 2025: EXPLORING THE POWER ในครั้งนี้ จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัล MARTECH AWARDS 2025 ขึ้นเป็น ครั้งแรก โดยมอบให้กับแบรนด์ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากการนำเทคโนโลยีการตลาดไปสร้างให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงมอบให้กับผู้ประกอบการที่มีผลงานการสร้างสรรค์โซลูชัน อันโดดเด่นและได้รับการยอมรับจาก ภาคธุรกิจ ซึ่งการมอบรางวัลในครั้งนี้ เรามุ่งหวังให้เกิดการเร่งพัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีการตลาดของคนไทยให้สามารถก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจ รวมถึงยกระดับการจัดงานที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับ MarTech ของประเทศไทยอีกด้วยทางด้านSenior Vice President Innovative Digital Marketing บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนหลักการจัดงาน SC ASSET Presents MARTECH EXPO 2025: EXPLORING THE POWER ซึ่งได้ขึ้นพูดคุยในหัวข้อ RueJai INTELLIGENCE (Marketing Technology for SC) เผยว่า SC Asset มุ่งมั่นยกระดับประสบการณ์การอยู่อาศัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่าน RueJai INTELLIGENCE แพลตฟอร์มที่สามารถรองรับวิถีชีวิตแนวใหม่ของลูกบ้าน ซึ่งได้พัฒนาโซลูชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยในมิติต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านบริการหลังการขาย บริการด้านความปลอดภัยที่ได้นำเทคโนโลยีมาช่วยดูแลให้การอยู่อาศัยของ ทุกคนในบ้านสะดวกสบายขึ้น อาทิ เทคโนโลยีติดตามดูแลความปลอดภัยด้วยระบบ Command Centre เป็นต้น โดยการร่วมจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของในการนำเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัยของ SC Asset มาตอบสนองการใช้ชีวิตในทุกรูปแบทั้งในวันนนี้และอนาคตทั้งนี้ ภายในงานแถลงข่าวการจัดงาน SC ASSET Presents MARTECH EXPO 2025: EXPLORING THE POWER ยังได้รับเกียรติจาก รางวัล ดุษฎีสุรพจน์ CEO of Rocket CRM ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองและอัปเดตเทรนด์การใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการด้าน CRM หนึ่งในหัวใจสำคัญของธุรกิจ ภายใต้หัวข้อ Building “Data Flywheels” with CRM 4.0 รวมทั้งยังได้รับเกียรติจาก วีร์ สิรสุนทร CEO & Co-Founder of PRIMO ร่วมพูดคุยถึง MarTech กับกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และลูกค้า ในหัวข้อ Scaling MarTech in Thailand: Growth, Community, and the Future of Customer Engagement อีกด้วยเตรียมพบกับพลังของเทคโนโลยีการตลาดที่แบรนด์และนักการตลาดไม่ควรพลาดในงาน SC ASSET Presents MARTECH EXPO 2025 ในวันพุธ ที่ 26 มีนาคม 2568 ระหว่างเวลา 09.00 – 19.00 น. ณ ภิรัช ฮอลล์ 1- 3 ชั้น 2 ไบเทคบุรี ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ https://bit.ly/4iBpjVu ติดตามรายละเอียดการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ThaiMartechExpo