รพ.จุฬาภรณ์ฯ ร่วมรณรงค์เอาชนะมะเร็งด้วยสหวิทยาการรักษา เปิดตัวหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดปฏิวัติการรักษามะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก

ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนทั่วโลกตระหนักและร่วมใจกันต่อสู้กับโรคมะเร็ง สมาพันธ์ควบคุมโรคมะเร็งสากล (UICC )และองค์การอนามัยโลก (WHO) จึงได้กำหนดให้ทุกวันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมะเร็งโลกเพื่อให้ทุกคนทั่วโลกร่วมใจกันต่อสู้กับโรคมะเร็ง โดยมีเป้าหมายสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโรคมะเร็งเพื่อลดความเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง

กรุงเทพฯ 6 กุมภาพันธ์ 2568 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านสุขภาพเนื่องในวันมะเร็งโลกภายใต้แนวคิด CRA United by Unique Against Cancer “เอาชนะมะเร็งด้วยสหวิทยาการรักษา” โดยในแต่ละปีพบว่ามะเร็งได้คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกในอัตราที่สูงมากขึ้นโดยแคมเปญในปี 2568-2570 มีสารรณรงค์ภายใต้แนวคิด “United by Unique” มุ่งเน้นการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและเพื่อร่วมค้นหาแนวทางการดูแลรักษาใหม่ ๆ ที่แตกต่าง รวมถึงการผลักดันนโยบายสาธารณะในการพัฒนาระบบบริการที่สามารถเข้าถึงการดูแลรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทย โดยในปี 2568 นี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้นำทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางสหสาขา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดบริการวิชาการสำหรับผู้ป่วยมะเร็งและญาติในหัวข้อ “ก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดก้อนมะเร็งที่เข้าถึงยากและซับซ้อนด้วยนวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด” พร้อมจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดปฏิวัติการรักษามะเร็ง ‘ROBOTIC-ASSISTED CANCER SURGERY REVOLUTION’ โดยมี รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุม CONVENTION HALL ชั้น 6 อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้กล่าวแถลงถึงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันมะเร็งโลกปีนี้ว่า “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาวิจัยและสถาบันการแพทย์ ซึ่งมีพันธกิจในด้านบริการวิชาการและวิชาชีพด้านสุขภาพแก่สังคม โดยมีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นส่วนงานหลักในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน มุ่งส่งเสริมความรู้และการดูแลเชิงป้องกันเพื่อลดอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ ตลอดจนมุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็งเพื่อให้ประชาชนคนไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียม ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้ทรงจัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์แห่งนี้ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยโรคมะเร็ง รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ การค้นคว้าวิจัยทางด้านวิชาการ ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อยกระดับการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากลทัดเทียมนานาประเทศ”กิจกรรมเนื่องในวันมะเร็งโลกของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด CRA United by Unique Against Cancer “เอาชนะมะเร็งด้วยสหวิทยาการรักษา” เพื่อสร้างความตระหนักและรณรงค์ให้ทุกคนร่วมใจกันต่อสู้ลดความเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้เปิดตัวนวัตกรรม “หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดปฏิวัติการรักษามะเร็ง” ROBOTIC-ASSISTED CANCER SURGERY REVOLUTION ซึ่งมีการนำหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดมาใช้ในด้านศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมตับ ตับอ่อน ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ศัลยกรรมทางนรีเวช ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ตลอดจนการผ่าตัดลดความอ้วน ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายในการนำนวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดมาใช้อย่างแพร่หลายในหลากหลายสาขาศัลยกรรม ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำและผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ป่วย ทั้งนี้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์มีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะโรคมะเร็งด้วยสหวิทยาการรักษา เรามีการประชุม Tumor Board ในการกำหนดแผนการรักษาโดยคณะแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพด้านโรคมะเร็ง (Multidisciplinary team) ที่มีประสบการณ์เพื่อร่วมกันพิจารณาตัดสินแนวทางการรักษาที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลรักษาผู้ป่วยและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาในทุกมิติ พร้อมทั้งค้นหาแนวทางการดูแลรักษาใหม่ ๆ ที่แตกต่าง ด้วยวิวัฒนาการเทคโนโลยีด้านการแพทย์ ตลอดจนการส่งเสริมบริการวิชาการ การป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งที่อาจจะเกิดขึ้น และการดูแลแบบองค์รวมเพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด ”สำหรับการบริการวิชาการเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ “ก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดก้อนมะเร็งที่เข้าถึงยากและซับซ้อนด้วยนวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด”โดยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางสหสาขา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นำโดย นายแพทย์วิชญะ ปริพัฒนานนท์ แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ชาย , แพทย์หญิงชัณษา บางยี่ขัน แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี , แพทย์หญิงณัฐภาณี สุขผล แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ลำไส้ และทวารหนัก และแพทย์หญิงฝน แพกุล แพทญ์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมทั่วไป โดยมีคุณมิ้น-มิณฑิตา วัฒนกุล เป็นพิธีกรดำเนินรายการ โดยนายแพทย์วิชญะ ปริพัฒนานนท์ ได้กล่าวถึงนวัตกรรมความก้าวหน้าโดยนำหุ่นยนต์มาช่วยในการผ่าตัดรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งเป็นวิธีที่ทั่วโลกยอมรับว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและให้ผลลัพธ์ในการผ่าตัดที่ดีกว่าการผ่าตัดด้วยวิธีอื่นด้านแพทย์หญิงชัณษา บางยี่ขัน ได้กล่าวว่า การผ่าตัดเป็นกระบวนการรักษาหนึ่งที่จำเป็นสำหรับโรคในระบบตับ น้ำดี ตับอ่อน ทั้งกลุ่มโรคที่ไม่ใช่มะเร็งอย่างโรคนิ่วในถุงน้ำดี ไปจนถึงกลุ่มโรคร้ายอย่าง มะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อน และมะเร็งท่อน้ำดี ด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัดรักษาที่ก้าวหน้าขึ้น มีการพัฒนาเป็นการผ่าตัดแบบส่องกล้องแผลเล็ก รวมถึงการนำหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดมาเป็นอีกทางเลือกของการรักษาที่ช่วยให้ศัลยแพทย์ทำการผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็วขึ้น แพทย์หญิงณัฐภาณี สุขผล ได้ให้ความรู้ความเข้าใจถึงนวัตกรรมความก้าวหน้าในการนำหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ซึ่งมะเร็งลำไส้ใหญ่พบบ่อยเป็นอันดับที่ 3 ของคนไทยและทั่วโลก การผ่าตัดเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาที่ช่วยให้ผู้ป่วยหายขาดจากโรคได้ โดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะเริ่มต้น หรือมีการลุกลามเฉพาะที่ หรือในกรณีที่มีการแพร่กระจายไปอวัยวะอื่น การผ่าตัดก็ยังมีบทบาทในผู้ป่วยบางราย ทั้งนี้ การผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเป็นรูปแบบหนึ่งของการผ่าตัดแบบแผลเล็ก ศัลยแพทย์ยังเป็นผู้ที่ทำการผ่าตัดอยู่ แต่ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เพิ่มเข้ามาช่วยให้การผ่าตัดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ป่วยที่สามารถกลับมาสู่กิจวัตรประจำวันได้เร็วขึ้นด้วย และแพทย์หญิงฝน แพกุล แพทญ์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมทั่วไป กล่าวถึงมะเร็งด้านกระเพาะอาหารและหลอดอาหาร ซึ่งได้กล่าวย้ำถึงข้อดีของการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่มีแผลผ่าตัดเล็ก ฟื้นตัวเร็ว ลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยนอกจากนี้ นายแพทย์นุพัชร ยอดคุณธรรม แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ชาย ยังได้พานำชมนวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ณ ห้องผ่าตัด ชั้น 5 อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง พร้อมทั้งการแบ่งปันเรื่องเล่าจากนาวาอากาศตรีสรเดช นามเรื่องศรี ผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ป่วยมะเร็ง ภายในงานยังมีนิทรรศการจำลองห้องผ่าตัดด้วยนวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด และบูธกิจกรรมเพื่อผู้ป่วยมะเร็งและญาติ อาทิ การให้คำปรึกษาเพื่อวางแผนการรักษา พร้อมเปิดประวัตินัดหมายสำหรับผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่ต้องการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ CANCER Stories Sharing นิทรรศการที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมเขียนข้อความให้กำลังใจหรือส่งเสียงและมุมมองเพื่อยกระดับการดูแลรักษามะเร็งอนึ่ง การรักษาโรคมะเร็งที่มีประสิทธิภาพ คือ การรักษาที่เข้าถึงผู้ป่วยมะเร็งทุกคนได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยเป้าหมายที่ต้องการให้ผู้ป่วยกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างยืนยาว โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จึงมุ่งเน้นการรักษาโรคมะเร็งด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงที่ได้มาตรฐานสากลภายใต้การดูแลรักษาร่วมกันโดยแพทย์เฉพาะทางสหสาขาเพื่อร่วมกันวินิจฉัยข้อมูลและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมเพื่อทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับผู้ป่วยมะเร็งแต่ละราย ตลอดจนการดูแลชีวิตและจิตใจและการดูแลแบบประคับประคองด้วยแนวทางการดูแลทางการแพทย์แบบองค์รวมที่มุ่งปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว สำหรับผู้ที่ตรวจพบก้อนมะเร็งหรืออยากปรึกษาด้านการผ่าตัดรักษาด้วยนวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสามารถปรึกษานัดหมายได้ผ่านทาง LINE Official Account Robotic โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ @995qqoxi (กดเพิ่มเพื่อน >> https://lin.ee/Zb7PWe2) เพื่อเข้าถึงการติดต่อเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ พร้อมเตรียมเอกสารเพื่อส่งปรึกษา อาทิ ประวัติการรักษา รายงานการผ่าตัด ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ รายงานผลทางรังสีวินิจฉัยพร้อมซีดี รายงานผลทางพยาธิวิทยา ผลชิ้นเนื้อพร้อมสไลด์บล็อก (ถ้ามี) ผลชิ้นเนื้อไขกระดูก (ถ้ามี) เพื่อคัดกรองประวัติและอาการกับแพทย์ก่อนนัดหมายเข้ารับบริการต่อไป