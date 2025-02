เป็นอึ้ง! หนุ่มเดินป่าเปิด Google Maps ช่วยอะไรไม่ได้ แต่เปิด "Pokemon GO" เส้นทางเดินชัดแจ๋ว

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. Instagram ที่ชื่อว่า "nani.bioblog" โพสต์คลิปวิดีโอสุดอึ้งของเกม "Pokemon GO" โดยภายในคลิปจะเห็นชายรายหนึ่งนั่งอยู่ในป่า จากนั้นเจ้าตัวเปิดแอปพลิเคชัน "Google Maps" ก็จะเห็นเพียงพื้นที่สีเขียวๆ เท่านั้นไม่มีการบอกถึงร่องรอยเส้นทางให้เดินต่อ จากนั้นชายคนเดิมสลับแอปฯ เป็นเกม "Pokemon GO" ซึ่งในตัวเกมเราจะเห็นว่ามันบ่งบอกถึงเส้นทางให้เดินอย่างชัดเจน โดยผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า"Pokémon Go can help you find the route" อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในต่างประเทศ ทั้งนี้ หลายคนสงสัยว่าเหตุใดเกมจึงมีเส้นทางบอกไว้ชัดเจนมากกว่า "Google Maps" ที่เป็นแอบฯ สำหรับการเดินทางที่นิยใช้กันทั่วโลก และมีคอมเมนต์ให้สาระความรู้ว่า Pokemon GO ใช้ฐานข้อมูลแผนที่โลกจาก Open Street Map ซึ่งเป็นฐานข้อมูลแผนที่ที่ดีที่สุดสำหรับ Open Street Map (OSM) คือฐานข้อมูลแผนที่ออนไลน์แบบเปิด (Open Data) ที่ผู้ใช้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างและแก้ไขข้อมูลได้ฟรี ทำให้ OSM มีข้อมูลที่ละเอียดและเป็นปัจจุบันในหลายพื้นที่ทั่วโลก โดยเฉพาะพื้นที่ที่ Google Maps หรือบริการอื่นๆ อาจเข้าถึงได้ยากลำบาก