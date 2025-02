EA จัดงานฉลองครบรอบ The Sims 25th Birthday Celebration พร้อมกิจกรรมมากมายให้แฟนๆ ย้อนยุค Y2K

บริษัท Electronic Arts (EA) ผู้พัฒนาเกมชื่อดังได้จัดงานปาร์ตี้ฉลองครบรอบ 25 ปีของเกมสุดฮิตอย่าง "The Sims" ที่ได้รับความนิยมทั้งในไทยและทั่วโลก ด้วยการจัดงาน The Sims 25th Birthday Celebration โดยได้จัดขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ณ 4th Wall โรงแรม Luxx Langsuan เพื่อให้แฟนๆ ได้มาร่วมสนุกกับธีมยุค Y2K ที่เต็มไปด้วยสีสันและความทรงจำ ทำให้ใครหลายคนได้ย้อนวันวานกลับไปนึกถึง ผ่านกิจกรรมและเกมต่างๆ ที่ตั้งใจจัดขึ้นแน่นอนว่าหลายคนคงรู้จัก The Sims หนึ่งในเกมโปรดที่อยู่ในใจของวัยรุ่นยุคสองพันมาอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นที่รู้จักและคุ้นเคยในหมู่แฟนๆ ชาวไทยมาก ตั้งแต่เกมภาคแรกจนถึงภาคปัจจุบัน การจัดงานฉลองครบรอบ 25 ปีในครั้งนี้ที่ประเทศไทยถือเป็นการตอบแทนแฟนๆ ชาวไทย ที่ให้การสนับสนุนเกมมาตลอดหลายปี พร้อมทั้งเป็นโอกาสดีที่จะพาทุกๆ คนย้อนกลับไปนึกถึงการเดินทางของ The Sims ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วย นอกจากนี้ทาง EA ยังได้นำเกมคลาสสิกอย่าง The Sims และ The Sims 2 กลับมาเปิดตัวใหม่ พร้อมให้เล่นบน PC ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2568 เป็นต้นไป เพื่อคงความสนุกสนานและความทรงจำของเกมยุคแรกให้กับเหล่าแฟนๆ อีกครั้งโดยในงาน The Sims 25th Birthday Celebration นี้ ได้มีการเชิญ Simmers ชื่อดังและเหล่าอินฟลูเอนเซอร์มาร่วมสร้างสีสันและความสนุก เช่น The Sims Thailand และ Roger Films Studio รวมถึงท่านอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสุดพิเศษ จับฉลากรางวัล การจำลองเกมจากตัวละครใน The Sims เพื่อสร้างความสนุกสนาน และได้สร้างบรรยากาศให้เข้ากับธีมงาน Y2K ตามที่ใครหลายคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีทางบริษัท Electronic Arts (EA) ขอขอบคุณแฟนๆ ทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาตลอด 25 ปี และหวังว่าเราจะได้มีโอกาสจัดงานสนุกๆ แบบนี้ขึ้นอีกในอนาคตข้างหน้า เพื่อส่งมอบความสุข สีสัน และความสนุกให้กับผู้เล่นที่อยู่กับเรามาอย่างยาวนาน ขอให้ทุกคนมีความสุขไปกับการจัดงานในครั้งนี้ และขอบคุณที่ทำให้ The Sims เป็นเกมที่อยู่ในใจที่ได้สร้างสีสันของทุกคนเสมอมาลิ้งค์ Clip VDO : https://drive.google.com/drive/folders/1M_k9-0MnIiIpp650hkIzwP6y7Xdai6rm?usp=share_linkเกี่ยวกับ The SimsThe Sims เป็นเกมที่จำลองชีวิตเสมือนจริง (Life Simulation Video Game) ที่พัฒนาโดย Maxis และจัดจำหน่ายโดย Electronic Arts (EA) โดยเกมแรกเปิดตัวในปี 2000 และได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วจากผู้เล่นทั้งไทยและทั่วโลก จนกลายเป็นหนึ่งในเกมที่มีการขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมเกม