ซิเนอร์เจีย แอนนิมอล ผนึกกำลังกับผู้บริโภคและภาคธุรกิจ ผลักดันสู่มาตรฐานใหม่ ไข่ไก่ที่ผลิตอย่างมีจริยธรรมในไทย

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 30 มกราคม 2568: ปัจจุบัน ผู้บริโภคชาวไทยยุคใหม่หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพและจะใส่ใจกับแหล่งที่มาและส่วนผสมของอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น การเลือก "ไข่ไก่อารมณ์ดี" ที่ได้จากไก่เลี้ยงแบบปลอดกรง จึงกลายเป็นเทรนด์ใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก และการเลือกซื้อไข่ไก่อารมณ์ดียังเป็นการสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์อย่างมีจริยธรรมอีกด้วยไข่ไก่อารมณ์ดีและการเลี้ยงไก่แบบปลอดกรงไข่ไก่อารมณ์ดี เกิดจากการเลี้ยงไก่ในสภาพแวดล้อมที่แม่ไก่สามารถมีอิสระ ต่างจากระบบกรงตับที่จำกัดการเคลื่อนไหวและก่อให้เกิดความเครียดแก่สัตว์ การเลี้ยงแบบปลอดกรงช่วยให้แม่ไก่ได้ใช้ชีวิตที่ดีกว่าในพื้นที่กว้างขวาง สามารถเดินเล่น กางปีก และแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้ การเลี้ยงแบบนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ แต่ยังสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนยังอีกด้วยการก้าวสู่ระบบเลี้ยงไก่แบบปลอดกรงเป็นมากกว่าการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิต มันคือการยกระดับสวัสดิภาพสัตว์และสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมอาหารไทย ด้วยจิตสำนึกที่ตื่นตัว ผู้บริโภคชาวไทยจำนวนมากขึ้นหันมาให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวัสดิภาพของสัตว์ ผลสำรวจล่าสุดชี้ให้เห็นว่ากว่า 67% ของผู้บริโภคชาวไทยมีแนวโน้มที่จะเลือกซื้อไข่จากฟาร์มที่เลี้ยงไก่แบบปลอดกรง สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการอาหารที่มีจริยธรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องบทบาทขององค์กรพิทักษ์สัตว์ซิเนอร์เจีย แอนนิมอล เป็นองค์กรพิทักษ์สัตว์สากลและผู้นำในการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทย องค์กรไม่เพียงแต่ยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์ในฟาร์มผ่านการวิจัยและการรณรงค์อย่างสงบ แต่ยังสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้บริโภคถึงความสำคัญของอาหารที่มีจริยธรรม และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคการเกษตร โดยเฉพาะการรณรงค์ให้เลี้ยงไก่แบบปลอดกรง ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ทั้งในเชิงจริยธรรมและสุขภาพของผู้บริโภคคุณศนีกานต์ รศมนตรี ผู้อำนวยการ ซิเนอร์เจีย แอนนิมอล ประเทศไทย กล่าวว่า "การเลี้ยงไก่แบบปลอดกรงคือการมอบสิ่งจำเป็นต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีต่อแม่ไก่ การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบนี้ไม่เพียงแต่เป็นการดูแลคุณภาพชีวิตของสัตว์ แต่ยังเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมอาหารไทยที่ใส่ใจทั้งสวัสดิภาพสัตว์และนำไปสู่การสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืน"การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบเลี้ยงไก่แบบปลอดกรงไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความเมตตาต่อสัตว์เท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อสุขภาพของแม่ไก่และความปลอดภัยของอาหารสำหรับผู้บริโภค การศึกษาพบว่าแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบปลอดกรงมีความเครียดน้อยลง ลดปัญหาด้านกระดูกที่ก่อให้อาการเจ็บปวดได้ และได้ไข่ไก่ที่มีโอกาสปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียซัลโมเนลลาต่ำกว่า การเลี้ยงไก่แบบปลอดกรงจึงเป็นการลงทุนระยะยาวที่ส่งผลดีต่อทั้งสัตว์และมนุษย์ นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคในสัตว์แล้ว ยังเป็นการสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนและปลอดภัยสำหรับทุกคนภาคธุรกิจไทยสร้างการเปลี่ยนแปลง ร่วมมือส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์การรณรงค์ของซิเนอร์เจีย แอนนิมอล ได้จุดประกายให้บริษัทชั้นนำของไทยหันมาใส่ใจสวัสดิภาพสัตว์มากขึ้น โดยบริษัทชั้นนำหลายแห่ง เช่น Lotus’s, Zen Group, Sukishi และ Minor Food ได้ตัดสินใจเลือกใช้ไข่จากฟาร์มที่เลี้ยงไก่แบบปลอดกรง ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารไทย และสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจทั้งสุขภาพ จริยธรรมและความยั่งยืนมากขึ้นคุณศนีกานต์ได้เน้นย้ำว่า “เราขอเชิญชวนให้บริษัทชั้นนำอย่าง After You และธุรกิจอื่น ๆ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมอาหารไทย ด้วยการนำนโยบายไข่ไก่ปลอดกรงมาใช้ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการให้เกียรติต่อสัตว์เท่านั้น แต่ยังเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพและจริยธรรม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์อีกด้วย”พลังของผู้บริโภคกำลังเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้คุณศนีกานต์กล่าวปิดท้ายว่า “ในฐานะผู้บริโภค พวกเราทุกคนมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ การเลือกซื้อไข่ไก่อารมณ์ดี คือการลงคะแนนเสียงสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม และเป็นการส่งสัญญาณไปยังอุตสาหกรรมอาหารว่าผู้บริโภคต้องการอะไร องค์กรของเราหวังว่า พวกเราสามารถใช้พลังของผู้บริโภคในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมอาหารได้”ร่วมกันสร้างอนาคตที่สดใสให้กับสัตว์และโลกของเรา ลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องเพื่อขอให้ After You เปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้ไข่ปลอดกรง ได้ที่ https://www.gocagefree.org/th/afteryou