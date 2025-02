รมว.เกษตรฯ ต้อนรับเยาวชนโครงการ “Future of Good Life” ชูผลิต "ข้าว" รักษ์โลก สร้างความยั่งยืนภาคเกษตรไทย

วันนี้ (30 มกราคม 2568) เวลา 09.00 น. ณ. ห้องประชุม 112 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับ คณะทำงานโครงการ Future of Good Life ซึ่งเป็นเยาวชนจากโรงเรียน ร่วมฤดีวิเทศศึกษาและโรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา ประกอบด้วย นายสิทธิ์ศกร จันทร์ตระกูล (โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา) นายรัฐวิณัฏฐ์ ยุทธยงค์ (โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา) นายภูวกฤต วรรณขจรกิจ (โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา) และนายชัยณัฏฐ คุปติเวช (โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา) โดยมี Mr. Peter Bracher กรรมการผู้จัดการ Team Public Health เป็นที่ปรึกษา พร้อมกันนี้ ดร.นานา คึนเคล (Dr. Nana Kuenkel: Director & Cluster Coordinator Agriculture & Food, GIZ) ผู้อำนวยการและผู้ประสานงาน กลุ่มเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ น.ส.ภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ นางอมราพร ชีพสมุทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน และน.ส.ลัดดา วิริยางกูร ที่ปรึกษาอาวุโสด้านนโยบายข้าวยั่งยืน โครงการ Thai Rice NAMA เข้าร่วมด้วยสำหรับ โครงการ "Future of Good Life" สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ มุ่งเน้นการทำเกษตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Go Green) และการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง โครงการนี้ยังช่วยส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการปลูกข้าวเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเน้นบทบาทของเยาวชนในการสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน โดยมีความมุ่งหวังในการส่งเสริมเกษตรกรให้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำ ลดก๊าซมีเทนในดินและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรผ่านการขายคาร์บอนเครดิตในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบคำแนะนำแก่กลุ่มเยาวชน เพื่อนำไปพัฒนาโครงการให้มีความครอบคลุมและสร้างสรรค์การเกษตรเชิงบวกต่อไป ซึ่งเหล่าเยาวชนได้มอบข้าวที่ผลิตจากนวัตกรรมผลิตข้าวคาร์บอนต่ำให้กับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า "รู้สึกภาคภูมิใจที่เยาวชนไทยสนใจทำโครงการที่ช่วยให้เกษตรกรไทยสามารถเพาะปลูกข้าวคาร์บอนต่ำลดโลกร้อน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการทำให้ประเทศไทย เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวคาร์บอนต่ำ โดยเครื่องมือที่น้องๆเยาวชนช่วยกันคิดค้นขึ้น ทำให้การตรวจวัดค่าคาร์บอนที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ช่วยให้ชาวนาทำเกษตรกรรมได้สะดวกและมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นผ่านการเพาะปลูกแบบเปียกสลับแห้ง ซึ่งช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางกรมการข้าว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็จะได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้ต่อไปในอนาคต และต้องขอขอบคุณ GIZ ที่สนับสนุนผลงานของเยาวชนไทย ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งเน้นที่จะสนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่ ให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทยผ่านโครงการ "Young Smart Farmer" ซึ่งองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เยาวชนรุ่นใหม่คิดค้นขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการการเกษตรของไทย เพื่อที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงของ climate change โดยเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ ซึ่งหากประเทศไทยขึ้นมาเป็นผู้นำในการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำได้ ก็จะส่งผลดีเป็นอย่างยิ่ง"ด้าน เยาวชน นำโดย นายสิทธิ์ศกร จันทร์ตระกูล ผู้จัดทำโครงการ Future of Good Life กล่าวว่า "รู้สึกภูมิใจที่ได้นำเสนอ โครงการฯดังกล่าว ต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย แต่ปัจจุบันวิธีการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรไทย ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน จึงริเริ่มทำโครงการฯดังกล่าวขึ้น โดยสนับสนุนให้ชาวนาใช้เทคนิคการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง หรือ AWD พร้อมใช้นวัตกรรม เครื่อง " Rice Sense" ที่ทางผู้จัดทำโครงการฯร่วมกันคิดค้นขึ้นมา เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้อุปกรณ์วัดระดับน้ำในดินที่สามารถส่งข้อมูลลงระบบได้ทันที ซึ่งจะทำให้ทราบว่าช่วงเวลาไหนต้องปล่อยน้ำ หรือ เติมน้ำให้กับแปลงข้าว โดยในระยะแรกเริ่มมีเกษตรกรไทยเข้าร่วมโครงการฯ 40 ราย พื้นที่ 500 ไร่ ใน 2 ตำบล ของจังหวัดสุพรรณบุรี ต่อมาได้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯเพิ่มเป็น 150 คน พื้นที่ 2000 ไร่ และเตรียมขยายต่อไปในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งทาง ผู้จัดทำโครงการ Future of Good Life มีความมุ่งมั่นอยากให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯมากขึ้น และอยากให้ประชาชนทั่วไปรับรู้ว่าข้าวลดโลกร้อนมีอยู่จริงและหันมาบริโภคกันมากขึ้น"