NARWAL จับมือกับ Alibaba สร้างนวัตกรรมการทำความสะอาดอัจฉริยะในไทย เปิดประสบการณ์ใหม่แห่งความสะดวกสบาย

เมื่อเร็วๆ นี้ NARWAL แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าทำความสะอาดอัจฉริยะระดับโลก ได้ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ Alibaba Group เพื่อตีตลาดไทย โดยนำเสนอนวัตกรรมการทำความสะอาดอัจฉริยะที่ปฏิวัติวงการให้แก่ผู้บริโภคชาวไทย ภายใต้ความร่วมมือนี้ Alibaba Group มีหน้าที่ดูแลด้านการขาย การดำเนินงาน และการตลาดของ NARWAL ในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ โดย NARWAL จะใช้จุดแข็งของ Alibaba ในด้านอีคอมเมิร์ซและโลจิสติกส์ เพื่อมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การตีตลาดที่ไทยครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในเส้นทางการขยายธุรกิจระดับโลกของ NARWAL ที่ต้องการให้ผู้บริโภคชาวไทยได้สัมผัสเทคโนโลยีการทำความสะอาดอัจฉริยะชั้นนำจากประเทศจีนเร็วๆ นี้NARWAL ถือเป็นบริษัทนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์การทำความสะอาดสำหรับครัวเรือน ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และช่วยให้ผู้คนสะดวกสบายจากงานบ้านที่ยุ่งยาก ภายใต้แนวคิดของแบรนด์ 'ชีวิตอิสระ เต็มไปด้วยสิ่งที่รัก' NARWAL มุ่งสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้คนทั่วโลกสัมผัสกับวิถีชีวิตที่อิสระและเปี่ยมไปด้วยความหลงใหล ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง NARWAL ได้ขยายตลาดไปสู่ระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการจัดจำหน่ายในภูมิภาคต่างๆ อาทิเช่น อเมริกาเหนือ ยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมสร้างยอดขายที่โดดเด่นในหลายตลาดสำคัญ ปัจจุบันยอดขายในจีน อเมริกาเหนือ และเกาหลีติดอันดับ Top 3 และมียอดขายในตลาดโลกอยู่ในอันดับ Top 5 ในเวลาเพียงไม่กี่ปี NARWAL ได้ให้บริการผู้ใช้งานกว่า 3 ล้านคนทั่วโลก พร้อมครองตำแหน่งผู้นำในอุตสาหกรรมในการนำเสนอประสบการณ์การทำความสะอาดอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพและความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคทั่วโลกในด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี NARWAL ได้ขยายเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยไปหลายสาขา เช่น SLAM การรับรู้สามมิติ การจำวัตถุด้วย AI เทคโนโลยีโครงสร้างหุ่นยนต์ การประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ และอื่นๆ พร้อมทั้งประสบความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมที่สำคัญ หนึ่งในนวัตกรรมที่เด่นคือ แปรงหมุนแบบกระแสลมไซโคลนที่มีแปรงขนยางทรงกรวย ซึ่งสามารถกำจัดขนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขนที่ถูกขจัดออกไปจะถูกปล่อยไปยังถังขยะด้วยระบบการลอยตัวที่ใช้พลังงานจากอากาศ ผ่านการรับรองจาก SGS และ TÜV โดยสามารถทำให้ปราศจากการพันกันของขน จนถึงปัจจุบันนี้ NARWAL ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีมากกว่า 1,100 ฉบับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือและนวัตกรรมในด้านการทำความสะอาดอัจฉริยะNARWAL เตรียมเปิดตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะในตลาดไทย ได้แก่ Freo X Ultra, Freo X Plus และเครื่องทำความสะอาดพื้นอัจฉริยะ S20 ซึ่งทั้งสามรุ่นนี้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น Shopee, Lazada และ TikTok เพื่อมอบประสบการณ์การทำความสะอาดรูปแบบใหม่และสิทธิพิเศษเฉพาะให้กับผู้บริโภคFreo X Ultra หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของ Narwal เปิดตัวสู่ตลาดไทยในราคา 23,990 บาท ซึ่งได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ยอดเยี่ยม และมีนวัตกรรมที่ทันสมัย ส่งผลให้ตลาดการทำความสะอาดอัจฉริยะในภูมิภาคนี้มีความเคลื่อนไหวใหม่ๆ โดยเฉพาะในด้านประสิทธิภาพการทำความสะอาด Freo X Ultra มีพลังดูดฝุ่นถึง 8200Pa ที่สามารถจัดการกับสิ่งสกปรกทุกประเภทได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะฝุ่นละอองและขนสัตว์ที่เป็นอนุภาคเล็กๆแปรงหมุนแบบกระแสลมไซโคลนและแปรงขนยางทรงกรวย ช่วยให้ขนที่หลุดออกถูกดูดเข้าไปในถังขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขจัดปัญหาการพันขนได้อย่างสมบูรณ์แบบ และสามารถทำความสะอาดได้ลึกทุกซอกทุกมุม พร้อมด้วยการหมุนแปรงที่มีความเร็ว 180 รอบ/นาที ทำให้สามารถเช็ดคราบสกปรกที่ติดแน่นได้อย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีสัตว์เลี้ยงและเด็กในด้านเทคโนโลยีการหลบหลีกสิ่งกีดขวาง Freo X Ultra ใช้ระบบการรับรู้พื้นที่ด้วยเลเซอร์สามทิศทาง ซึ่งสามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างแม่นยำ ในระดับมิลลิเมตร ลดการชนกับเฟอร์นิเจอร์และป้องกันปัญหาการทำความสะอาดที่ไม่ทั่วถึงนอกจากนี้ Freo X Ultra ยังมาพร้อมกับสถานีอัจฉริยะที่มีฟังก์ชันครบครันถึง 10 อย่าง โดยมีระบบการทำความสะอาดอัตโนมัติที่ไม่ต้องบำรุงรักษา สามารถเก็บฝุ่นและสิ่งสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยป้องกันปัญหาการอุดตัน กลิ่นไม่พึงประสงค์ และเสียงรบกวนที่มาจากการทำความสะอาดพื้นฐาน ระบบการทำความสะอัจฉริยะสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทำความสะอาดตามสภาพพื้นห้องและสถานการณ์ต่างๆ ได้ เช่น สภาพอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดได้มากขึ้น โดยมีการออกแบบที่สวยงามและเข้ากันได้ดีกับการตกแต่งบ้านด้วยประสิทธิภาพและการออกแบบที่ยอดเยี่ยม Freo X Ultra ได้รับรางวัลในหมวด “เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน” ประจำปี 2024 และในเดือนมีนาคม 2024 ที่ผ่านมาได้ไปเปิดตัวในตลาดอเมริกาเหนือ โดยในวันที่เปิดตัวสินค้า Narwal ครองอันดับหนึ่งในชาร์ตยอดขายและสินค้ายอดฮิตของ Amazon ทั้งในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาNarwal X Plus มีการออกแบบตัวเครื่องที่กะทัดรัดและคล่องตัว ทำให้เป็นหุ่นยนต์ทำความสะอาดอัจฉริยะที่ทั้งดูดฝุ่นและถูพื้นในตัวเหมาะสำหรับทุกพื้นที่ในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นที่มีขนาดกว้างขวางหรือคอนโดขนาดเล็ก สามารถจัดการได้อย่างง่ายดายและตอบสนองทุกความต้องการในการทำความสะอาด ทำให้การทำความสะอาดในบ้านสะดวกยิ่งขึ้น Narwal X Plus มีราคาจำหน่ายที่ 9,990 บาทผลิตภัณฑ์นี้ยังคงใช้เทคโนโลยีแปรงหมุนแบบกระแสลมไซโคลนที่ Narwal พัฒนาขึ้นเอง ซึ่งช่วยแก้ปัญหาขนสัตว์พันกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีการบีบอัดฝุ่น ที่สามารถเก็บและทำความสะอาดเศษฝุ่นได้โดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องทำความสะอาดเครื่องบ่อยๆ และสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 7 สัปดาห์โดยไม่ต้องการการดูแลเพิ่มเติมFreo X Plus ยังใช้เทคโนโลยี Tri-Laser การหลบหลีกสิ่งกีดขวางระดับมิลลิเมตรที่มีความแม่นยำสูง สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางที่ต่ำๆ ได้ เช่น รองเท้าและของเล่นสัตว์เลี้ยงได้อย่างแม่นยำ ทำให้กระบวนการทำความสะอาดราบรื่นและไม่มีอุปสรรคด้วยระบบเลเซอร์ 360° ทำให้ Freo X Plus สามารถสแกนพื้นที่และคำนวณเส้นทางการทำความสะอาดที่ดีที่สุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นNarwal S20 Wet and Dry Vacuum and Mop เป็นเครื่องทำความสะอาดอัจฉริยะแบบดูดฝุ่นและถูพื้นในตัวที่ผสานทั้งการดูดฝุ่นและการถูพื้นอย่างครบครัน มาพร้อมกับคุณสมบัติที่โดดเด่นเช่น การหมุน 63° ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ การทำความสะอาดขอบและมุม 3 ด้าน และการนอนราบ 180° ซึ่งช่วยให้ทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายในทุกสถานการณ์การทำความสะอาดในบ้าน นอกจากนี้ยังมีแรงกด 18N และโหมด MAX แบบกดหนึ่งครั้งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดเมื่อเจอกับคราบสกปรกที่ฝังแน่น การออกแบบแปรงตะขอรูปตัวแอลที่ช่วยแก้ปัญหาขนสัตว์พันกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานถึง 55 นาทีซึ่งเพียงพอต่อการทำความสะอาดบ้านขนาด 300 ตารางเมตร มากไปกว่านั้น S20 ยังมาพร้อมกับฟังก์ชันการทำความสะอาดฐานอัตโนมัติ (หมุนกลับและล้างด้วยอุณหภูมิสูง) ระบบลดเสียงที่ทำงานอย่างเงียบสงบ และฟังก์ชันการรีดผ้าม็อบ 65℃ แบบสัมผัสที่ช่วยให้การทำความสะอาดมีประสิทธิภาพสูงและยังคำนึงถึงการดูแลรักษาเครื่องและประสบการณ์ของผู้ใช้ Narwal S20 มีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 13,590 บาทการที่ Narwal ได้เริ่มเข้าสู่ตลาดไทยอย่างเป็นทางการ นำมาซึ่งการปฏิวัติการทำความสะอาดอัจฉริยะที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทย เราหวังว่า Narwal จะมอบสิ่งที่น่าประทับใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้บริโภคชาวไทย และเราจะได้เป็นสักขีพยานในการมาถึงของยุคใหม่แห่งการทำความสะอาดอัจฉริยะNarwal ยังคงยึดมั่นในหลักปรัชญาของแบรนด์ “อิสระและมีความรักในสิ่งที่ทำ” โดยไม่หยุดพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อมอบวิถีชีวิตที่อัจฉริยะและสะดวกสบายยิ่งขึ้นให้แก่ผู้บริโภคชาวไทยNarwal จะประกาศข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการ ได้แก่ TikTok, YouTube, Instagram และ Facebook โดยจะให้ข้อมูลกิจกรรมอย่างรวดเร็ว ผู้บริโภคชาวไทยสามารถติดตามบัญชีทางการของ Narwal เพื่อรับข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์ล่าสุด เคล็ดลับการทำความสะอาด และรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีโปรโมชั่นพิเศษในช่วงเวลาจำกัด รวมถึงการแชร์และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อมอบประสบการณ์การทำความสะอาดที่สะดวกและอัจฉริยะให้กับทุกครัวเรือนFacebook:Narwal.thYoutube: Narwal.thailandนอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้าที่ชื่นชอบได้ที่ร้านค้าทางออนไลน์ตามลิงค์ด้านล่างนี้:Tiktok:NARWALthailand( https://vt.tiktok.com/ZMkaKMB66/?page=TikTokShop LAZADA:NARWAL OFFICIAL( https://s.lazada.co.th/s.tszlr Shopee:narwal.th( https://th.shp.ee/iGEcvJS