เปิดตัวแคมเปญ "NABO SAYS HI" สุดจึ้ง ดึงดาราตัวท็อป"เบลล่า ราณี" ให้มา SAYS HI ไปพร้อม ๆ กัน

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด มหาชน (บีเจซี) โดยมีบริษัท มัณฑนา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัทในกลุ่มบีเจซี เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ NABO (โบทูลินัม ท็อกซิน จากประเทศเกาหลีใต้) เปิดตัวแคมเปญ "NABO SAYS HI โบทัก-พักรอย" เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจแก่ทุกคน ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เพศอะไร ให้กล้าก้าวข้ามความกังวล และกล้าเผยตัวตนในทุกบทบาทอย่างไร้กังวลต่อสายตาผู้อื่นปัญหาที่อาจดูเหมือนเรื่องเล็ก แต่อาจเป็นเรื่องใหญ่ภายในจิตใจของสาว ๆ กับความไม่พอใจในรูปร่างหน้าตา รายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ บนร่างกาย เช่น ริ้วรอย ร่องลึก หรือ จุดต่าง ๆ ที่ทำให้ไม่มั่นใจ อาจกลายมาเป็นกำแพงที่ขวางกั้น ทำให้พวกเธอไม่กล้าเผยเสน่ห์ในมุมมองที่หลากหลายออกมาได้อย่างเต็มที่ เรื่องความไม่มั่นใจนี้ยิ่งทวีคูณขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลเพิ่มขึ้นในเรื่องของความสวย ที่วัดผลจาก 'Beauty Standard' (บิวตี้ สแตนดาร์ด) ในโลกออนไลน์ผลวิจัยชี้ชัด อาการขาดความมั่นใจ เป็นปัญหาทางใจของผู้หญิงยุค 5G- 44% ของผู้หญิงวัย 25-40 ปี ยอมรับว่าตนเองมีความมั่นใจต่ำ- 81% รู้สึกไม่พอใจกับใบหน้าของตัวเองในภาพที่ถูก Tags บนช่องทาง Social Mediaจากผลวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงมากกว่าครึ่งในกลุ่มตัวอย่าง ต่างกังวลเกี่ยวกับรูปลักษณ์โดยเฉพาะใบหน้าของตนเองที่จะปรากฎต่อสายตาผู้อื่นอย่างในสื่อ Social Media ซึ่งความกังวลเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อความกล้าแสดงออก รวมไปถึงส่งผลต่อคุณภาพความสุขในชีวิตจริง"NABO SAYS HI" ทักทายตัวตนใหม่ ปลุกความมั่นใจ เผยความสดใสไปกับ "เบลล่า ราณี"แคมเปญที่เกิดขึ้น จากการเจาะข้อมูลเชิงลึก Insight ในมุมที่ผู้หญิงรู้สึกโดยจุดประสงค์เพื่อเป็นแรงสนับสนุนและเชิญชวนให้ทุกคน กล้าที่จะมั่นใจในการเป็นตัวเองได้อย่างเปิดเผยกับคาแรคเตอร์ที่หลากหลายของตนเอง ไม่ว่าจะมิติไหน มุมมองแบบใด ก็สามารถเป็นได้ในแบบที่ต้องการโดยมี "เบลล่า ราณี" มาเป็นตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่ ที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังและรอยยิ้ม ไม่ว่าจะคาแรคเตอร์ไหน จะสดใส มั่นใจ ก็กล้าที่จะแสดงออกได้อย่างเปิดเผย- คุณเบลล่าในชุดเดรสแดง ตัวแทนของความสดใส เรียกคืนความมีชีวิตชีวาให้กลับมาอีกครั้ง และกล้าที่จะแสดงออกมาอย่างเต็มที่ ไม่ต้องกังวลกับปัญหาใด ๆ- คุณเบลล่าในชุดสูทดำ ตัวแทนของความมั่นใจ พร้อมปลุกสิ่งพิเศษที่ซ่อนอยู่ออกมา กล้าที่จะแสดงอารมณ์ เป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ พร้อมรับมือทุกความท้าทายภญ.ปาณิสรา ไชยรุ่งรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่- ธุรกิจสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ ผู้บริหารบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด มหาชน (บีเจชี) เปิดเผยว่า การเลือกเบลล่า ราณี มาเป็นพรีเซนเตอร์ในครั้งนี้ ไม่เพียงเพราะภาพลักษณ์ที่โดดเด่นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทัศนคติของเธอ ที่พร้อมยิ้มรับกับทุกสถานการณ์อย่างชาญฉลาด จนเป็นที่รักของคนทั้งประเทศภญ.ปาณิสรา ไชยรุ่งรัตน์ ยังเน้นย้ำว่า แคมเปญ "NABO SAYS HI โบทัก-พักรอย" ต้องการให้เห็นว่า ปัญหาความไม่พอใจในตัวเองไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ เพราะอาจสะท้อนถึงปัญหาภายในจิตใจที่ทำให้ผู้หญิงไม่กล้าแสดงตัวตนหรือยอมรับความงามของตัวเองได้แล้วคุณละ พร้อมหรือยังที่จะ SAY HI !! กับตัวตนที่หลากหลายของคุณ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official Account: @montanamarketing Facebook: Montana Marketing Thailand Instagram: montanamarketingth