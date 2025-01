Supersports รุกหนักปรับสโตร์โฉมใหม่ พร้อมนำเทคโนโลยีทันสมัยเอาใจสายแอคทีฟ ตอบโจทย์คนรักกีฬา

กรุงเทพฯ –30 มกราคม 2568 Supersports (ซูเปอร์สปอร์ต) ในเครือเซ็นทรัลรีเทล แหล่งรวมสินค้าและแบรนด์กีฬาอันดับ 1 ของไทย ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านกีฬา เดินหน้ารุกหนักปรับโฉมสโตร์รูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง New Look New Experience ประเดิมสาขาแรกแห่งปี ที Supersports สาขา Central Westgate กับการรีโนเวทสโตร์โฉมใหม่เอาใจลูกค้าสายแอคทีฟ ด้วยดีไซน์ทันสมัยในโมเดล Supersports 3.0 อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ทดลองสินค้าจริงก่อนตัดสินใจเลือกสินค้า มาพร้อมกับหลากหลายแบรนด์สปอร์ต นอกจากนี้ยังเพิ่มสินค้าหมวดแฟชั่นเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับสายสปอตแฟ รวมไปถึงไอเท็มฮิต จากแบรนด์ยอดนิยมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ บนพื้นที่มากกว่า 2,400 ตารางเมตร ท่ามกลางแลนด์มารค์ขนาดใหญ่ ศูนย์กลางความเจริญครบครันที่สุดในย่านกรุงเทพตะวันตกคุณวิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทล กล่าวว่า “ในปี 2568 นี้ทาง Supersports ยังคงเดินหน้าพัฒนาและขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอกย้ำความเป็นอันดับ 1 ของวงการ Performance Sports Retailer ตามไดเรคชั่น แบรนด์ Move You, Move Sports โดยในปีนี้เราเริ่มที่สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต เป็นที่แรก ซึ่งสาขานี้นับได้ว่าเป็น 1 ใน Top Store ของเรา ด้วยปัจจัยเรื่องของทำเลที่ตั้งเป็นย่านศูนย์กลางแลนด์มาร์คแห่งกรุงเทพตะวันตก มีกลุ่มลูกค้าหนาแน่น เป็นแหล่งรวมผู้คนในทุกเจเนเรชันที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบ พร้อมเป็นแหล่งรวมของสนามกีฬา สโมสร โรงเรียน คอมมูนิตี้ของคนรักกีฬา และยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่ครบครัน จึงเป็นพื้นที่ที่มีกำลังซื้อสูง เราจึงมุ่งหวังสร้าง Destination ของกลุ่มคนรักกีฬาในย่านนี้ให้เข้าถึงแหล่งจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ที่ครบครัน ด้วยการปรับโฉมใหม่เอาใจลูกค้าสายแอคทีฟ โดยมาพร้อมดีไซน์ที่มีความทันสมัยโดดเด่นในโมเดล Supersports 3.0 อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า นอกจากนี้ยังรวมสินค้าทุกประเภทกีฬาจากแบรนด์ชั้นนำ โดยสาขานี้เราได้เพิ่มเติมสินค้าที่มีความสายแฟชั่น และไอเท็มฮิตมา จากหลากหลายแบรนด์มาให้ลูกค้าได้เลือกสรรกันถึงที่นี่ที่เดียวซูเปอร์สปอร์ต สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต มีพื้นที่มากกว่า 2,400 ตารางเมตร โดยปรับโฉมใหม่ครอบคลุมทุกประเภทกีฬา ได้แก่ Runing Football Backpack Swim Exercise Outdoor Training Kids Sandals Basketball Rackets โดยมีโซนที่น่าสนใจ ได้แก่• Running Zone รองเท้า เสื้อผ้า และอุปกรณ์วิ่ง แบรนด์ดังครบครัน ใหญ่ที่สุดในโซนกรุงเทพฯตะวันตก พร้อมระบบแนะนำรองเท้าวิ่งแบบ 3D scan จาก SAFESIZE เพื่อค้นหารองเท้าที่เหมาะกับคุณ แนะนำโดย Sports Guru เฉพาะด้าน• Racket Zone จัดเต็มอุปกรณ์แบดมินตันและเทนนิส เพื่อตอบโจทย์ผู้เล่นทุกระดับ พร้อมบริการขึ้นเอ็นโดยผู้เชี่ยวชาญ• Football Zone เรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวทั้งรองเท้าฟุตบอล เสื้อทีมชาติและสโมสรต่างๆ ที่มีทั้งลีกไทย และต่างประเทศให้เลือกสรร พร้อมบริการ Personalization สกรีนชื่อ• Kids Zone ตอบโจทย์คุณหนูๆ ด้วยสินค้าสำหรับเด็กที่หลากหลายประเภททั้งกีฬาและไลฟ์สไตล์ฉลองโฉมใหม่ Supersports Central Westgate เอาใจคนรักกีฬากับโปรโมชั่นพิเศษ รับฟรี! ถุงเท้า SPIKE มูลค่า 150 บาท* จำนวน 1 คู่ เมื่อช้อปครบ 1,500 บาทขึ้นไป (จำกัด 1 ใบ / 1 ใบเสร็จ) รับ Supersports Tote Bag มูลค่า 600 บาท* เมื่อช้อปครบ 3,500 บาทขึ้นไป (จำกัด 1 ใบ / 1 ใบเสร็จ) และ รับ Supersports Multi-Function Bag มูลค่า 1,200 บาท* เมื่อช้อปครบ 4,500 บาทขึ้นไป (จำกัด 1 ใบ / 1 ใบเสร็จ) ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค – 18 ก.พ. 68 ที่ร้าน Supersports เซ็นทรัล เวสต์เกต ชั้น 2ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสินค้าซูเปอร์สปอร์ต สามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชันพิเศษสุดได้ทาง www.supersports.co.th หรือเฟซบุ๊กเพจของ Supersports เพื่อไม่ให้พลาดดีลพิเศษที่พร้อมเสิร์ฟตลอดทั้งปี