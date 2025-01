ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญผู้ป่วยมะเร็ง ญาติ-ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม วันมะเร็งโลก

สมาพันธ์ควบคุมโรคมะเร็งสากล (UICC)และองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้ทุกวันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมะเร็งโลกเพื่อให้ทุกคนทั่วโลกร่วมใจกันต่อสู้กับโรคมะเร็ง โดยมีเป้าหมายสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโรคมะเร็งเพื่อลดความเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคมะเร็งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญผู้ป่วยมะเร็ง ญาติ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมะเร็งโลก CRA United by Unique Against Cancer “เอาชนะมะเร็งด้วยสหวิทยาการรักษา”‘ROBOTIC-ASSISTED CANCER SURGERY REVOLUTION’ หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดปฏิวัติการรักษามะเร็ง‘มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อน‘ร่วมรับฟังเสวนาในหัวข้อ“ก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดก้อนมะเร็งที่เข้าถึงยากและซับซ้อนด้วยนวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด” โดย ทีมศัลยแพทย์สหสาขา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์📅วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568⏰ เวลา 9.00-12.00 น.🏥 ณ ห้องประชุม CONVENTION HALL ชั้น 6 อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง💬UNIQUE STORIES to INSPIREร่วมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง จากเรื่องเล่าผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์📣SHARE YOUR STORYกับกิจกรรมภายในงาน📝ร่วมส่งเสียงและมุมมองเพื่อยกระดับการดูแลรักษามะเร็ง📝บูธให้คำปรึกษาผู้ตรวจวินิจฉัยพบก้อนมะเร็งเพื่อวางแผนการรักษา พร้อมเปิดประวัตินัดหมายสำหรับผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่ต้องการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์⭐️ชมนิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดรักษามะเร็ง#CRAUnitedbyUniqueAgainstCancer#หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดปฏิวัติการรักษามะเร็ง#โรงพยาบาลจุฬาภรณ์#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต