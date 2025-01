HOYA ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดเลนส์แว่นตา เปิดตัวนวัตกรรมเลนส์โปรเกรสซีฟสุดล้ำ ผ่านแคมเปญใหม่ Me | My Vision | MySelf ตอบรับตลาดเลนส์แว่นตาไทยโตขึ้นมากกว่า 2 เท่า

บริษัท ไทยโฮยา เลนซ์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเลนส์สายตาชั้นนำระดับโลก HOYA (โฮยา) โดดเด่นด้วยนวัตกรรมเลนส์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ทุกช่วงวัยได้จัดงาน MySelf Launch Event พร้อมเปิดตัวแคมเปญ Me | My Vision | MySelf เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์และประสบการณ์สวมใส่เลนส์โปรเกรสซีฟที่ถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอันเป็นเอกลักษณ์ของโฮยา เพิ่มการมองเห็นที่คมชัดในทุกระยะ โดยมี 3 Endorser ร่วมบอกเล่าประสบการณ์ที่แตกต่างจากมุมมองผู้ใช้จริงนายวรรณ์ชาติ สุชาโต ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ไทยโฮยาเลนซ์ กล่าวว่า “พฤติกรรมการใช้ชีวิตในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมากขึ้น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิ่งแวดล้อม ล้วนมีผลกระทบต่อสุขภาวะของผู้คน มีทั้งโรคทางตา ความผิดปกติ และการเปลี่ยนแปลงค่าสายตาที่เกิดขึ้นได้ตามอายุ นับวันยิ่งจะพบได้รวดเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อน การรณรงค์และส่งเสริมการดูแลสุขภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ก็ช่วยสร้างความตระหนักรู้ให้สังคมได้มาก เห็นได้จากการสวมใส่แว่นตาได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นวิธีแก้ไขปัญหาสายตาที่สะดวกและปลอดภัยที่สุด แต่การให้ความรู้และความสำคัญกับการเลือกเลนส์แว่นตา ที่เหมาะสมยังค่อนข้างจำกัดอยู่เฉพาะ จะเห็นว่าปัจจุบันภาพรวมของตลาดเลนส์แว่นตาในไทยเติบโตขึ้นมากกว่า 2 เท่า โดยเฉพาะกลุ่มเลนส์โปรเกรสซีฟที่เป็นเลนส์แว่นตาสำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป กินส่วนแบ่งตลาดแว่นสายตาค้าปลีกถึง 25% และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ตามสภาพสังคมไทยที่เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากกลุ่มคนอายุ 40+ เป็นวัยที่เริ่มมีภาวะสายตายาวตามอายุ ซึ่งมีสาเหตุมาจากเลนส์ตามีความยืดหยุ่นลดลง การโฟกัสสายตาในระยะใกล้ ไม่โฟกัสได้ชัดเจนเหมือนตอนช่วงอายุ 20-35 ได้”ด้วยเหตุผลนี้เอง โฮยาเราจึงได้พัฒนาเลนส์โปรเกรสซีฟ MySelf และ MySelf Profile ให้มีโครงสร้างเลนส์ที่โดดเด่น สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้สวมใส่ “HOYA ตระหนักถึงความต้องการของผู้สวมใส่เลนส์โปรเกรสซีฟที่ไม่ใช่เพียงแค่มองเห็นชัดเจนทุกระยะ แต่ยังต้องเปลี่ยนระยะโฟกัสระหว่าง ไกล-กลาง-ใกล้ ไปมาได้อย่างนุ่มนวล เลนส์โปรเกรสซีฟ MySelf และ MySelf Profile ซึ่งถือเป็นกลุ่มเลนส์โปรเกรสซีฟที่พรีเมียมที่สุดของเรา มีพื้นที่คมชัดกว้างมากที่สุด มีเทคโนโลยี AdaptEase และ 3D Binocular จะช่วยการผสานภาพจากดวงตาทั้งสองข้างเพื่อให้มุมมองภาพที่เป็นธรรมชาติและเพิ่มความสบายตาในการ ใช้งานหน้าจอดิจิทัล สามารถปรับตัวได้ง่ายแม้จะสวมใส่เลนส์โปรเกรสซีฟเป็นครั้งแรกก็ตาม นอกจากนี้ยังปรับแต่งโครงสร้างเลนส์ตามค่าสายตาและพฤติกรรมการใช้สายตาของผู้สวมใส่ที่มีความแตกต่างกันเฉพาะบุคคลได้ละเอียดมากที่สุด ถือเป็นเลนส์โปรเกรสซีฟกลุ่มที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดที่ HOYA เคยมีมาเลยก็ว่าได้ ด้วยความที่เราเป็นแบรนด์ชั้นนำจากญี่ปุ่นจึงมั่นใจได้ว่าเราเข้าใจโครงสร้างทางกายภาพของดวงตาและลักษณะสายตาคนเอเชียด้วยกันเป็นอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้น HOYA ยังถูกผลิตขึ้นโดยคนไทยจากโรงงานผลิตที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอยุธยา จึงพูดได้ว่า เลนส์โปรเกรสซีฟ HOYA ในกลุ่ม MySelf คือเลนส์โปรเกรสซีฟที่เข้าใจสายตาและไลฟ์สไตล์คนไทยมากที่สุดแล้ว”สำหรับแคมเปญใหม่ ME | My Vision | MySelf นายวรรณ์ชาติ สุชาโต กล่าวต่อด้วยว่า “HOYA เราเป็นแบรนด์เลนส์แว่นตาจากญี่ปุ่นที่เข้ามาทำตลาดในไทยมานานกว่า 50 ปีแล้ว ยืนยันได้เป็นอย่างดีถึงความไว้วางใจที่คนไทยให้เกียรติ HOYA อยู่ดูแลสายตาคนไทยจากรุ่นสู่รุ่น ไม่เพียงแค่เราที่ประสบความสำเร็จเรายังได้เห็นความสำเร็จของคนไทยหลายท่านที่เกิดจากการมีวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมซึ่งนำพาพวกเขาเหล่านั้นจากคนธรรมดาสู่ระดับประเทศหรือแม้แต่ระดับโลก เป็นที่มาของแคมเปญ ME | My Vision | MySelf ที่ได้รับเกียรติจาก Endorser ทั้ง 3 ท่าน มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความสำเร็จจากวิสัยทัศน์อันโดดเด่น รวมถึงประสบการณ์สวมใส่เลนส์โปรเกรสซีฟ HOYA MySelf ในการทำงานจริง ๆ ที่แทบจะไม่ต้องปรับตัว ยิ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับร้านแว่นตามั่นใจที่จะแนะนำเลนส์โปรเกรสซีฟของโฮยาให้กับผู้บริโภคต่อไปครับ เพราะทั้ง 3 ท่านก็มีลักษณะของสายตาที่แตกต่างกัน เช่น เต๋อ-นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ ผู้กำกับมือทอง เป็นเหมือนตัวแทนของคนที่เคยลองเลนส์โปรเกรสซีฟแล้วได้รับประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดี จึงมีความกังวลเรื่องการปรับตัวเป็นอย่างมาก และไม่กล้าที่จะลองใส่เลนส์โปรเกรสซีฟ แต่กลับกล้าที่จะขับรถด้วยตัวเองหลังจากลองใส่เลนส์ MySelf แค่ 2 วัน หรือ อ๊อฟ-ณัฐวุฒิ ธรรมพันธุ์ เชฟอันดับ 1 ตัวแทนผู้ที่ไม่มีปัญหาสายตาสั้นหรือยาวมาตั้งแต่เด็ก แต่เมื่อพออายุเริ่มขึ้นเลข 4 ก็เริ่มมีสายตายาวตามอายุ ทำให้การโฟกัสในระยะทำงานเริ่มมีปัญหา เนื่องจากอาชีพเชฟเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความแม่นยำของประสาทสัมผัสหลายส่วนรวมถึงสายตาในการสร้างสรรค์เมนูอาหารให้สวยงามน่าทาน หรือ โอ๊ต-ชัยสิทธิ์ จุนเจือดี ตัวแทนของผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้นและเอียงมากมาตั้งแต่เด็กและยังทำงานเป็นช่างภาพซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องเปลี่ยนโฟกัสการมองอย่างรวดและแม่นยำเป็นอย่างมาก ทำให้โอ๊ตเป็นคนที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดของการเลือกเลนส์แว่นตามาตั้งแต่เด็กหลังจากที่แคมเปญนี้ถูกปล่อยออกไปกระแสตอบรับดีมาก ช่วยส่งเสริมภาพรวมของตลาดเลนส์โปรเกรสซีฟของ HOYA และเกิดความตระหนักรู้ในกลุ่มผู้ที่มีปัญหาสายตายาวตามอายุ หันมาให้ความสำคัญกับการเลือกเลนส์ที่เหมาะสมกับค่าสายตาของตัวเองมากยิ่งขึ้น และปักหมุดเลนส์โปรเกรสซีฟจาก HOYA เข้าไปอยู่ในใจของกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวเลือกแรกเมื่อเดินเข้าร้านแว่นไปปรึกษาปัญหาสายตา ตรงกับสโลแกนของแบรนด์ที่ว่า ‘ท่องไปเลยจากบ้าน ตัดแว่นใหม่ใช้โฮยา’ในฐานะที่ HOYA คือผู้นำด้านเทคโนโลยีเลนส์แว่นตาซึ่งมีเลนส์แว่นตาสำหรับผู้บริโภคทุกช่วงวัย ทุกความต้องการ และในปี 2568 เรายังคงตอกย้ำจุดยืนเดิมให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลาย และตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาสายตาเฉพาะกลุ่มมากยิ่งขึ้นด้วยครับ”สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก www.hoyavision.com/thค้นหาร้านแว่นตา โฮยา ได้ที่ https://www.hoyavision.com/th/find-optician/