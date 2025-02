‘TU!!-ณัชพล ตุ๊เสงี่ยม’ ศิลปิน Pop Psychedelic Art สู่ช่างสักสไตล์ Pop Art

Solo Exhibition by TU!! at Street Star Gallery

ถ้อยความที่บอกเล่าด้วยน้ำเสียงแจ่มใส สะท้อนถึงความสนุกที่เขากำลังก้าวเดินไปบนอีกบทบาทหนึ่ง นอกจากการเป็นศิลปิน นั่นก็คือ การเป็น ‘ช่างสัก’ ที่มีสไตล์เฉพาะตัว แต่ก็พร้อมปรับเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพอใจจากการสักของเขาและรู้สึกเสมือนว่าได้เก็บสะสมผลงานศิลปะชิ้นหนึ่งไว้บนร่างกายเขายังคงทำงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง อาทิ กลางปี 2024 งาน Solo Exhibition งานหนึ่งของเขา นำพาผู้คนก้าวข้ามไปถึงมุมมองในสังสารวัฏ สุข ทุกข์ ล้วนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ยืนยันความสำเร็จด้วยการที่เหล่า Collector ซื้อผลงานมากกว่า 20 ชิ้นไปจนเกือบหมดแล้ว อีกทั้งปีนี้ เขาก็ยังมีงาน collab กับทั้งแบรนด์ และห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านเอกมัย ซึ่งรายหลังนี้ เป็นแนว Digital Display ที่นับเป็นโปรเจ็กต์ใหญ่พอสมควรนั่นคือเส้นทางหลักโดยรวมในชีวิตศิลปิน แต่ยังมีอีกหนึ่งเส้นทางที่เขาแผ้วถางสร้างขึ้นใหม่ให้ตัวเองนั่นคือ การเป็น ‘ช่างสัก’ ที่มีสไตล์และเอกลักษณ์ของงานที่น่าสนใจ นำความเป็น Pop Art ความเป็น Street Art มาใส่ในเนื้องานให้แก่ลูกค้าที่ชอบศิลปะแนวนี้ อีกทั้งเขายังมุ่งหวัง จริงจัง ไปถึงขั้นที่อยากรวบรวม-รวมตัว ศิลปินช่างสักแนว Pop Art ให้มาทำงานร่วมกัน ราวกับเป็นศูนย์ หรือ Hub แห่งงานสักสไตล์ Pop Art, Street Art ก็มิปานตุ๊เล่าให้ฟังถึงคอนเซ็ปต์งานว่า “The Circle of Never Ending Pain(T) ที่ Street Star Gallery มันก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการเล่าถึงบาดแผลในจิตใจของตัวเอง และบอกเล่าถึงความสุข เป็นการยอมรับทั้งความสุขและความทุกข์ว่า สุดท้ายแล้วมันก็อยู่ด้วยกันในชีวิต เป็นเหมือนการสำรวจจิตใจ แล้วก็เป็นเชิงธรรมะมากขึ้น""งานครั้งนี้ที่จัดแสดง ผมดึงแรงบันดาลใจมาจากศาสนาพุทธค่อนข้างเยอะคือเรื่องเกี่ยวกับสังสารวัฏ เรื่องเกี่ยวกับการที่ทุกอย่างเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ไม่เที่ยงครับ”“หรือแม้กระทั่งความสุข เมื่อเกิดขึ้นมาก็ไม่เที่ยง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ความทุกข์ก็เช่นกัน เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป และส่วนหนึ่งมันมาจากประสบการณ์ชีวิตผมเอง ที่เคยเจอเรื่องร้ายๆ เข้ามา แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากนำเรื่องนี้มาบอกเล่าเป็นงานจัดแสดงใหญ่งานเดี่ยวของตัวผมเอง ที่ Street Star Galleryมีงานทั้งหมดประมาณ 25-26 ชิ้นครับ จัดแสดง 1 เดือนเป็นงานเพนท์ Physical อย่างเดียว ไม่มี NFT ครับ”ปัจจุบัน ผลงานจาก The Circle of Never Ending Pain(T) เหลือเพียงแค่ประมาณ 3 ชิ้นสุดท้ายเท่านั้น เนื่องจากมีเหล่า Collector ซื้อไปเกือบหมดแล้วถามถึงกระบวนการสร้างงานคอลเลคชั่นนี้ เพราะมีผลงานหลายชิ้นพอสมควรตุ๊ตอบตรงไปตรงมาว่า กระบวนการสร้างงานถือว่าเร่งมาก ใช้เวลาเพียงแค่สามเดือน แต่ก็มีทีมงานช่วยกันในการจัดแสดง“ผมเป็นเจ้าของผลงาน แต่ก็มีทีมช่วย เพื่อให้งานเสร็จเร็วขึ้นสำหรับขั้นตอนในการทำงาน ผมก็จะคิดถึงคอนเซ็ปต์หลักก่อน ว่าเราอยากเล่าเรื่องอะไร แล้วก็อยู่ในแกนหลักของวงกลม คือ Circle ไงครับ ดังนั้น The Circle of Never Ending Pain(T) มันก็เป็นเรื่องของวงกลมครับผม”ไม่เพียง Exhibition ‘The Circle of Never Ending Pain(T)’แต่ปีที่ผ่านมา ตุ๊ก็ยังมีนิทรรศการ Betting On Dreamจัดแสดงที่งาน ‘1 Day , 1,000 art’ ที่ Mun Mun Art Destination Seacon Squareตุ๊เล่าถึงงานนี้ว่า“เป็นผลงานที่ทาง Seacon Square เค้าเชิญไปจัดแสดง ร่วมกับศิลปินประมาณ 10 คนครับ แต่ผมได้ห้องแสดงเดี่ยวของตัวเองงานนี้มีชื่ออีเวนต์ว่า หนึ่งวันพันอาร์ต (‘1 Day , 1,000 art’) เป็นโซนที่ถูกจัดขึ้นสำหรับ Art Exhibition”ตุ๊เล่าว่า งานคอลเลคชั่นนี้ เป็นเรื่องของการเสี่ยงทายกับความฝัน“มีชื่อว่า Betting On Dream คือ เสี่ยงกับความฝันจัดแสดงทั้งหมดประมาณ 8 ชิ้นครับ เป็นห้องเล็กๆ ครับ ไม่ได้จัดแสดงเป็นงานใหญ่ พี่เขาชวนมาก็เลยมาร่วม ใช้ระยะเวลา 1 เดือนในการทำ เป็นระยะเวลาที่เร่งพอสมควร”นอกจากงานศิลปะที่จัดแสดงต่อเนื่องแล้ว ตุ๊กล่าวว่า ทุกวันนี้ ก็ยังทำงานศิลปะ แบบ NFT อยู่ด้วย แต่ส่วนใหญ่จะทำกับแบรนด์ที่เชิญศิลปินมา collaboration ด้วยอีกทั้งยังมีโปรเจ็กต์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ กับห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านเอกมัย แม้ยังบอกรายละเอียดไม่ได้ แต่ก็นับว่าเป็นโปรเจ็กต์ใหญ่ และเป็นแนว Digital Display เป็นงาน collab เช่นกันนอกจากงานศิลปะในแขนงที่คุ้นเคยแล้ว พูดคุยถึงเส้นทางใหม่ของอีกตัวตนที่ค้นพบบ้าง นั่นก็คือ สนใจมาเป็นช่างสักได้อย่างไรตุ๊เล่าว่า ราวปี 2023-2024 มีงานศิลปะที่ทำอย่างต่อเนื่อง แต่ขณะเดียวกัน ในช่วงเวลาดังกล่าว ก็เป็นช่วงที่คิดได้ และหาแนวทางของตัวเองได้ นั่น คือ ‘การสัก’“จากนั้น ผมก็ทำงานสักมากขึ้น งานเพนท์ที่เป็นผลงานของตัวเองก็จะยังมีไม่มากนัก ช่วงนี้เป็นงานสักมากกว่า คือผมไม่ค่อยยึดติดรูปแบบ ผมเน้นที่ว่า เราได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักก็พอ”ตุ๊มองว่า ด้วยความที่เราทำงานให้คนส่วนใหญ่ได้สะสมผลงาน ส่วนใหญ่ Collector มักจ่ายได้ไหวในราคาหลักหมื่นถึงหลักแสนบาท แต่ตุ๊รู้สึกว่า สำหรับคนที่เขาชอบสะสมผลงานที่ราคาไม่แรงมาก แต่จริงจังในการครอบครอบสิ่งเหล่านั้นก็ยังมี“ผมว่าคนที่ชอบสัก จะเป็น Feel ประมาณนั้น ลูกค้าสักเดี๋ยวนี้เขาจะชอบเก็บสะสมงานของศิลปินมากขึ้น แล้วแนวทางของการสักก็เริ่มมีความเป็นศิลปะแบบ Pop Art มากขึ้นแล้วก็ร่วมสมัยมากขึ้น”“ต่างจากเมื่อก่อน ที่มักจะสักเป็นแนว Gangster แบบญี่ปุ่น หรือไม่ก็อเมริกา หรือ American Vintage ไม่ได้มีความหลากหลายเรื่องสไตล์”“แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป คนเริ่มสักมากขึ้น แล้วผมเห็นว่าเขาเริ่มสักเพื่อสะสมผลงานกันมากขึ้น จากประสบการณ์ที่ผมเริ่มสักให้คนอื่น แม้ช่วงนี้ผมเพิ่งเริ่ม ลูกค้าก็จะเป็นคนที่รู้จักกัน และก็เริ่มมีแปลกหน้ามาประปรายบ้างแล้วครับ”ถามว่าเรียนสักที่ไหน ตุ๊ตอบว่า “เรียนกับรุ่นพี่ที่เป็นนักเต้น B-boy ผมก็เป็น B-boy ด้วยตุ๊เต้น B-boy มาไม่น้อยกว่า 15 ปีแล้ว จากมุมมองของเขา เขาเองก็ไม่รู้ว่าทำไมพี่ที่เป็นนักเต้น B-boy หลายคน จึงมักเป็นช่างสัก“หรืออาจเพราะมีความ Street เท่ๆมั้ง ผมก็ไปขอคำแนะนำจากพี่เขา และเขาก็ให้คำแนะนำมา ผมก็เรียนกับเขาประมาณเดือน กว่าๆ ก่อนที่จะออกมาสักจริงๆ เขาก็บอกว่าผมทำได้ไว ขณะที่บางคน ต้องเรียน 3-4 เดือนเลย กว่าจะออกมาสักได้จริง อาจจะด้วยความที่เรามีพื้นฐานในการวาดรูปอยู่แล้ว แต่ว่าเครื่องมือต่างกัน ผิวหนังต่างกัน วิธีการทำก็ต่างกัน เราต้องดูแลเรื่องความสะอาดด้วย”ถามว่า เมื่อเทียบกับงานศิลปะรูปแบบอื่นๆ ของคุณ งานสักถือว่าเป็นงานที่รักมากแค่ไหนตุ๊ตอบว่า “พูดตรงๆ ยังไม่มาก แต่ผมแค่รู้สึกว่ามันไม่ผิดที่จะลองอะไรใหม่ๆ เพราะผมอยากลองอะไรใหม่ๆ ด้วย ก็เลยลองทำดู แต่ถ้าถามว่ารักมากเท่างานเพนท์ไหม ตอบว่าไม่เท่าครับ เพราะว่าเราเริ่มต้นมาจากสิ่งนั้น เราก็ชอบสิ่งนั้นมากกว่า”“แต่งานสักมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่า เราจะทำยังไง ให้ลูกค้าเค้ารู้สึกอยากได้ผลงานของเราไปอยู่บนร่างกายเค้าเป็นระยะเวลาถาวรถ้าเค้าไม่ไปเลเซอร์ลบ รอยสักนี้ก็จะอยู่กับเค้าไปนานๆ”“นอกจากนั้น เราได้สำรวจความชอบของคน ของบุคคลแบบเป็นปัจเจกด้วยว่า ทำไมเค้าชอบแบบนี้ เราก็ได้มาดูลายสักด้วย ปรับรูปแบบลายสัก ว่าต้องเป็นยังไง เพื่อให้มีความน่าสนใจ ทำให้เค้าอยากมีไว้บนร่างกาย โดยที่การเล่าเรื่อง การทำสไตล์ ก็ยังเป็นสไตล์ผมอยู่ ผมยังใส่ความ ‘ตาไฟ’ อยู่ แต่เราก็จะทำงานตามสั่งมากขึ้น เค้าอาจจะให้เราเติมสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้าไป เป็นสไตล์เรา 100% ก็ไม่ได้ เพราะสิ่งนี้จะอยู่กับเค้าไปตลอดชีวิต เค้าก็ต้องคิดเยอะ”ตุ๊กล่าวว่า ตอนนี้ เขาเริ่มสักมาได้ประมาณ 3 เดือนแล้วสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือ ได้นำเอาค่านิยมของงานเพนท์ เข้าไปใส่ในงานสัก“คือการที่เราให้ลูกค้าได้สะสมสิ่งพิเศษที่คนอื่นไม่มี ผมรู้สึกว่าทุกลายที่เราทำ ก็ทำให้เป็นลายเฉพาะของเขาไปเลยดีกว่า”แล้วจะทำงานช่างสักไปถึงเมื่อไหร่ จริงจังกับมันแค่ไหนตุ๊ตอบว่า “ตอนนี้ผมกำลังจริงจังกับการทำร้านสักด้วย ลองดูปีนี้ว่าจะเป็นอย่างไร แล้วก็ฝึกทำธุรกิจผสมไปด้วย คือผมอยาก Recruit หรือรวมตัวศิลปินช่างสักที่มีความสนใจในแนว Pop Art มาอยู่ด้วยกัน เป็นช่างสักด้วยกันลองทำคอนเซ็ปต์ให้ละเอียดอ่อนขึ้น พิเศษมากขึ้น ใครสนใจงานสักแนว Pop Art , Street Art ก็มาหาได้ที่ร้านนี้”อดถามไม่ได้ว่า งานสัก มอบอะไรให้กับคุณบ้างตุ๊ตอบทันทีว่า “มอบวินัยครับ แล้วก็สมาธิ""วินัยคือ เราต้องมีการนัดลูกค้า มีการเตรียมความพร้อมเยอะกว่าภาพเพนท์เพราะภาพเพนท์ทำอยู่ที่เราคนเดียว ทำช้า-ทำเร็วอยู่ที่เรา แต่เมื่อเป็นงานสัก อยู่ที่ลูกค้า สมมติลูกค้านัดวันนี้ เราก็ต้องเตรียมความพร้อม เตรียมอุปกรณ์ให้กับเค้า เค้าจะมารอเราไม่ได้ แล้วสมาธิหรือโฟกัส ต้องมีมากๆ เพราะจะพลาดไม่ได้ การแก้งานทำได้ยากมากๆ วงการสักถ้าพลาดคือพลาด ดังนั้น เราต้องมีสติกับการทำงานมากๆ ซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ฝึกสมาธิดี”