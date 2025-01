แห่แชร์ตามหา “มะพร้าว พรสวรรค์” นศ.ปริญญาเอกชาวไทย หายตัวปริศนาในญี่ปุ่น

วันนี้ (29 ม.ค.) ผู้ใช้ X กิ๊ฟจังนั่งเล่า ได้โพสต์ประกาศตามหานักศึกษาปริญญาเอกชาวไทย ซึ่งศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่น หายตัวไปตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยระบุว่า “น้องนักเรียนไทย ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมิยาซากิ หายตัวไปตั้งแต่วันศุกร์ค่ะ เพื่อนแจ้งตำรวจ-สถานทูตแล้ว ขณะนี้ตำรวจกำลังดำเนินการหาตัว ใครทราบเบาะแสรบกวนแจ้งทางเพื่อนหรือมหาวิทยาลัยตามหมายเลขติดต่อด้านล่างค่ะรายละเอียด ชื่อ พรสวรรค์ พงษ์สวัสดิ์ ชื่อเล่น มะพร้าว อายุ 30 ปี มหาวิทยาลัย มิยาซากิ คณะ Graduate school of Medicine and Veterinary Medicine ชั้นปี 4 (ปีสุดท้ายจะจบมีนา 2025) ติดต่อทางข้อความได้วันศุกร์ (24 มกราคม 2025) เวลาประมาณ 6 โมงเช้า เห็นครั้งสุดท้ายที่หอในเมืองมิยาซากิเวลาประมาณ 10 โมงของวันพฤหัสที่ 23 มกราคม 2025 ข้อมูลก่อนหาย เจอกับเพื่อนคนไทย เอาของมาให้ กับสวนกับเพื่อนที่กำลังจะไปเรียน ไม่มีโรคประจำตัว แต่ช่วงนี้ 1-2 สัปดาห์บ่นเครียดเรื่องสอบจบ กินไม่ค่อยได้ นอนไม่ค่อยหลับ เคยเปรยว่ามีเครียดหลายเรื่อง แต่ไม่ได้บอกรายละเอียด เสื้อผ้าที่น้องใส่ก่อนหายตัวไปอยู่ในรูปสุดท้าย เสื้อกันหนาวสีขาวอัปเดตความคืบหน้าจากตำรวจวันที่ 29 มกราคม เวลา 09.00 น. สถานกงสุลใหญ่ได้ติดต่อกับสถานีตำรวจ Miyazaki-Minami แล้ว ได้รับแจ้งข้อมูลว่า หลังจากการเปิดห้องพักของน้องมะพร้าว พบว่า สิ่งของส่วนตัว เช่น หนังสือเดินทาง บัตรไซริวการ์ด โทรศัพท์มือถือ และแทปเลต ยังอยู่ที่ห้องพัก รวมถึงจดหมาย นอกจากนี้ พบกุญแจในกล่อง mailbox ของห้องพักเพื่อน (ตามที่น้องแนนได้แจ้งข้อมูลมา)ตำรวจได้นำโทรศัพท์มือถือและแทปเลตไปตรวจสอบดูแล้ว ก็ยังไม่พบเบาะแสหรือสาเหตุของการหายตัวครั้งนี้ ตำรวจได้มอบโทรศัพท์มือถือและแทปเลต รวมถึง หนังสือเดินทางและบัตรไซริวการ์ดของน้องมะพร้าว ให้ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้เก็บดูแลตำรวจได้แจ้งข้อมูลไปยังตำรวจทั่วประเทศญี่ปุ่นด้วยแล้ว และมีแนวทางในเบื้องต้น คือจะตรวจสอบกล้องวงจรปิด และสอบถามชุมชนในบริเวณโดยรอบครับ หากพบหรือทราบเบาะแสโปรดแจ้ง Global Support Office, University of Miyazaki +81-985-58-7134 Fx.+81-985-58-7782 Email: ryugaku-s@of.miyazaki-u.ac.jp