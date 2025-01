กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานตรุษจีนเยาวราช 2568 ทรงปรุงเมนูมงคล ‘ผัดโหงวก้วย’

วันที่ 29 มกราคม 2568 เวลา 16.53 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ปี 2568 ปีมะเส็งมหามงคล อุดมโชคลาภ ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน พระธิดาคนเล็กในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยเสด็จด้วยเมื่อเสด็จ ฯ ถึง คณะกรรมการจัดงานเฝ้าฯ รับเสด็จ โดยมี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากนั้น เสด็จฯ เข้าพระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยาราม ทรงนมัสการบูชาพระพุทธทศพลญาณ พระประธานในพระอุโบสถ ก่อนเสด็จ ฯ ไปยังซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานนายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย กล่าวถวายพระพร ประธานคณะกรรมการจัดงานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2568 กราบบังคมทูลเบิกผู้ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และเบิกผู้เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงชุด การสืบทอดของความรัก จากเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน การแสดงจากประเทศไทย ชุดประสบสุขสราญรมย์สัมพันธ์ไทยจีน โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเทศไทย และการแสดงเชิดสิงโตเปิดเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2568ทั้งนี้ เทศกาลตรุษจีนเยาวราช ปี 2568 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2568 ภายใต้แนวคิด "จุดประกายสัมผัส ร้อยรัดสองวัฒนธรรม" หรือ "Ignite Your Senses Embrace Our Two Cultures" นำเสนอผ่านสีแดงและสีทอง สื่อถึงพลังแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ความมั่งคั่ง ร่ำรวย และโชคลาภสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปยังแท่นเปิดงานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2568 วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ถวายของที่ระลึก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานซองอั่งเปาแก่คณะเชิดสิงโตก่อนเสด็จ ฯ ไปยังโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระอวโลกิเตศวร กวนอิม โอกาสนี้ นายสมัย กวักเพฑูรณ์ ประธานกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ผู้แทนคณะกรรมการ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 1 ล้านบาท และทูลเกล้าฯ ถวายช้างทองคำ 2 ตัว โดยเป็นตัวเล็กกับตัวใหญ่ ซึ่งช้างเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำชาติไทย จากนั้น ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการโรงพยาบาลจากนั้นเสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรซุ้มของมูลนิธิและหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาออกร้านจำหน่ายสินค้า โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมชมร้านภูฟ้า ร้านภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา โอกาสนี้ ทรงผัดโหงวก้วย ผลไม้มงคลพระราชทาน วัตถุดิบที่ทรงใช้ ประกอบด้วย เนื้ออกไก่ หั่นเต๋า ทอดพอสุก หมูแฮม หั่นเต๋า ทอดให้หอม แปะก๊วยเชื่อมแล้ว เกาลัด นึ่งสุก หรือคั่วสุก, พุทราจีนเชื่อม สมหวัง (แห้ว) นึ่งสุก เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ทอดสุก พริกชี้ฟ้าแดง หั่นชิ้น เอาเมล็ดออก ต้นหอม หั่นท่อน ส่วนเครื่องปรุง ได้แก่ น้ำมันเมล็ดชาภัทรพัฒน์ น้ำมันหอย, ซีอิ๊วขาว เหล้าจีน น้ำมันงา ซีอิ๊วดำ แป้งมันสำปะหลัง และ พริกไทยป่นสำหรับวิธีทำ ตั้งกระทะให้ร้อน ใส่น้ำมันเมล็ดชา ใส่เครื่องทั้งหมดที่เตรียมไว้ลงไปผัดให้เกิดความวาว, ใส่น้ำซุปนิดหน่อย ตามด้วย น้ำมันหอย ซีอิ๊วขาว น้ำมันงา และเหล้าจีน ผัดให้เข้ากัน ใส่ซีอิ๊วดำนิดหน่อยให้สีสันสวยงาม น่าทาน โรยพริกไทยป่นนิดหน่อยเพื่อเพิ่มความหอม และให้รสชาติกลมกล่อม ผัดให้เข้ากันอีกครั้ง เติมแป้งมันสำปะหลังละลายน้ำ ผัดให้ซอสเคลือบเป็นมันวาวน่าทาน ตักใส่จาน แล้วตกแต่งด้วยใบจิงจูช่ายทอดทั้งนี้ ผัดโหงวก้วย เป็นหนึ่งในเมนูอาหารมงคลของคนจีน ที่เชื่อกันมาแต่โบราณว่าจะช่วยให้ชีวิตโชคดี เจอแต่เรื่องดี ๆ สิ่งดี ๆ คำว่า "โหงวก้วย" มาจากภาษาจีน 2 คำคือ "โหงว" ที่แปลว่าห้า กับ "ก้วย" ที่แปลว่า เมล็ดผลไม้ รวมกันจึงมีความหมายว่า เมล็ดผลไม้ 5 อย่าง หรือ ธัญพืช 5 อย่าง ที่สำคัญคือเป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายจากนั้น ทรงพระดำเนินต่อไปทอดพระเนตรร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า, มูลนิธิมหาจักรีสิรินธร, มูลนิธิรามาธิบดี, และบูธของฝ่ายวัฒนธรรมสถานทูตจีน บูธสภาวัฒนธรรม เขตสัมพันธวงศ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หัวเฉียวแพทย์แผนจีน บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัดต่อจากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ที่บริเวณไชน่าทาวน์ มาร์เก็ต ไทยกับจีน มีความสัมพันธ์และติดต่อค้าขายกันมายาวนาน ย้อนไปได้ถึงสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก (จักรพรรดิฮั่นอู่ตี้) ของจีน เมื่อมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2518 ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศยิ่งใกล้ชิด มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ และมีการขยายความร่วมมือเชิงลึกในทุกมิติ ในปี 2568 นี้ การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับจีนครบรอบ 50 ปี การเสด็จ ฯ เยือนจีนของพระบรมวงศานุวงศ์ของไทยมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจระหว่างประชาชนของสองประเทศอีกด้วย โดยเฉพาะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ได้เสด็จฯ เยือนจีนมากกว่า 50 ครั้งในทุกมณฑลซึ่งประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้ทูลเกล้า ฯ ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสการฉลองครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่จีนมอบให้ชาวต่างประเทศที่สร้างคุณูปการสำคัญในการส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือกับจีน นอกจากนี้ พระราชวงศ์พระองค์อื่น ๆ ของไทยได้เสด็จ ฯ เยือนจีนอยู่เสมอจากนั้น ประทับรถไฟฟ้าไปยังร้านยาจีนเซี้ยงเฮงฮั่วกี่ ทอดพระเนตรภายในร้านยาจีนเซี้ยงเฮงฮั่วกี่ เสด็จฯไปยังธนาคารกสิกรไทย สาขาเยาวราช มีผู้บริหารธนาคารกสิกรไทย สาขาเยาวราช ทูลเกล้า ฯ ถวายของที่ระลึก แล้วประทับรถไฟฟ้าไปยังวัดมังกรกมลาวาส พระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส และคณะกรรมการ เฝ้า ฯ รับเสด็จ ทรงวางพระหัตถ์ที่ประตู เปิดประตูชัยมงคล แล้วเสด็จเข้าวิหารจตุโลกบาล ทรงวางพวงมาลัยสักการะพระศรีอริยเมตไตรย แล้วเสด็จ ฯ ไปยังอุโบสถ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง บูชาพระพุทธปฏิมาตรีกาย พระประธานอุโบสถ เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาสสวดถวายพระพร ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกจากนั้น เสด็จ ฯ ไปยังวิหารเทพ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาเทพคุ้มครองชะตาชีวิต (ไท่ส่วยเอี๊ย) เทพเจ้าไภษัชยราช และเทวแพทย์ฮัวโต๋ (ฮั่วท้อ) ก่อนเสด็จฯ กลับ ซึ่งตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน มีประชาชนเชื้อสายจีน พร้อมใจสวมใส่เสื้อสีแดง มารอเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างเนืองแน่น ต่างถือพระฉายาลักษณ์ และโบกธงสีม่วง เปล่งเสียงถวายพระพรให้ทรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วบริเวณ