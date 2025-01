ชาร์ปเปิดตัวตู้เย็น Mega Freezer ผลิตในประเทศไทย ตอกย้ำแนวคิด ดีที่สุด เพื่อให้คุณใช้งานง่ายที่สุด

ชูเฮย์ อาราอิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด กล่าวว่า การตัดสินใจเปิดตัว Mega Freezer ในประเทศไทยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค โดยเฉพาะหลังสถานการณ์ COVID-19 ที่ทำให้ความต้องการบริโภคและจัดเก็บอาหารแช่แข็งเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้คนให้ความสำคัญกับการซื้ออาหารในปริมาณมากเพื่อลดความถี่ในการออกไปซื้อของและเพื่อความปลอดภัย Mega Freezer จึงเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ด้วยพื้นที่แช่แข็งขนาดใหญ่ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับครัวเรือนในประเทศไทย.ตู้เย็น Mega Freezer รุ่นใหม่ จะมีสองความจุ คือรุ่น SJ-XP500TP 471 ลิตร และรุ่น SJ-XP470XP 430 ลิตร ซึ่งเป็นตู้เย็น 2 ประตูที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างลงตัวด้วย ช่องแช่แข็งขนาดใหญ่ (Mega Freezer) ความจุถึง 138 ลิตร (ใหญ่กว่าตู้เย็นทั่วไป 30%) ที่ให้คุณสามารถเก็บอาหารแช่แข็งได้มากขึ้น ลดการเดินทางออกไปซื้อของบ่อย ๆ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากขึ้น จึงเหมาะสำหรับครัวเรือนที่ต้องการพื้นที่ในการเก็บอาหารแบบจุใจนอกจากนี้ ตู้เย็นยังมาพร้อมกับเทคโนโลยี J-Tech Inverter ที่ช่วยให้เครื่องทำงานเงียบ เย็นเร็วขึ้น และได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ระดับ 5 ดาว ช่วยประหยัดพลังงาน และมีความเสถียรในการทำความเย็นสูง เพื่อรักษาคุณภาพของอาหารให้สดใหม่ยาวนานยิ่งขึ้นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่โดดเด่นคือ Fresh Drawer พร้อมฟังก์ชัน Extra Cool Plus ซึ่งช่วยรักษาความสดของอาหารสด และเครื่องดื่ม ด้วยอุณหภูมิที่เย็นจัดถึง -2°C และยังเปิดลิ้นชักได้อย่างง่ายดายด้วยระยะเปิดลิ้นชักกว้างสูงสุด ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายในการหยิบอาหารและจัดวางอย่างง่ายดาย ด้วยดีไซน์ที่เรียบหรู ทันสมัย และคุณสมบัติการใช้งานที่ครบครัน ตู้เย็น Mega Freezer รุ่นนี้จึงเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับรูปแบบการใช้ชีวิตที่หลากหลายในยุคปัจจุบันชาร์ปเริ่มดำเนินการผลิตตู้เย็นในประเทศไทยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 1988 ผ่านบริษัท Sharp Appliances (Thailand) Ltd. (SATL) ซึ่งเป็นฐานการผลิตหลักของชาร์ปในประเทศไทย SATL ได้ขยายไลน์ผลิตภัณฑ์และตลาดส่งออก ซึ่งปัจจุบันครอบคลุมถึง 70 ประเทศทั่วโลกตู้เย็นรุ่น Mega Freezer ผลิตในประเทศไทยเช่นเดียวกัน โดยตู้เย็นรุ่นนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ครัวเรือนยุคใหม่ ด้วยช่องแช่แข็งขนาดใหญ่ที่มีความจุถึง 138 ลิตร พร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัย เช่น J-Tech Inverter ที่ช่วยประหยัดพลังงาน และ Fresh Drawer ที่เก็บอาหาารสด และเครื่องดื่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตู้เย็น Mega Freezer ได้รับการผลิตและส่งออกจากประเทศไทยไปยังตลาดโลก ซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญของฐานการผลิตในไทยที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าชาร์ป ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน ชาร์ปได้ผลิตตู้เย็นในประเทศไทยกว่า 20 ล้านเครื่อง และยังคงเป็นผู้นำในการส่งออกตู้เย็นคุณภาพสูงสู่ตลาดโลก การผลิตในประเทศไทยไม่เพียงสนับสนุนเศรษฐกิจในประเทศ แต่ยังช่วยสร้างโอกาสการจ้างงานและยกระดับขีดความสามารถในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน เปิดตัว Airest: เครื่องปรับอากาศรวมกับเครื่องฟอกอากาศในเครื่องเดียว 2-in-1นอกจากการเปิดตัวตู้เย็น Mega Freezer ชาร์ป ยังได้นำเสนอผลิตภัณฑ์สุดล้ำอย่าง Airest (AH-XP13CPB) ซึ่งเป็นการรวมเอาเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศไว้ในเครื่องเดียวอย่างลงตัว ด้วยดีไซน์โดดเด่นไม่ซ้ำใครภายใต้แนวคิด “2-in-1 Cool & Clean” เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทั้งความเย็นสบายและอากาศบริสุทธิ์ในเวลาเดียวกัน ทั้งหมดนี้ออกแบบภายใต้แนวคิด 2-in-1 ซึ่งเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์นวัตกรรมของชาร์ป อย่างเช่น ที่เคยรวมมือถือและกล้องไว้ในเครื่องเดียวAirest มาพร้อมกับเทคโนโลยี Plasmacluster เอกสิทธิ์เฉพาะของชาร์ป ช่วยกำจัดเชื้อโรค สารก่อภูมิแพ้ และลดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ พร้อมแผ่นกรองฝุ่นและ PM2.5 ที่มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นได้ถึง 99% เมื่อเทียบกับเครื่องปรับอากาศทั่วไป นอกจากนี้ยังมี ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่นและกลิ่นอัตโนมัติ รองรับการควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนด้วย AIoTAirest เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและคุณภาพอากาศ เช่น ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ สัตว์เลี้ยง หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาฝุ่นละอองสูง โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ผู้บริโภคต้องการอากาศสะอาดในบ้านมากขึ้น นอกจากนี้ ระบบ 2-in-1 ยังช่วยลดความยุ่งยากและประหยัดพื้นที่ เหมาะกับการใช้งานในบ้านพักอาศัยหรือคอนโดตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคตู้เย็น Mega Freezer รุ่น SJ-XP500TP และเครื่องปรับอากาศ Airest สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของชาร์ปในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด เพื่อให้ผู้ใช้งานสะดวกที่สุด ตู้เย็น Mega Freezer มาพร้อมช่องแช่แข็งขนาดใหญ่ ความสามารถในการรักษาความสดใหม่ของอาหาร และเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน ช่วยตอบโจทย์ทุกความต้องการของครัวเรือนได้อย่างสมบูรณ์แบบ ขณะที่ Airest รวมฟังก์ชันปรับอากาศและฟอกอากาศในเครื่องเดียว ด้วยเทคโนโลยี Plasmacluster ที่กำจัดเชื้อโรคและสารก่อภูมิแพ้ พร้อมแผ่นกรองฝุ่นและ PM2.5 เพื่อมอบอากาศบริสุทธิ์ ทั้งสองผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายที่สุดและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ได้อย่างลงตัวตามแนวคิด "ดีที่สุด เพื่อให้คุณใช้ง่ายที่สุด"ชาร์ปวางแผนจะเริ่มจำหน่ายตู้เย็น New Mega Freezer และ Airest ในประเทศไทย เดือน กุมภาพันธ์ 2568 นี้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้สัมผัสกับความสะดวกสบายและคุณภาพระดับมาตรฐานญี่ปุ่น