ภาครัฐ ผนึกกำลังภาคเอกชน เร่ง ‘ปิดสวิตช์มะเร็ง HPV’ รณรงค์ให้เด็กไทยรีบฉีดวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ ฟรี! ทั่วประเทศ

เฉลิมฉลองเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปากมดลูก กระทรวงสาธารณสุข พร้อม 5 หน่วยงานในสังกัดได้แก่ กรมควบคุมโรค, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), กรมการแพทย์, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ, สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร รวมถึงราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ผนวกกำลังร่วมกับภาคเอกชน HDMall, MSD Thailand, Talk to PEACH, MorDee และ WINMED ชวนคนไทยเร่งฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกผ่านกิจกรรม “รีบปิดสวิตช์มะเร็ง HPV” โดยรัฐบาลได้ประกาศนโยบายตั้งเป้าอัปเกรดวัคซีน HPV จากชนิด 2 สายพันธุ์เป็น 9 สายพันธุ์ เพื่อฉีดให้เด็กไทยฟรี พร้อมดึงคนดัง ฟอส-บุ๊ค, นัท นิสามณี, มิกซ์ เฉลิมศรี, PROXIE และ ต้าห์อู๋-ออฟโรด มาร่วมเชิญชวนให้คนไทยฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันมะเร็ง HPV ในวันที่ 24 - 26 มกราคม 2568 ณ Foodwalk Plaza ชั้น G ศูนย์การค้าเมกาบางนาเชื้อ HPV หรือ Human Papillomavirus เป็นไวรัสที่พบได้บ่อยและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้กับทุกเพศ ทุกวัย โดยในทุก ๆ 2 ชั่วโมง จะมีคนไทย 1 คนที่เสียชีวิตเพราะโรคมะเร็งจากเชื้อ HPV(1) อย่างเช่น มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งช่องปากและลำคอ, มะเร็งทวารหนัก, รวมถึงโรคมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคมะเร็งปากมดลูก ในปี 2565 กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่า มะเร็งปากมดลูกเป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับ 2 ในผู้หญิงไทย อายุ 15-44 ปี (1)HPV เป็นหนึ่งในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบได้บ่อยที่สุด อาจติดเชื้อได้ เมื่อบริเวณอวัยวะเพศได้สัมผัสเชื้อ ไม่ว่าจะเพศใดกับเพศใด หรือทางช่องทางใด (ช่องคลอด ทวารหนัก ช่องปาก การใช้อุปกรณ์ หรือไม่ถึงขั้นสอดใส่)(5)อย่างไรก็ตามประชาชนสามารถป้องกันการติดเชื้อตัวนี้ได้ด้วยการฉีดวัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ ให้ครบโดส คือ 2 เข็มสำหรับผู้มีอายุ 9 - 14 ปี และ 3 เข็มสำหรับผู้มีอายุ 15 - 45 ปี เมื่อฉีดครบวัคซีนจะมีประสิทธิภาพ ป้องกันเชื้อ ได้ยาวนานและครอบคลุมสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้ถึง 94% (2) รวมถึงโรคมะเร็งอื่น ๆ อีกถึง 4 โรค คือ มะเร็งช่องปากและลำคอ, มะเร็งทวารหนัก, มะเร็งช่องคลอด และมะเร็งปากช่องคลอดวัคซีน HPV เป็นวัคซีนมาตรฐานระดับโลก โดยได้ถูกบรรจุในแผนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแห่งชาติ (National Immunization Program) กว่า 146 ประเทศทั่วโลก (5) ฉีดไปแล้วมากกว่า 500 ล้านเข็ม (5) ผ่านการศึกษาข้อมูลความปลอดภัยอันเป็นที่ยอมรับและได้รับอนุมัติเพื่อจำหน่ายจากคณะกรรมการอาหารและยาของไทย (2)ด้าน นายกองตรี ดร. ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า “ด้วยนโนบาย สธ.ในปี 2568 นี้ มุ่งเน้นยกระดับให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี รัฐบาลจึงเล็งเห็นความสำคัญของการป้องกัน มะเร็งปากมดลูกในเด็กและเยาวชน จึงมีการเดินหน้าแจกวัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ ให้เด็กหญิงไทย อายุ 11-20 ปี ฟรี! ทั่วประเทศ โดย เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2568 ให้บริการฉีดวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ กลุ่มนักเรียนหญิง ป.5 ปีการศึกษา 2567 (อายุ 11 - 12 ปี) และ เดือนมีนาคม - เมษายน 2568 ให้บริการฉีดวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ กลุ่มอายุ 11 - 20 ปี ที่นอกเหนือจากนร. หญิงชั้น ป.5 และไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน HPV ทั้งในและนอกระบบการศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นรูปแบบให้บริการผ่านสถานศึกษา และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด การบริการผ่านสถานพยาบาล หรือจุดฉีดนอกสถานที่ตามบริบทของพื้นที่ โดยเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ได้มีการประเดิมฉีดวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ ให้เด็กนักเรียนหญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดปทุมธานี แล้วดังนั้นเพื่อสานต่อเจตนารมณ์นี้ ไปสู่ประชาชนทุก ๆ กลุ่ม รัฐบาลจึงร่วมมือกับเอกชนในการจัดกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้”สำหรับกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ มีการจัดนิทรรศการความรู้ภายในขวดวัคซีนขนาดยักษ์ที่จะมาให้ ความรู้เรื่องวัคซีน HPV แบบลึกซึ้ง รวมบริการอื่น ๆ จากภาคเอกชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อาทิ บริการตรวจหาเชื้อ HPV Self Collect โดย WINMED, รับส่วนลดวัคซีนราคาพิเศษจาก HDmall, บริการให้คำปรึกษาจากแพทย์และนักเพศวิทยา แบบไม่เปิดเผยตัวตน กับ Talk to PEACH, บริการฉีดวัคซีนที่บ้านจาก Mordee รวมถึงบริการให้คำปรึกษาวัคซีน HPV สำหรับองค์กร จาก MSD Thailandนอกจากนี้ยังมีการเปิดเวทีให้ความรู้เรื่อง HPV จากศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ วิทยา ถิฐาพันธ์ อดีตประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย, รองศาสตราจารย์นายแพทย์ วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ อดีตนายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย และ นางวรรณชกรณ์ ทีนะกุล ตัวแทนผู้ป่วย พร้อมกิจกรรมสนุก ๆ จากเหล่าคนดังทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปที่สนใจฉีดวัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ สามารถเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ ได้ที่โรงพยาบาลและคลินิกทั่วประเทศ โดยสามารถรับสิทธิ์รับวัคซีนฟรีที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานครและสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า หรือ ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับวัคซีน HPV เพิ่มเติมได้ที่ hdmall.co.th#รีบปิดสวิตช์มะเร็งHPVอ้างอิงFerlay J, et al. (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Retrieved 22 Novenber 22, 2024, from https://gco.iarc.who.int/today.HPV Information Centre. (2023). Thailand Human Papillomavirus and Related Cancers, Fact Sheet 2023. In https://hpvcentre.net/statistics/reports/THA_FS.pdf.แนวทางเวชปฏิบัติของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยเรื่องการป้องกันมะเร็งปากมดลูกปฐมภูมิ พ.ศ. 2563Immunization, vaccines and biologicals. (n.d.). HPV Dashboard. Retrieved January 17, 2025, from https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/diseases/human-papillomavirus-vaccines-%28HPV%29/hpv-clearing-house/hpv-dashboardHPV Vaccine Summary Product Characteristics. https://drug.fda.moph.go.th/vaccine/category/spc