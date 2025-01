ชี้การเผาในที่โล่งต้นตอ PM2.5 มากที่สุด หวั่นกระทบท่องเที่ยว-ส่งออก

วันนี้ (24 ม.ค.) เฟซบุ๊ก Pongprom Yamarat ของนายพงศ์พรหม ยามะรัต อดีตรองหัวหน้าพรรคกล้า ปัจจุบันเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โพสต์ข้อความระบุว่า "อากาศภาคกลางทำ New All-time high อีกวัน สื่อหลายชาติกำลังลงข่าวปัญหาการเผาของประเทศไทย เช่น CGTN รายงานว่า Thailand pollution is on the crisis สิ่งที่กำลังจะเกิดผลกระทบ 1. การลดการมาเที่ยวไทยในฤดูอากาศพิษ 2. การลด หรือตัดโควต้าการนำเข้าสินค้าเกษตรไทยที่เกี่ยวข้องกับการเผา ข้อ 2 นี้ไทยอยู่ใน watch list มาหลายปีแล้ว และกำลังจะถูกลงโทษด้วยการ ban สินค้าเกษตรหลายชนิด3. ระบบ Carbon credit ไทย จะถูก downgrade เพราะไทยสร้าง Global Warming มากกว่าลด 4. ประกันสุขภาพการเดินทางมาเที่ยวไทย จะถูกเพิ่มราคา รวมถึงประกันสุขภาพคนต่างชาติที่มาทำงานในไทยจะถูกเพิ่มเบี้ย มีการคาดการณ์ว่าหลังจากนี้ 2-3 ปี GDP ประเทศจะตก มากกว่ารายได้จากอ้อย และข้าวโพด (ที่เป็นเหตุใหญ่ในการเผา) ไม่ต่ำกว่า 300% พิสูจน์แล้วว่า การเผาเกษตรมูลค่าต่ำ ได้ไม่คุ้มเสีย กับการพังของเศรษฐกิจส่วนรวม"ด้านเฟซบุ๊ก Worawoot Ounjai ของนายวรวุฒิ อุ่นใจ อดีตรองหัวหน้าพรรคกล้า ปัจจุบันลาออกมานานแล้ว คอมเมนต์กลับว่า "ฝุ่น PM2.5 มาจากไหน? ที่บอกๆ กันมา ก็เห็นว่ามาจาก 4 แหล่งใหญ่ๆ 1. รถยนต์สันดาปที่วิ่งกันทั้งเมือง 2. จากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 3. จากไซต์งานก่อสร้างทั่วเมือง 4. จากการเผาไร่ตามฤดูกาล ทั้งหมดนี้ส่วนตัวผมเอง ให้น้ำหนักกับข้อ 4 การเผาไร่มากที่สุดครับ เพราะข้อ 1-3 มันเกิดขึ้นทุกวันตลอดเวลา ไม่เคยเห็นหยุดหรือลดสักวัน แต่ทำไมฝุ่น PM2.5 ถึงได้สูงมากในฤดูกาลเผาไร่ ดูจาก heat map ผ่านดาวเทียมก็จะเห็นชัดแน่นอนครับข้ออื่นๆ ก็เป็นสาเหตุ pm2.5 ด้วยกันทั้งสิ้น แม้กระทั่งจุดธูปไหว้พระ หรือแม้กระทั่งร้านปิ้งย่างหมูกะทะต่างๆ แต่อย่างที่บอก ถ้าสาเหตุอื่นๆ มีผลแต่ทำไม PM2.5 ถึงขึ้นสูงในฤดูกาลเผาไร่เป็นพิเศษในประเทศไทย หรือแถบภูมิภาคบ้านเรา อันนี้แตกต่างจาก PM2.5​ ที่เกิดขึ้นในประเทศจีน นั่นมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ เพราะบางเมืองในจีนโรงงานเกิดขึ้นมากจริงๆ ดังนั้นจะแก้ปัญหา PM2.5 ด้วยการตีโจทย์ผิด มันก็จะแก้ไม่ตรงจุดครับในประเทศเรา คงต้องแก้ด้วยการลดการเผาไร่ของเกษตรกร ไม่งั้นก็คงแก้ไม่ได้ จะลดการเผาของเกษตรกร ก็ต้องมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรด้วย ไม่อย่างนั้นเกษตรกรก็คงหยุดเผาไม่ได้ ใช้กฏหมายห้ามอย่างเดียว ก็คงห้ามไม่อยู่ กลายเป็นช่องทางทุจริตของข้าราชการในพื้นที่ไปเสียอีก หรือเป็นวิธีหาเสียงของพรรคการเมือง ในการเอาใจเกษตรกรที่เป็นฐานเสียง ด้วยการปล่อยให้เผาโดยไม่จับ โดยเฉพาะช่วงเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นอย่างในตอนนี้ถ้าแก้ปัญหาเรื่องเผาไร่ไม่ได้ PM2.5​ ไม่หายไปหรอกครับ วิธีแก้ มันต้องแก้ด้วยนโยบายเศรษฐกิจ​ อย่างเรื่องพันธบัตรป่าไม้ ที่ผมเคยเสนอไว้มาแล้ว คือให้เกษตรการหันมาปลูกป่า เป็นรายได้ใหม่แล้วขายไม้ยืนต้นไปยังต่างประเทศ ระหว่างที่รอไม้โตช่วง2-5ปีแรกรัฐก็จ่ายชดเชยด้วยเงินที่ออกพันธบัตร​ป่าไม้ รายละเอียดเคยเขียนไว้นานแล้วครับ ลองไปหาอ่านกันดู ไม่แก้เรื่องเผาไร่ PM2.5​ ไม่ลดลงแน่ครับ ก็จะมาทุกปีแบบนี้ตลอดไป"