พบแอปฯ K PLUS กสิกรไทย สแกนจ่ายผ่านคิวอาร์โค้ด ข้ามประเทศได้แล้วที่มาเลเซีย

วันนี้ (23 ม.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า แอปพลิเคชัน K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีผู้ใช้งานกว่า 22.8 ล้านราย ได้เปิดให้ลูกค้าที่เดินทางไปยังประเทศมาเลเซีย สามารถสแกนจ่ายผ่านคิวอาร์โค้ด DuitNow QR ในประเทศมาเลเซีย เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการได้แล้ว โดยเมื่อสแกนคิวอาร์โค้ดจากร้านค้า DuitNow QR ที่ประเทศมาเลเซีย ระบบจะเข้าสู่หน้าจอของเว็บไซต์ Alipay+ ใส่จำนวนเงินสกุลริงกิตมาเลเซียลงไป แล้วกดยืนยันการทำรายการเป็นอันเสร็จสิ้น ระบบจะหักเงินจากบัญชีธนาคารที่ทำรายการ ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะนั้นอย่างไรก็ตาม ระบบที่ธนาคารกสิกรไทยเชื่อมโยงกับเครือข่าย Alipay+ ของแอ๊นท์กรุ๊ป (Ant Group) แตกต่างจากธนาคารอื่น ที่เชื่อมโยงระบบจากเครือข่าย PayNet ผู้ให้บริการระบบ DuitNow QR ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนมีความแตกต่างกันเล็กน้อย แต่ PayNet ได้มีความร่วมมือกับ Alipay+ มาตั้งแต่ปลายปี 2566 ให้สามารถสแกนจ่าย DuitNow QR ตามร้านค้ากว่า 1.8 ล้านแห่ง แล้วชำระเงินผ่านระบบ Alipay+ ด้วยอีวอลเล็ตต่างประเทศได้ เช่น Alipay (จีน) AlipayHK (ฮ่องกง) HelloMoney by AUB (ฟิลิปปินส์) Hipay (มองโกเลีย) MPay (มาเก๊า) Naver Pay & Toss Pay (เกาหลีใต้) และ TrueMoney Wallet (ไทย)นอกจากนี้ ยังพบว่า แอปพลิเคชัน K PLUS เวอร์ชันล่าสุด สามารถชำระเงินผ่านระบบ Alipay+ โดยมีประเทศที่รองรับ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ฮ่องกง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตุรกี ฝรั่งเศส โปรตุเกส เยอรมนี สเปน สวีเดน สหราชอาณาจักร อิตาลี และสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม สำหรับประเทศอื่นๆ สามารถชำระได้ผ่านระบบ Unionpay QR ที่ร้านค้าเครือข่ายยูเนี่ยนเพย์กว่า 40 ล้านแห่ง กว่า 40 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก โดยสังเกตสัญลักษณ์ที่หน้าร้านค้า จะมีโลโก้ UnionPay QR UnionPay QR หรือโลโก้ YunShanFuอนึ่ง ก่อนหน้านี้เมื่อเดือน มิ.ย. 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารกลางมาเลเซีย (BNM) เปิดบริการเชื่อมโยงระบบชำระเงินข้ามประเทศ (Cross-border Payment) โดยลูกค้า Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย, Bangkok Bank ธนาคารกรุงเทพ, Krungsri App ธนาคารกรุงศรี และ CIMB THAI ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย สแกนจ่าย DuitNow QR จากพาร์ทเนอร์ร้านค้า (Merchant Partner) ของ Ambank, Boost, CIMB, Hong Leong Bank, Maybank, Public Bank, Razer Merchant Services, Touch ’n Go, และ United Overseas Bank Malaysia (UOB) โดยสังเกตโลโก้บริเวณป้าย Standee Tab หรือเครื่อง EDC ของผู้ให้บริการเหล่านั้น สามารถใช้จ่ายได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้ง และ 500,000 บาทต่อวันนอกจากการสแกนจ่ายผ่าน DuitNow QR ของธนาคารพาณิชย์ทั้ง 4 แห่งแล้ว นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปเยือนประเทศมาเลเซีย ยังสามารถใช้แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่รองรับ Alipay+ และ DuitNow QR ได้อีกด้วย ส่วนการถอนเงินสดพบว่าบัตรเดบิตธนาคารยูโอบี สามารถอนเงินสดได้ฟรีที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารยูโอบี มาเลเซีย และบัตรเดบิตธนาคารซีไอเอ็มบีไทย สามารถอนเงินสดได้ฟรีที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารซีไอเอ็มบี มาเลเซีย รวมทั้งสามารถใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตรพรีเพด รวมทั้งบัตรทราเวลการ์ดใช้จ่ายได้ที่เครื่องรูดบัตร EDC ที่มีให้บริการตามร้านค้าชั้นนำในประเทศมาเลเซีย