ชาวเน็ตแซวกอร์ดอน อวยยศผัดไทยเจ้าดัง แนะลองชิมร้านข้างทาง

วันนี้ (23 ม.ค.) กรณีที่นายกอร์ดอน แรมซีย์ เชฟเจ้าของธุรกิจร้านอาหารรางวัลมิชลิน ที่มีชื่อเสียงจากรายการโทรทัศน์ Hell's Kitchen และ Masterchef สหรัฐอเมริกา มาเยือนประเทศไทยเพื่อเปิดตัวร้านอาหาร Bread Street Kitchen & Bar Flagship ศูนย์การค้าไอคอนสยาม และได้ถ่ายภาพคู่กับร้านผัดไทยทิพย์สมัยลงในเฟซบุ๊ก ระบุข้อความว่า "When in Thailand….you learn from previous mistakes. This is a great Pad Thai from ทิพย์สมัย ผัดไทยประตูผี - Thipsamai Restaurant. Excited to be in Bangkok !" (เมื่ออยู่ในประเทศไทย คุณจะได้เรียนรู้ความผิดพลาดในอดีต นี่คือผัดไทยที่ดีที่สุดจากร้านทิพย์สมัย ผัดไทยประตูผี น่าตื่นเต้นที่จะได้ลิ้มลองในกรุงเทพฯ)ปรากฏว่าเฟซบุ๊ก "ทิพย์สมัย ผัดไทยประตูผี - Thipsamai Restaurant" คอมเมนต์กลับมาว่า "Welcome to Bangkok, Thailand. Thank you so much for having our Padthai as one of your favorite meal. Hope you enjoy it. We will be very excited, if we could have a chance to welcome you at our restaurant. Have a wonderful and great time in Thailand. Big congratulations for grand opening “Bread Street Kitchen & Bar Flagship” at Icon Siam." (ยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ขอขอบคุณมากที่เลือกผัดไทยร้านเราเป็นหนึ่งในเมนูโปรดของคุณ หวังว่าคุณจะเอร็ดอร่อย เราจะตื่นเต้นมากหากมีโอกาสได้ต้อนรับคุณมาที่ร้านอาหารของเรา ขอให้มีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมและดีเยี่ยมในไทย ขอแสดงความยินดีกับการเปิดตัวร้าน “Bread Street Kitchen & Bar Flagship” ที่ไอคอนสยาม)อีกด้านหนึ่ง ปรากฏว่าชาวเน็ตต่างพากันคอมเมนต์แซวนายกอร์ดอนจำนวนมาก เช่น- It's Pad Thai that Thai people don't usually eat. (นี่คือผัดไทยที่คนไทยเขาไม่กินกัน)- Gordon, first of all, you have to know that the best Pad Thai in Thailand is from the street vendors. It's better than the famous ones you're eating....Which is next to the restaurant. (กอร์ดอน ก่อนอื่นคุณต้องรู้เอาไว้ว่า ผัดไทยที่อร่อยที่สุดในประเทศไทย ต้องซื้อจากพ่อค้าแม่ค้าริมถนน อร่อยกว่าเจ้าดังที่คุณกินอยู่ ที่อยู่ข้างๆ ร้านอาหารนั่นแหละ)- There are many restaurants taste better than that; their pad Thai is too sweet! (ยังมีร้านอาหารอีกหลายร้าน ที่ผัดไทยรสชาติอร่อยกว่านั้น ผัดไทยเจ้านี้หวานเกินไป)- Man you make mistake twice. This padthai is a dessert. There are lot of street pad thai better than this. For nearby area I suggest uncle pa. (คุณทำพลาดถึงสองครั้งเลยนะ ผัดไทยจานนี้ราวกับขนมหวาน มีผัดไทยข้างทางที่ดีกว่านี้อีกมาก ที่ใกล้เคียงแนะนำร้านผัดไทยลุงภา)- There are many local Pad Thai that taste originally a lot better. However this Pad Thai restaurant can represent the authentic taste of Pad Thai. but not the best version of Pad Thai for Thai people. You should try in many restaurant or street food. I also recommend one menu that quite the same it’s so called “Pad Mhee Korat”. (มีร้านผัดไทยท้องถิ่นหลายแห่งที่รสชาติดั้งเดิมอร่อยกว่ามาก ร้านผัดไทยเจ้านี้แสดงถึงรสชาติผัดไทยแท้ๆ ได้ แต่ไม่ใช่ผัดไทยที่ดีที่สุดสำหรับคนไทย คุณควรลองไปชิมตามร้านอาหารหรือร้านริมทางหลายๆ แห่ง ขอแนะนำเมนูหนึ่งที่คล้ายกัน เรียกว่า ผัดหมี่โคราช)- You can find a better Pad Thai restaurant as easily as spotting a motorcycle in Bangkok. (คุณสามารถค้นหาร้านผัดไทยที่ดีกว่าได้ง่ายๆ เพียงมองหารถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าร้านในกรุงเทพฯ)- No, there are plenty of better Pad Thai than Thipsamai. In the past may be the best. However, nowadays there are plenty of better restaurants, especially local one. (ไม่นะ มีผัดไทยอร่อยกว่าทิพย์สมัยอีกมากมาย ในอดีตอาจจะดีที่สุด แต่ในปัจจุบันมีร้านอาหารที่ดีกว่าอยู่มากมาย โดยเฉพาะร้านอาหารท้องถิ่น)- Best Pad Thai, the truly authentic ones are served on streets, local places are the best if ones would love to experience the real and authentic Thai food. (ผัดไทยที่ดีที่สุด คือผัดไทยแบบดั้งเดิมที่ขายตามท้องถนน ส่วนร้านในท้องถิ่นนั้นดีที่สุด หากต้องการลิ้มลองอาหารไทยแท้ๆ)