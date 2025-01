ททท. ชวนสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวทรงคุณค่า ผ่านงาน “Amazing Thailand รำวง Festival” กระตุ้นรายได้สู่สถานประกอบการในท้องถิ่น

เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของทุกเพศทุกวัยในยุคปัจจุบัน การแสดงรำวงถือว่าเป็น Must See หนึ่งในเสน่ห์ไทย 5 Must Do in Thailand ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างของไทย จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท ครองประทีป จำกัด และ บริษัท โฟร์เอส (ไทยแลนด์) จำกัด จัดงานเพื่อเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมของไทย เพื่อให้ศิลปะการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านคงอยู่คู่เมืองไทยสืบไป และยังสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ Creative Economy ให้กับประเทศไทย ผ่านงาน “Amazing Thailand รำวง Festival” ใน 15 พื้นที่จัดงาน เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ดำเนินงาน และยังสามารถกระจายรายได้สู่สถานประกอบการในท้องถิ่นสำหรับงาน “Amazing Thailand รำวง Festival” ได้ดำเนินการไปแล้ว 2 พื้นที่ดำเนินงาน โดยได้รับเสียงตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี และมีผู้ที่วนใจเข้าร่วมงานเป้นจำนวนมาก ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถเดินทางไปร่วม ร้อง เล่น เต้น รำ ในจังหวะสามซ่าแบบเร้าใจ ในอีก 13 พื้นที่ดำเนินงาน ดังนี้วันที่ 31 มกราคม 2568 ณ วัดเลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรีวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ณ วัดสว่างอารมณ์ อ.เสนา จ.อยุธยาวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2568 ณ วัดหนองกระดูก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2568 ณ วัดใหม่ผดุงเขต จ.นนทบุรีวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568 ณ วัดสวนแตง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรีวันที่ 11 มีนาคม 2568 ณ วัดจินดาราม อ.สามพราน จ.นครปฐมวันที่ 20 มีนาคม 2568 ณ วัดราษฎร์ศรัทธา อ.เมือง จ.ชลบุรีวันที่ 7 เมษายน 2568 ณ วัดพังม่วง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรีวันที่ 9 เมษายน 2568 ณ วัดมหาโพธิ์เหนือ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์วันที่ 11 เมษายน 2568 ณ วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐมวันที่ 13 เมษายน 2568 ณ วัดบางคล้า อ.บางไทย จ.อยุธยาวันที่ 14 เมษายน 2568 ณ วัดใหม่คลองเจริญ อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์วันที่ 20 เมษายน 2568 ณ วัดหนองใหญ่ อ.หนองปรือ จ.ชลบุรีททท. เชื่อมั่นว่าในการจัดงาน “Amazing Thailand รำวง Festival” ในครั้งนี้ จะเป็นแรงผลักดันสำคัญที่สามารถสร้างการรับรู้และช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ดำเนินงาน เพื่อสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าประทับใจและแตกต่าง เพิ่มแรงส่งให้คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่ประจักษ์ยิ่งขึ้นต่อสายตานักท่องเที่ยว ผ่านเอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรม การแสดง ประเพณี ภูมิปัญญา และวิถีชีวิต อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มั่งคงอย่างยั่งยืนต่อไป