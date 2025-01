นาฬิกา มอริส ลาครัวซ์ ไปโชว์เหนือจัดงาน AIKONNIC MOMENTS ครั้งแรกที่เชียงใหม่!

เริ่มต้นปีด้วยความสนุกสนานและเสียงหัวเราะที่เกิดขึ้นภายในงานเปิดตัวนาฬิกา Maurice Lacroix รุ่นใหม่ AIKONNIC MOMENTS ท่ามกลางอากาศเย็นสบายปลายฤดูหนาวของเมืองเชียงใหม่ ณ ร้าน Moment’s Notice Jazz Club ในค่ำคืนวันที่16 มกราคม 2568 ที่ผ่านมา การจัดงานครั้งพิเศษที่จังหวัดเชียงใหม่นี้ ถือว่าเป็นครั้งแรกและครั้งสำคัญของแบรนด์นาฬิกาหรูจากสวิสอย่าง มอริส ลาครัวซ์ ที่มอบให้กับกลุ่มแฟนคลับและบรรดาลูกค้าคนสำคัญในภาคเหนือที่มีเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของแบรนด์ที่ว่า “Maurice Lacroix Family” ที่จะให้ความสำคัญต่อกลุ่มคนที่รักและชื่นชอบในแบรนด์เสมือนเช่นครอบครัวเดียวกัน ทางผู้บริหารจึงได้เลือกจัดงานเปิดตัวนาฬิการุ่นใหม่อย่าง Maurice Lacroix AIKON Skeleton ที่มาพร้อมกับสีและขนาดใหม่อย่าง 39 มม.และ 42 มม.ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในงานนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณรวิศ เหตานุรักษ์ Manager Area Sales Indochina of Maurice Lacroix ขึ้นกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและคณะสื่อมวลชน พร้อมกับกลุ่มผู้ก่อตั้ง มอริส ลาครัวซ์ คลับ ไทยแลนด์ ที่เดินทางเข้าร่วมด้วยตัวเอง โดยมีหนุ่มนภัทรเป็นพิธีกรภายในงาน ซึ่งในปีนี้จะมีความพิเศษมากยิ่งขึ้นเพราะยังเป็นการครบรอบ 50 ปีของแบรนด์อีกด้วยบรรยากาศภายในงาน นอกเหนือจากจะนำนาฬิการุ่นใหม่อย่าง Maurice Lacroix AIKON Skeleton เรือนจริงที่มาเปิดตัวให้ได้ชมกันแล้วยังจะมีรุ่นพิเศษต่างๆ ที่มีชื่อเสียงของแบรนด์มาจัดแสดงโชว์ภายในงานอีกด้วย เช่น AIKON Mercury Thai Edition of 25 Pieces, ML X Pond Review AIKON Automatic Limited Edition 39mm, AIKON Titanium, AIKON Automatic Ceramic และ AIKON Master Grand Date Technicolor พร้อมกับการร่วมพูดคุยบนเวทีของตัวแทนแฟนคลับจากกลุ่มต่างๆ ดังนี้ คุณรวิศ เหตานุรักษ์ จากแบรนด์ มอริส ลาครัวซ์, คุณอรุณ ซุกลา ผู้ก่อตั้ง มอริส ลาครัวซ์ คลับ ไทยแลนด์, คุณบอส เลิศรัตน์ เชื้อพลู ร้านวิมลท่าแพ Exclusive Retailer ของเชียงใหม่ โดยทางคุณรวิศได้เริ่มกล่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการถึงนาฬิการุ่นใหม่ Maurice Lacroix AIKON Skeleton ขนาด 39 มม. และ 42 มม. ที่มาพร้อมกับสี และขนาดใหม่ จากนั้นคุณอรุณจึงได้ร่วมแชร์ถึงความประทับใจในแบรนด์นาฬิกาจนเป็นที่มาในการร่วมก่อตั้ง มอริส ลาครัวซ์ คลับ ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย และคุณบอส ร้านวิมลท่าแพ ได้มาเล่าถึงที่มาของการเป็นตัวแทน Exclusive Retailer ให้กับแบรนด์นาฬิกาสวิสฯ มอริส ลาครัวซ์ ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการเปิดตลาดและสร้างโอกาสให้กับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และโซนภาคเหนือได้รู้จักแบรนด์มากยิ่งขึ้นสำหรับรายละเอียดของนาฬิการุ่นใหม่อย่าง Maurice Lacroix AIKON Skeleton คุณรวิศได้กล่าวว่า “ตลอดหลายปีที่ผ่านมา Maurice Lacroix ได้เรียนรู้ว่าการใส่ใจในความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญของความสำเร็จ ถึงตอนนี้หลังจากที่ได้รับฟังความคิดเห็นของตลาดกันอีกครั้ง แบรนด์ก็ได้เปิดตัวนาฬิกา AIKON Skeleton รุ่นใหม่ด้วยกันถึง 3 สไตล์ โดยสานต่อจากความนิยมของนาฬิการุ่น 39 มม. ในโทนสีโมโนโครมแบบเดียวกันกับตอนที่เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี 2022 โดยกลไกลวดลายฉลุภายใต้หน้าปัดแซปไฟร์ที่โปร่งใสนาฬิการุ่นนี้ได้ติดตั้งกลไกอัตโนมัติ ML115 Calibre สุดพิเศษ! ที่ผลิตขึ้นโดยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านกลไกอย่าง Sellita ซึ่งเป็นรุ่นที่มีความโปร่งใสของกลไกอยู่ในระดับสูง โครงสร้างลวดลายฉลุที่ช่วยให้แสงสามารถส่องผ่านช่องเปิดต่างๆ ได้ ทำให้ส่วนประกอบของกลไกจำนวนมากมายที่โดยปกติมักถูกซ่อนเร้นอยู่ภายในนั้นเด่นชัดจากแสงที่สาดส่องโดยตัวเรือนขนาด 42 มม. จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ชื่นชอบความสวยงามของรุ่น 39 มม. ที่มีมาก่อนและยังเป็นขนาดที่ตลาดต้องการมากที่สุด! ซึ่งตัวแทนจัดจำหน่ายและผู้ใช้งานบางรายกล่าวว่าพวกเขาชื่นชมการออกแบบของรุ่นที่เปิดตัวในปี 2022 แต่ต้องการสีสันที่เพิ่มขึ้นด้วย แบรนด์จึงได้เปิดตัวนาฬิกาเพิ่มเติมอีก 2 รุ่น ได้แก่ ขนาด 39 มม. และ 42 มม. ที่โดดเด่นด้วย เฉดสีน้ำเงินใหม่! อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Maurice Lacroix และในช่วงท้ายคุณรวิศได้กล่าวถึงความพิเศษ เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี ว่าจะมีการทำคอลเลคชั่นพิเศษออกมาภายใต้ Magic No.1975 อันเป็นเลขปีก่อตั้งและภายในปีนี้ จะมีการสร้างสรรค์รุ่นใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิมเพื่อตอกย้ำถึงความเป็นแบรนด์นาฬิกาที่เน้นถึงความเป็นนาฬิกา Complication ระดับสูง และก็ขอให้ทุกคนได้รอติดตามถึงผลงานความพิเศษนี้ในอีกไม่นาน สำหรับการจัดงานเปิดตัวครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบรรดาบุคคลที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศค่ำคืนของงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่นเป็นกันเองท่ามกลางเสียงดนตรีแจ๊ซที่บรรเลงสดจากวงดังตลอดการจัดงาน นับว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกตอนต้นปีที่จังหวัดเชียงใหม่ของแบรนด์นาฬิกาหรูจากสวิสที่ชื่อ มอริส ลาครัวซ์ ได้อย่างสวยงามท่านใดที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดใกล้เคียงสนใจที่จะชมเรือนจริงหรือเลือกซื้อนาฬิกา มอริส ลาครัวซ์ ในตอนนี้ทางแบรนด์ได้จัด Maurice Lacroix Pop Up อยู่ที่ห้าง Central Festival Chiangmai สามารถเข้าชมได้ทุกวันไปจนถึง 31 มกราคม 2025 นี้ และนาฬิการุ่นใหม่ Maurice Lacroix AIKON Skeleton ทั้งขนาด 39 มม. และ 42 มม. ที่เปิดตัวในงานนี้ เริ่มจำหน่ายแล้วในราคา 143,900 บาท สามารถสอบถามข้อมูลนาฬิกาเพิ่มเติมได้แล้ววันนี้ที่ มอริส ลาครัวซ์ บูติก ชั้น 2 Gaysorn Village 0-2853-9742 หรือ LINE Official @MauriceLacroixTH คลิ๊ก https://lin.ee/TYO5J3F