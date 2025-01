DITP ตอกย้ำความสำเร็จ 32 ปี รางวัล Prime Minister’s Export Award ยกระดับผู้ส่งออกไทยสู่มาตรฐานโลก สร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จึงนำ Prime Minister’s Export Award รางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดจากรัฐบาล มาเป็นหนึ่งในกลไกกระตุ้นผู้ส่งออกไทยที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการผลักดันสินค้าและบริการไทยสู่ตลาดโลก รวมทั้งยังเป็นแรงหนุน Soft Power ของไทยให้เป็นที่รู้จัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และขยายโอกาสในการจ้างงานเมื่อปี 2535 ในสมัยนายกรัฐมนตรีอานันท์ ปันยารชุน มีความต้องการที่จะบุกเบิกตลาดต่างประเทศ จึงได้ให้การสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าและบริการที่มีผลงานดีเด่น จึงริเริ่มรางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดของรัฐบาลไทย ในชื่อว่า “Prime Minister’s Export Award หรือ รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น” ขึ้นในปี 2535 โดยมีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ดำเนินการพิจารณารางวัล เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมใช้เป็นเครื่องหมายการันตีความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้า และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออก ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลนี้ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลนี้และยังคงดำเนินธุรกิจอยู่ถึง 333 บริษัท รวม 879 รางวัลผู้ได้รับรางวัลนี้จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี, ได้เข้าร่วมการจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, ได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทาง, ใช้ตราสัญลักษณ์ PM's Export Award เพื่อส่งเสริมการขายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย, ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมต่าง ๆ ของกรมฯ เป็นกรณีพิเศษ, ได้รับการส่งเสริมการสมัครเข้ารับรางวัลในระดับนานาชาติ เป็นต้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลด้านการส่งออกและบทบาทของผู้ประกอบการไทยว่า “รัฐบาลให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการส่งออก โดยมุ่งเน้นนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกเพื่อขยายตลาดการค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ เช่น สหภาพยุโรป ประเทศในตะวันออกกลาง อินเดีย แอฟริกา และอเมริกาใต้ ขณะเดียวกันยังคงรักษาและพัฒนาตลาดเดิม รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างความเชื่อมโยงทางการค้าในภูมิภาคให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น”นายพิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า “นโยบายด้านการค้า ของกระทรวงพาณิชย์มีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะการเร่งเจรจาความตกลงทางการค้าเสรี (FTA) เพื่อเปิดประตูการค้าใหม่ และปรับปรุงกระบวนการอนุมัติโครงการลงทุนผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อดึงดูดการลงทุนที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า และวางรากฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในระยะยาวนอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังเน้นนโยบาย “รดน้ำที่ราก” โดยให้การสนับสนุนทุกภาคส่วน ทั้งประชาชน ผู้บริโภค เกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ประกอบการภาคธุรกิจ ด้วยการบริหารที่สมดุลและยั่งยืน สนับสนุนการทำงานเชิงรุกผ่านเครือข่ายพาณิชย์จังหวัด และทูตพาณิชย์ พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้เหมาะสมกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป”สำหรับในปี 2567 รางวัล Prime Minister’s Export Award จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Forward and Beyond, The Power of Perfection: ก้าวล้ำสู่สากล สร้างพลังสู่ความสำเร็จ” ผ่านการนำอัตลักษณ์ของรางวัลแต่ละประเภทมาลดทอนเพื่อสร้างความสมบูรณ์แบบที่มากกว่า สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวทั้งคุณภาพและราคา และสนับสนุนการใช้ Soft Power เพื่อเสริมความได้เปรียบทางการแข่งขันและความน่าเชื่อถือในตลาดโลกเมื่อธันวาคม ปี 2567 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีมอบรางวัล Prime Minister’s Export Award 2024 หรือ รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ประกอบการใน 7 สาขา รวม 41 รางวัล 39 บริษัท 25 จังหวัดทั่วประเทศ จากผู้ยืนยันการสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 150 ราย ดังนี้1. รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม Best Exporter จำนวน 9 รางวัล2. รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม Best Thai Brand จำนวน 5 รางวัล3. รางวัลผู้ส่งออกยอดเยี่ยมด้านความยั่งยืน (Best Green & Sustainable Exporter) จำนวน 9 รางวัล4. รางวัลออกแบบยอดเยี่ยม (Best Design) จำนวน 8 รางวัล5. รางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise) ประกอบด้วย สาขาโรงพยาบาล/ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง/คลินิกเฉพาะทาง (Health & Wellness) สาขาดิจิทัลคอนเทนท์และซอฟแวร์ (Digital Content & Software) และสาขาธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (Printing and Packaging) รวมจำนวน 3 รางวัล6. รางวัลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม (Best OTOP) จำนวน 3 รางวัล7. รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (Best Halal) รวมจำนวน 4 รางวัลอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้กล่าวถึงความสำเร็จในการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่เวทีโลกในครั้งนี้ว่า "รางวัล Prime Minister’s Export Award เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศสูงสุดสำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่งออก ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 32 ตั้งแต่ปี 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และจดจำภาพลักษณ์สินค้าและบริการของไทยที่โดดเด่นในหลากหลายมิติ พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนากระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานในระดับสากลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลนี้และยังคงดำเนินธุรกิจอยู่ถึง 333 บริษัท รวม 879 รางวัล โดยในปี 2567 โครงการดำเนินภายใต้แนวคิด “Forward and Beyond, The Power of Perfection: ก้าวล้ำสู่สากล สร้างพลังสู่ความสำเร็จ” ซึ่งสะท้อนถึงการสนับสนุนการใช้ Soft Power ในการเชื่อมโยงธุรกิจการค้า สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และเพิ่มความน่าเชื่อถือในตลาดการค้าระหว่างประเทศรางวัลนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนการส่งออกของประเทศ พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อันเป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จที่ยั่งยืนสำหรับเศรษฐกิจไทยในเวทีโลก”รางวัล Prime Minister’s Export Award 2567 ไม่เพียงยกย่องผู้ส่งออกที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างรายได้ให้ประเทศ แต่ยังช่วยเสริมภาพลักษณ์สินค้าและบริการไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ที่สำคัญมีส่วนช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเห็นผลเชิงประจักษ์จากมูลค่าการส่งออกของผู้ได้รับรางวัล Prime Minister’s Export Award ประจำปี 2567 พบว่า ในปี 2566 มีมูลค่าการส่งออกรวม 51,114 ล้านบาท และในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2567 (มกราคม - ตุลาคม) ได้สร้างรายได้ให้แก่ประเทศแล้วประมาณ 43,207 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนการจ้างงานในประเทศไม่น้อยกว่า 22,700 ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจใหม่ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC ผู้ได้รับรางวัลประเภทผู้ส่งออกยอดเยี่ยม สาขา Best Green and Sustainable Exporter กล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า “รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ไทยวาและบริษัทในเครือได้รับรางวัล PM Award 2024 รางวัลนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของทีมงานของเราในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เพื่อสร้างความยั่งยืนต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศและโลกใบนี้ทั้งนี้ ขอขอบคุณพันธมิตร ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราอย่างจริงใจ รวมถึงขอขอบคุณคณะกรรมการและคณะผู้จัดงานรางวัล PM Award 2024 ทุกท่านต่อความเชื่อมั่นที่มีต่อไทยวา เราสัญญาจะยังคงยืนหยัดอย่างภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกนี้ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น”เช่นเดียวกับกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรลอก ไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จํากัด ผู้ได้รับรางวัลในสาขา Best Export กล่าวว่า “การได้รับรางวัลถือเป็นเกียรติอย่างสูงสุดสำหรับบริษัทของเรา เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ความมุ่งมั่นและความทุ่มเทในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจได้รับการยอมรับในระดับประเทศ รางวัลนี้ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องหมายแห่งความสำเร็จ แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ผลักดันให้เรายกระดับมาตรฐานการทำงานเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและคู่ค้าของเราที่สำคัญรางวัลนี้ยังสะท้อนถึงศักยภาพของทีมงานทุกคนที่ร่วมมือกันอย่างเต็มที่เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสู่ตลาดโลก การได้รับการยอมรับจากรางวัลระดับนี้ ทำให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรม ความยั่งยืน และความพร้อมที่จะปรับตัวในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งนี้ ขอขอบคุณลูกค้า คู่ค้า และทุกคนที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้ ความเชื่อมั่นและการสนับสนุนของพวกคุณเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เราสามารถก้าวข้ามทุกความท้าทาย และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออกที่มีคุณภาพในระดับสากล รางวัลนี้จึงไม่เพียงเป็นรางวัลของเรา แต่เป็นรางวัลของทุกคนที่มีส่วนช่วยผลักดันให้เราก้าวมาถึงจุดนี้และท้ายที่สุดนี้ เราสัญญาว่าจะไม่หยุดพัฒนาและเดินหน้าต่อไปเพื่อรักษาความเชื่อมั่นและสร้างคุณค่าให้กับทุกภาคส่วนต่อไป”พลังแห่งการยกระดับศักยภาพผู้ส่งออกไทยด้วยรางวัล Prime Minister’s Export Award ไม่เพียงสะท้อนถึงความสำเร็จของผู้ประกอบการไทย แต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนเวทีโลก ผู้ที่สนใจสามารถค้นหาข้อมูลทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ pmaward.ditp.go.th หรือ โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2136 5226, 0 2507 8260 (ในวันและเวลาราชการ)