เตรียมพบกับพลังของบทเพลงและเสียงดนตรี “Voices for Change” ฉลองครบรอบ 50 ปี มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ

เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปี มูลนิธิซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีบริษัท คูลาร์ จำกัด จัดงานแสดงพลังของการขับร้องบทเพลงและเสียงดนตรี “Voices for Change”ในวันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2568 เปิดให้ชมฟรี ตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 20.00 น. ณ ชั้น G โซน B ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์งาน “Voices for Change” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสกว่า 100 คนทั่วประเทศ ให้มีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป “ในนามตัวแทนของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ขอขอบคุณผู้จัดงาน นักร้อง นักดนตรีกว่า 500 คน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนที่ได้สละเวลาทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ ร่วมจัดงานมหกรรมดนตรีและเสียงเพลง “Voices for Change” ฉลองครบรอบ 50 ปี มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสได้รับการอุปการะและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในปัจจุบัน มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสมากกว่า 38,000 คนในประเทศไทย เราคาดหวังว่าการจัดงานครั้งนี้ จะสร้างการรับรู้ให้มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสจะได้รับความเมตตาและช่วยเหลือ ผ่านความร่วมมือจากทุก ๆ ภาคส่วนของสังคม” รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ กล่าว“คูลาร์ ก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์หลักเพียงหนึ่งเดียวคือช่วยเชื่อมโยงและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์แก่สังคมในประเทศไทย และด้วยความเอื้อเฟื้อมีน้ำใจของผู้สนับสนุนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงสามารถจัดงานมหกรรมดนตรีและเสียงเพลงสุดพิเศษนี้ได้สำเร็จ ผู้เข้าชมงานจะต้องประทับใจกับพรสวรรค์ด้านดนตรีและการขับร้องของเด็กและเยาวชนจำนวนมากในประเทศไทย นอกเหนือจากศิลปิน รับเชิญสุดพิเศษจากสหรัฐอเมริกา The Bear Necessities คณะนักร้องประสานเสียงสไตล์อะคาเปลล่าที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยบราวน์ซึ่งเดินทางมาเพื่อแสดงในงานนี้โดยเฉพาะ” กนกวรรณ วุฒิธำรง ผู้ก่อตั้งบริษัท คูลาร์ จำกัด กล่าวเสริมการแสดงเปิดงานในวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงเริ่มต้นด้วยวง The Immanuel Orchestra จากชุมชนคลองเตย ตามด้วยการแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงจากเด็ก เยาวชน และคนทำงานรุ่นใหม่ อีกทั้ง ยังมีวงดนตรีครอสโอเวอร์ระดับโลก“วีทรีโอ” (VieTrio) โดยสามพี่น้องตระกูลศรีณรงค์ พร้อมรับฟังการบรรเลงเพลงจาก “สมศักดิ์ ชัยมา” นักเปียโนผู้บกพร่องทางสายตาวัย 23 ปีที่เปี่ยมด้วยพรสวรรค์ และเด็กในความดูแลของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีจะมาร่วมสร้างสีสันและความประทับใจให้กับทุกท่านอีกทั้ง น้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติชื่อดัง อาทิ โรงเรียนบางกอกพัฒนา โรงเรียนนานาชาติ เบซิส โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี และโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์สกรุงเทพฯ จะมาขับกล่อมบทเพลงร่วมกับนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า และโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย พร้อมกับคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย และ วงประสานเสียง Bangkok United Choir นอกจากนี้ ยังมีวงดนตรีร็อคจากโรงเรียนนานาชาติเคไอเอส และโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี วง “ธรรมดา” จากโรงเรียน สตรีวิทยา 2 และวง “Have You Heard?” จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลผู้ชนะเลิศการประกวดวงดนตรีจากการแข่งขัน Hotwave Music Award 2023 จะมาร่วมเขย่าเวทีและมอบความบันเทิงให้กับผู้ชมรายได้ทั้งหมดจากการจัดงานในช่วงสุดสัปดาห์ดังกล่าวที่ได้จากผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยเด็กๆ จากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ และการจำหน่ายเสื้อยืดและกระเป๋าผ้า “Voices for Change” จะมอบให้กับมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้ด้อยโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนต่อไปงาน “Voices for Change” จัดขึ้นร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย และได้รับการสนับสนุนโดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) สไตน์เวย์แอนด์ซันส์ประเทศไทย และบริษัท เฮลิโคเนีย เอช กรุ๊ป