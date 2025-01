การท่องเที่ยวบาเลนเซีย (วาเลนเซีย) ชวนคนไทยเที่ยวสเปน

ในโอกาสเปิดตัวแคมเปญ “ชื่นใจเมื่อพบกันที่บาเลนเซีย (วาเลนเซีย) (Seeing you in Valencia Fills our Hearts)” ใน 22 ประเทศ ในยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชีย รวมประเทศไทย มูลนิธิการท่องเที่ยวบาเลนเซีย (วาเลนเซีย) ชวนนักเดินทางจากประเทศไทยเดินทางไปเที่ยวบาเลนเซีย (วาเลนเซีย) เมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศสเปน อายุเก่าแก่ 2,000 ปี ก่อตั้งเมื่อ 130 ก่อนคริสตกาล และเคยเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวโรมัน ชาววิสิกอท และชาวมุสลิมมาก่อนแต่ละปีมีนักเดินทางจากทั่วโลกราว 2.3 ล้านคน (สองล้านสามแสนคน) ไปเยือนบาเลนเซีย (วาเลนเซีย) ซึ่งมีครบครันทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล และงานที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักทั่วโลก และด้วยสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์บาเลนเซีย (วาเลนเซีย) นักเดินทางที่ไปเยือนสามารถเพลิดเพลินกับอากาศสบาย ๆ มีแสงแดดสาดส่องถึง 300 วันต่อปี และอุณหภูมิเฉลี่ย 19 องศาเซลเซียสจากเส้นทางกรุงเทพฯ นักเดินทางสามารถเลือกเดินทางด้วยสายการบินที่ให้บริการไปยังประเทศสเปนและบาเลนเซีย (วาเลนเซีย) โดยสนามบินบาเลนเซีย (วาเลนเซีย) ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 15 นาที หรือหากเลือกเดินทางด้วยรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากมาดริดใช้เวลาเพียง 90 นาทีเท่านั้นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมจากนักเดินทางทั่วโลก เช่น ศาสนสถานมหาวิหารบาเลนเซีย (วาเลนเซีย) (Velencia Cathedral) ที่มีจอกศักดิ์สิทธิ์ (Holy Grail) เก็บอยู่ สามารถเข้าร่วมฟังคำบรรยายโดยไกด์ที่มีบริการแก่นักท่องเที่ยวได้แต่ละปีมีงานและเทศกาลที่ได้รับความสนใจจากนักเดินทางทั่วโลก เช่น งานฉลองเทศกาลลา ฟายาส หรือเทศกาลเผาหุ่นที่มีขึ้นระหว่าง 15-19 มีนาคม ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage of Humanity) อาคาร ลา ลงคา (La Lonja (The Silk Exchange)) อาคารสัญลักษณ์ของเมือง หนึ่งในสถาปัตยกรรมสไตล์กอทิกที่มีชื่อมากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป และ Tribunal de Las Aguas (The Water Court) หนึ่งในสถาบันทางกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกด้วยเช่นกันปาเอญ่า หรือข้าวผัดสเปน ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในบาเลนเซีย (วาเลนเซีย) เป็นเมนูยอดนิยมในประเทศสเปน และในกลุ่ม นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมถึงยังมีรายการอาหารอื่น ๆ และทาปาสสไตล์ดั้งเดิมที่สามารถเลือกสรรรับประทานได้เมื่อไปเยือน สำหรับนักเดินทางที่ชื่นชอบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่แนะนำให้ไปเยือนเมืองแห่งศิลป์และวิทยาศาสตร์ (The City of Arts and Science) สถานที่แหล่งรวมหลากหลายความทันสมัย เช่น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ โรงภาพยนตร์ สถานที่จัดแสดงโชว์และคอนเสิร์ต รวมทั้งยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกสำหรับมูลนิธิหรือการท่องเที่ยวบาเลนเซีย (วาเลนเซีย) ดำเนินงานในรูปแบบมูลนิธิที่ไม่แสวงหาผลกำไรก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2534 โดยเป็นความร่วมมือของสภาเมืองบาเลนเซีย และหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารงานและส่งเสริมงานด้านการท่องเที่ยว ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีส่วนร่วมพัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจของบาเลนเซีย (วาเลนเซีย) ประเทศสเปนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก www.visitvalencia.com