เซเว่น อีเลฟเว่น จัดใหญ่! เปิด “7 KIDS CLUB” พื้นที่สร้างความสุข สนุก ให้น้องๆ หนูๆ พร้อมแจกสโมกกี้ไบท์ สเลอปี้ มินิเปาฟรีทุกสาขาทั่วประเทศ ต้อนรับวันเด็ก 2025

ซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่น จัดกิจกรรม CP ALL KIDS DAY 2025 เปิดพื้นที่สร้างความสุข สนุก ให้น้องๆ หนูๆ มาเปิดประสบการณ์และร่วมสนุกไปกับ 7 KIDS CLUB ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นจำลองขนาดเล็ก และฐานกิจกรรมแสนสนุกมากมาย ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2568 พร้อมชวนน้องๆ หนูๆ รับสโมกกี้ไบท์ สเลอปี้ มินิเปาไส้ครีม ฟรี ที่เซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีพี่ๆ ชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์ พนักงานเซเว่นร่วมส่งมอบความสุขให้น้องๆ หนูๆ ทุกภูมิภาคนายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า เป็นประจำทุกปีที่ชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์ พนักงานเซเว่น สำนักปฏิบัติการ ศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ รวมถึง Sub Area และ Store Business Partner (SBP) พร้อมใจร่วมจัดงานวันเด็กมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อส่งมอบความสุข ความสนุก ให้กับเด็กๆ ทุกคน ในปีนี้เซเว่น อีเลฟเว่นได้จัดงาน CP ALL KIDS DAY 2025 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อให้ลูกหลานพนักงานได้มาสัมผัสบริษัทที่คุณพ่อ คุณแม่ทำงาน และทางบริษัทตั้งใจสร้าง “7 KIDS CLUB” หรือ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นจำลองขนาดเล็ก เพื่อให้เด็กๆ ได้ขายของ ได้สัมผัสความสนุก และให้เด็กๆ ได้เกิดจินตนาการ “7 Kids Club” ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรม 7-ELEVEn เคียงคู่ชุมชน โดยในปีที่ผ่านมาจัดกิจกรรมเปิดบ้านชวนน้องตะลุย 7 Kids Club ไปแล้ว 7 ครั้ง และกิจกรรม 7 KIDS CLUB CAMP ในช่วงปิดเทอม 2 ครั้ง เพื่อให้เด็กๆ ระดับอนุบาลถึงประถมต้น ที่สนใจได้มาทำกิจกรรม เสริมความสุข สนุก และสร้างแรงบันดาลใจ ไปกับพี่ๆ ผู้บริหาร พนักงานซีพี ออลล์ และเซเว่น ที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลน้องๆ ทุกคน อย่างอบอุ่น“ทุกโอกาส คือ การเรียนรู้ พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเอง คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2568 โดยนายกรัฐมนตรี แพทองธาร ชินวัตร วันเด็กปีนี้ ซีพี ออลล์ เซเว่น อีเลฟเว่น ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดพื้นที่สร้างความสุข สนุก ให้น้องๆ หนูๆ ได้มาเรียนรู้กิจกรรมที่สนุก เป็นประโยชน์ สร้างประสบการณ์ที่ดี และความทรงจำที่ประทับใจให้เด็กๆ ทุกคนได้ทำตามความฝัน ด้วยความรักและความสุขในเส้นทางของตัวเอง” นายยุทธศักดิ์กล่าวสำหรับกิจกรรม CP ALL KIDS DAY 2025 เด็กๆ จะได้ร่วมกิจกรรมที่หลากหลายผ่าน 7 ฐานการเรียนรู้แสนสนุกไม่ว่าจะเป็น· ฐาน 7 Go Green: ปลูกจิตสำนึกรักษ์โลก เข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อม· ฐาน 7 Cooking & All café: เด็กๆ จะได้ลองชงเครื่องดื่ม ทำเบเกอรี่กับพี่ๆ พนักงานร้าน Kudsan· ฐาน 7 Fun Fly: ทดลองฟิสิกส์หรรษา ลงมือพับ ออกแบบเครื่องบินกระดาษ· ฐาน 7 Delivery: เรียนรู้กฎจราจรแสนสนุก· ฐาน 7 Arts: จุดประกายไอเดียสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะ· ฐาน PIM Air: เปิดประสบการณ์ขึ้นเครื่องบินเสมือนจริง· ฐานไฮไลต์ 7 KIDS CLUB: เด็กๆ จะได้สัมผัสความสนุกของร้านเซเว่น อีเลฟเว่นขนาดเล็ก ทุกคนจะได้สวมบทบาทเป็นพนักงานเซเว่น ได้ขายของ เป็นแคชเชียร์ เติมสินค้า อบแซนวิซ อุ่นอาหาร เป็นพนักงาน Delivery ไปส่งของให้ผู้รับตามโจทย์ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เด็กๆ ได้สัมผัสความสนุกอย่างเต็มที่ ได้มีส่วนร่วมและได้เรียนรู้กับพี่ๆ พนักงานมืออาชีพบรรยากาศ CP ALL KIDS DAY 2025 ยังคงอบอวลไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะของเด็กๆ และคุณพ่อคุณแม่ที่อิ่มเอมใจที่ได้เห็นลูกๆ มีความสุขในวันพิเศษ นอกจากนี้ซีพี ออลล์ ได้ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมวันเด็ก 2568 ที่พี่ๆ จิตสาธารณะซีพี ออลล์ พนักงานเซเว่น ไปร่วมสร้างความสุข กิจกรรมดีๆ ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้โชว์ความสามารถ พร้อมมอบของมากมาย อบอวลไปด้วยรอยยิ้ม ความสุขของเด็กๆ จากทุกพื้นที่อาทิ ระยอง บุรีรัมย์ ขอนแก่น ภูเก็ต เชียงใหม่ นครสวรรค์สำหรับวันเด็กแสนพิเศษปี 2025 นี้น้องๆ หนูๆ อย่าลืมแวะไปหาพี่ๆ พนักงานเซเว่นทุกสาขาทั่วประเทศ เพียงแค่น้องๆ ทำสัญลักษณ์ “ดอกไม้บาน” ให้พี่ๆ พนักงาน รับฟรีสโมกกี้ไบท์ สเลอปี้ หรือมินิเปาไส้ครีม ได้ตลอดทั้งวันที่ 11 มกราคม 2567 หรือจนกว่าของจะหมด