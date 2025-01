รวมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2568 ขึ้นรถไฟฟ้าฟรีบางเส้นทาง 3 เหล่าทัพ-ตำรวจ CIB จัดเต็ม

"ทุกโอกาส คือ การเรียนรู้ พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเอง"













































































จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล ประจำปี 2568 เวลา 08.00-15.30 น. เปิดโอกาสให้เด็ก ได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี และเข้าเยี่ยมชมตึกไทยคู่ฟ้า ห้องทำงานนายกรัฐมนตรี กิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และบูรพกษัตริย์ไทย ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทดสอบการอ่านข่าวภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ กับกิจกรรม “โฆษกรัฐบาล ..นิวส์จิ๋ว” ณ ตึกนารีสโมสร และกิจกรรมพิเศษโดยผู้แทนเยาวชนในภูมิภาคต่างๆ จะร่วมพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีผ่านระบบซูม (zoom) ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน)สำนัก​งานเลขาธิการ​สภาผู้แทน​ราษฎร​ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2568 เวลา 08.00-15.00 น. พบกับกิจกรรม เข้าชมห้องประชุมรัฐสภา ชมเครื่องยอดที่ชั้น 11 นั่งเก้าอี้ประธานรัฐสภา ซุ้มสนุกรับของรางวัลมากมาย และกิจกรรมบนเวที ดนตรี การแสดง มีของขวัญ ของรางวัลแจกตลอดงานจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป พบกับพื้นที่แห่งการเรียนรู้ กิจกรรมความรู้คู่ความบันเทิง (Edutainment) แนะนำความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พร้อมการแสดงยานพาหนะและยุทโธปกรณ์พร้อมเครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและบรรเทาสาธารณภัย การแสดงของแต่ละเหล่าทัพและการแสดงอื่น ๆ การจัดแสดงเพื่อให้ความตระหนักรู้ด้านไซเบอร์ และพื้นที่ฝึกหัดขับรถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องตามกฎระเบียบ รวมถึงการแสดงสุนัขแสนรู้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 ที่กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เวลา 08.00-16.00 น. พบกับการแสดงตีกลองชุด เพลง We Will Rock You การแสดง Gymnastic Dance การแสดงกระโดดเชือก Wheel การแสดงโขนจากเยาวชนดีเด่น การแสดงดนตรีจากนักเรียนดุริยางค์ทหารบก การแสดงยุทโธปกรณ์ทางทหาร แสดงโชว์งู การแสดงกลางแจ้ง การแสดงรำมวยไทย การแสดงสุนัขทหาร การออกร้าน และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้หน่วยทหารในส่วนภูมิภาคของกองทัพบกทั่วประเทศ ยังได้จัดกิจกรรมวันเด็ก อาทิ กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา, กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก, กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช, หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ, ศูนย์การทหารปืนใหญ่ และศูนย์การบินทหารบก ในพื้นที่ จ.ลพบุรี, กรมการทหารช่าง จ.ราชบุรี เป็นต้นจัดกิจกรรมทางทหารเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เวลา 08.00-14.00 น. พบกับกิจกรรมการแสดงวงดุริยางค์ทหารเรือ การแนะแนวการสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายเรือ และนักเรียนพยาบาล การสาธิตการปฐมพยาบาล การแสดงนิทรรศการของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ การเล่นเกมส์ต่างๆ การแจกอุปกรณ์การเรียนการสอน การแจกของขวัญ ของรางวัล อุปกรณ์กีฬา อาหาร และเครื่องดื่มนอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมบริเวณที่ตั้งหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ ประกอบด้วย กองเรือยุทธการ ทัพเรือภาคที่ 1 ทัพเรือภาคที่ 2 ทัพเรือภาคที่ 3 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือกรุงเทพ กรมอู่ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โรงเรียนนายเรือ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือไฮไลท์สำคัญในปีนี้ ที่โรงเรียนนายเรือ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ เปิดให้เยี่ยมชมเรือรบ อากาศยาน การจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ และชุดปฏิบัติการของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ การจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ของ ทหารนาวิกโยธิน ส่วนป้องพระจุลจอมเกล้า อ.พระสมุทรเจดีย์ เยี่ยมชมเรือหลวง การแสดงดนตรี เกมส์ กิจกรรม ภายในอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า ในขณะที่บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า มีกิจกรรมที่น่าสนใจคือการแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์ทหารเรือ การแสดงทหารกองเกียรติยศ การเข้าชมปืนเสือหมอบ และนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เรือหลวงแม่กลอง อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เปิดให้เข้าชมเรือรบ 4 ลำ ประกอบด้วย เรือหลวงจักรีนฤเบศร์ เรือหลวงภูมิพล เรือหลวงสิมิลัน และเรือหลวงช้าง ซึ่งเป็นปีแรกที่เปิดให้ชม โดยเรือรบทั้ง 4 ลำ จอดที่ท่าเรือจุกเสม็ด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 เวลา 07.00-16.00 น. ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 กองทัพอากาศ (ดอนเมือง) พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ สนามบินเล็กกองทัพอากาศทุ่งสีกัน และทุกพื้นที่ของกองบินทั่วประเทศ ชมการแสดงการบินจากเครื่องบินรบ สัมผัสยุทโธปกรณ์ทางทหารอย่างใกล้ชิด กิจกรรมบนเวที พร้อมของรางวัล บูธกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ อาหารและเครื่องดื่มฟรี พบกับนักบินตัวจริง เส้นทางสู่ฝันอาชีพนักบิน ถ่ายรูปกับเครื่องบิน และยุทโธปกรณ์ สนุกกับเกมส์และกิจกรรมชิงรางวัลมากมาย แนะนำเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส ลงสถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ (N22) พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ทางออก 3 หรือสถานีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (N21) ทางออก 5จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2568 เวลา 06.00-09.00 น. ณ ห้องศรีสมาน 1 อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน) จ.นนทบุรี พบกับการแสดงบนเวที สุนัขเอไอ จับสลากของขวัญ เล่นเกมส์ยิงปืน โยนห่วงชิงรางวัล ขนมและไอศกรีมมากมายจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 เวลา 10.00-14.00 น. ณ บริเวณลานหน้าศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยผู้สนใจสามารถเข้างานได้ฟรี พร้อมสนุกกับกิจกรรมมากมายภายในงาน ได้แก่ ▫กิจกรรมโรยตัวของชุดหนุมาน ชุดหนุมานเด็ก เเละโล่เด็ก สำหรับถ่ายภาพ เปิดห้องซิม (สถานการณ์จำลอง) วงดนตรีสากล โชว์รถสายตรวจพร้อมให้ความรู้ Active Shooter หนี-ซ่อน-สู้ โชว์รถโจมตีจากชุดคอมมานโด โชว์เรือและอุปกรณ์การปฏิบัติงานต่างๆ จากตำรวจน้ำ เกมส์ปาโป่ง และตู้คีบตุ๊กตา กิจกรรม Kid’s Market สานฝันพ่อค้าแม่ค้า ตัวน้อย Food truck พิซซ่า แฮมเบอร์เกอร์ สปาเกตตี้ ก๋วยเตี๋ยว ข้าวหมูแดงหมูกรอบ สายไหม ป๊อปคอร์น ไอศครีม น้ำหวาน พร้อมแจกขนม จักรยานยนต์ ของรางวัลและอื่นๆ อีกมากมายพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) ถนนกำแพงเพชร 4 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2568 เวลา 08.00-16.00 น. ในธีม "Into the Spaceship" เรียนรู้เรื่องราวน่าทึ่งเกี่ยวกับอวกาศ พร้อมลุ้นของรางวัลมากมาย, พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) ถนนประชาอุทิศ บางมด จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2568 เวลา 08.00-14.00 น. ในธีม "Wonderland" พบกับกิจกรรมแนวแฟนตาซี หลากหลายความสนุก ของขวัญ ของรางวัล กิจกรรมการแสดงมากมาย,ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2568 เวลา 08.00-15.00 น. เริ่มจับฉลาก 10.30 น. และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ถนนราชดำเนินกลาง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2568 ในธีม "สนุก KIDSวิทยาศาสตร์" กับฐานกิจกรรม 5 ฐาน พร้อมรับของรางวัลทุกฐาน และจับของรางวัลพิเศษสำหรับผู้อยู่ในงาน เวลา 11.30 และ 14.00 น.จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2568 เวลา 08.00-14.00 น. กับกิจกรรม "ย้อนเวลาหาอดีต ตอนเด็กบางระจัน" ฟรีของขวัญและของรางวัลมากมายจัดงาน Playeum Children Festival เวลา 10.00-20.00 น. กับกิจกรรมสร้างสรรค์ในธีม ‘เรื่องเล่นชาวเกาะ’ เพื่อค้นพบความสนุกที่ซุกซ่อนอยู่ในอดีตของเกาะรัตนโกสินทร์ และเติมสีสันใหม่ๆ ไปพร้อมๆ กัน เตรียมพบกับ 1. หอกลอง สนามไชย จังหวะเป๊ะ เวลาปัง 2. ตำนานยักษ์ นิทานสนุก 3. สราญรมย์ ชะชะช่า 4. พาหุรัด จัดจ้าน ปรุงจานเด็ด ลิตเติ้ลอินเดีย 5. ปากคลอง ประลองใจ ช่อดอกไหน ใครส่งไวสุด 6. เล่นเห็นย่าน ล่าขุมทรัพย์เกาะรัตนโกสินทร์จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เวลา 10.00-17.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เปิดพื้นที่ชวนเด็กๆ มา "Kids รอด ปลอดภัย" เตรียมตัว รู้ รอด จากอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ เหตุการณ์ไม่คาดฝัน อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ สนุกกับกิจกรรมพร้อมรับรางวัลพิเศษมากมายจากผู้ใหญ่ใจดีและเพลิดเพลินกับการแสดง สำหรับเด็กที่อายุไม่เกิน 14 ปี พร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน เข้าฟรีตลอดงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2568 เวลา 08.00-15.00 น. ณ บริเวณโถงอาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ภายในงานพบกิจกรรมจากหน่วยงานภายในสภากาชาดไทย พร้อมของแจก ของรางวัลพิเศษมากมายกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ "คิด(ส์)เดย์ คิด(ส์)ดี รอบรู้เรื่องไทยๆ" เวลา 08.00-15.00 น. พบกับฐานกิจกรรม เช่น บ้านห๊อม...หอมชื่นใจกับสมุนไพรใกล้ตัว เอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวา สนุกกับท่าฤๅษีดัดตน ส๊วย...สวยกระเป๋าดินสอ by your idea อร๊อย...อร่อยขนมเรไร ขนมไทย 200 ปี ฐานตักไข่หรรษาและกิจกรรมหน้าเวที ภายในงานมีขนมและเครื่องดื่มให้บริการ ตั้งแต่ เวลา 10.30 น.จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2568 เวลา 08.30-12.00 น. ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภายใต้ธีมงาน "การผจญภัยของเด็ก ๆ ในโลกสุขภาพ" พบกับซุ้มกิจกรรมต่างๆ การขับร้องโดยโรงเรียนสอนดนตรี Kp Act เสวนาเรื่อง "ของเล่นปลอดภัย สมวัย เสริมพัฒนาการ" กิจกรรมเล่านิทานโดยโรงเรียนสอนดนตรี Kp Act เสวนาเรื่อง "ไขความลับอาหารตามวัยในดินแดนมหัศจรรย์" การแสดงโดยนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี เสวนาเรื่อง "กิจกรรมสนุกช่วยส่งเสริมทักษะสมอง EF" การแสดงโดยนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี กิจกรรม Hospital Tour กิจกรรม CPR (การปั๊มหัวใจ) กิจกรรมห้องผ่าตัด กิจกรรม VR (การจำลองภาพเสมือนจริง) และกิจกรรมทันตกรรมเด็กที่มีความสูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร หรืออายุไม่เกิน 14 ปี ที่เดินทางมากับผู้ปกครอง และขึ้น – ลงสถานีเดียวกัน เดินทางฟรีตลอดสายทุกเส้นทาง ทั้งส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท และสายสีลม รวมถึงรถไฟฟ้าสายสีทอง (กรุงธนบุรี-คลองสาน) ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น. เด็ก 1 คน ต่อบัตรโดยสาร 1 ใบ ส่วนผู้ปกครองชำระค่าโดยสารปกติ โดยสามารถติดต่อขอรับบัตรโดยสารเดินทางฟรี ได้ทุกสถานีที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารเด็กที่มีอายุไม่เกิน 14 ปี และมีความสูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร ขึ้นรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสีม่วงฟรี เพียงแสดงตัวที่ห้องออกบัตรโดยสารเพื่อรับคูปองโดยสารตลอดระยะเวลาให้บริการ ส่วนบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM จับมือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดงาน “MRT Land ท่องดินแดนรถไฟฟ้า” ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป พบกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นชมการแสดงจากเยาวชนโรงเรียนรอบเส้นทางรถไฟฟ้าและศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่น-ดินแดง การแสดงจากเหล่าสุนัขตำรวจ K9 วีรบุรุษสี่ขา เกม VR ตะลุยอวกาศ โชว์ฝีมือระบายสีเพ้นต์หน้า Photo Booth และอีกหลากหลายกิจกรรมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 ที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 09.00-12.00 น. ภายใต้แนวคิด “FIN & FUN WITH RAILWAY” อาทิ กิจกรรมสวัสดีม้าเหล็ก ร่วมชมนิทรรศการรถจักรอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์, กิจกรรมจิตนาการ ออกแบบและสร้างสรรค์กระเป๋าลายรถไฟด้วยตัวเอง เพื่อเป็นของที่ระลึกหนึ่งเดียวในโลก รวมถึงกิจกรรม Passport Check-in ร่วมสนุกด้วยการสะสมตราประทับจากกิจกรรมต่างๆ เพื่อแลกรับของรางวัลใหญ่สุดพิเศษมากมาย อาทิ จักรยาน กระเป๋ากีฬา และอุปกรณ์กีฬา นอกจากนี้ ยังมีซุ้มอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม บริการฟรีตลอดทั้งงานเพื่อเป็นการร่วมสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 11 ม.ค. 2568 ขสมก. มอบสิทธิพิเศษให้เยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อพนักงานเก็บค่าโดยสาร ก็สามารถรับสิทธิใช้บริการรถโดยสารของ ขสมก. โดยไม่ต้องชำระค่าโดยสารได้ทุกคัน ทั้งวัน ไม่จำกัดเที่ยว ทั้งรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศ