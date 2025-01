เยาวชนอเมริกันมากกว่า 94% ไม่ใช้บุหรี่ไฟฟ้า ในขณะที่อัตราการสูบบุหรี่ในผู้ใหญ่ลดลง

จากรายงานการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบในหมู่นักเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายในปี 2024 พบว่ามีเยาวชนจำนวน 2.25 ล้านคนใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบลดลงจากปี 2023 ซึ่งอยู่ที่ 2.8 ล้านคน ในขณะที่การใช้บุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเยาวชนก็มีตัวเลขที่ลดลง จากปี 2023 มีจำนวนเยาวชนผู้สูบอยู่ที่ 2.13 ล้านคน เหลือ 1.63 ล้านคนในปี 2024อย่างไรก็ตาม Truth Initiative องค์กรอิสระที่รณรงค์เรื่องการเลิกสูบบุหรี่ของสหรัฐฯ ก็รายงานว่า ยอดขายบุหรี่ไฟฟ้าในร้านค้าปลีกของสหรัฐอเมริกานับตั้งแต่ปี 2019 ถึงปี 2023 เพิ่มขึ้น 47% โดย 80% ของยอดขายทั้งหมดได้มาจากผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าที่มีกลิ่น เช่นเมนทอล และกลิ่นผลไม้ต่างๆ รวมถึงยังพบว่ายอดขายบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้งเติบโตขึ้น ระหว่างปี 2019 ถึง 2023 มากกว่า 500% การศึกษาที่อ้างถึงในรายงานระบุว่าบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้งกลายเป็นอุปกรณ์ที่คนรุ่นใหม่นิยมใช้มากที่สุดในขณะที่องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ FDA (US Food and Drug Administration) ชี้แจงว่าควรเปิดโอกาสให้ผู้สูบบุหรี่ได้พิจารณาใช้บุหรี่ไฟฟ้า เพื่อให้ผู้สูบบุหรี่มีทางเลือกในการเลิกบุหรี่ได้ในที่สุด แต่ทาง FDA จะเข้มงวดเรื่องการใช้บุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ทุกชนิดในกลุ่มเยาวชนนักประสาทชีววิทยา ได้โพสต์ข้อมูลเสริมเรื่องนี้ในเอ็กซ์ (ทวิตเตอร์) ว่า ข้อมูลที่ได้จาก NYTS ทั้งหมดพบว่ามีวัยรุ่นใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพียง 1.6% ต่อวัน ขณะที่วัยรุ่นมากกว่า 94% ไม่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเลย และโดยรวมแล้วการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในวัยรุ่นลดลง 70% นับตั้งแต่ปี 2019 ในขณะที่วัยรุ่นสูบบุหรี่มวนแบบเผาไหม้ก็ลดลงถึง 68% ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีเว็บไซต์ American Council on Science and Health ยังได้ให้ความคิดเห็นปิดท้ายเกี่ยวกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าว่า ยังไม่มีรายงานที่แน่ชัดถึงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่จะนำไปสู่การสูบบุหรี่แบบมวนหรือแบบเผาไหม้ อีกทั้งยังพบว่าผู้ใหญ่มีแนวโน้มที่จะเลือกใช้บุหรี่ไฟฟ้ามากกว่า เพราะเป็นทางเลือกในการเลิกบุหรี่หรือใช้เพื่อทดแทนบุหรี่เพราะมีอันตรายต่อสุขภาพน้อยกว่า ในขณะที่การเก็บภาษีบุหรี่ไฟฟ้าในอัตราที่ต่ำกว่าบุหรี่แบบเผาไหม้ จะช่วยให้ผู้สูบบุหรี่เปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายน้อยกว่า เข้าถึงได้ง่ายขึ้น และยังเพิ่มแรงจูงใจให้เลิกใช้บุหรี่แบบเผาไหม้ที่มีราคาแพงกว่าและเป็นอันตรายที่สุดอีกด้วยข้อมูลอ้างอิง

