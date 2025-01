ลุ้น "หลานม่า" เข้าชิง "ออสการ์" หลังมีชื่อติด 1 ใน 15 เข้ารอบภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม

จากกรณี ก่อนหน้านี้ ภายยนต์ไทยจากค่าย GDH ที่ได้รับความนิยมทั่วเอเชียอย่าง "หลานม่า" สร้างประวัติศาสตร์เป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ฝ่าด่านหนังต่างประเทศ จำนวน 85 เรื่อง ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 15 เรื่องที่เข้ารอบรางวัลออสการ์ครั้งที่ 97 สาขา ภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม (ACADEMY AWARDS / BEST INTERNATIONAL FEATURE FILM SHORTLIST)ล่าสุด วันนี้ (4 ม.ค) เพจ "The Academy" ได้โพสต์ข้อความเผยชื่อ 15 ภาพยนตร์นานาชาติ ที่มีชื่อให้โหวตเพื่อเข้าสู่ 5 เรื่องสุดท้าย สำหรับลิสต์รายชื่อภาพยนตร์ทั้งหมด มีดังนี้Brazil, I’M STILL HERECanada, UNIVERSAL LANGUAGECzech Republic, WAVESDenmark, THE GIRL WITH THE NEEDLEFrance, EMILIA PÉREZGermany, THE SEED OF THE SACRED FIGIceland, TOUCHIreland, KNEECAPItaly, VERMIGLIOLatvia, FLOWNorway, ARMANDPalestine, FROM GROUND ZEROSenegal, DAHOMEYThailand, HOW TO MAKE MILLIONS BEFORE GRANDMA DIESUnited Kingdom, SANTOSHทั้งนี้ พบว่ามีชาวเน็ตเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจภาพยนต์ไทยเรื่องนี้เป็นอย่างมาก สำหรับการประกาศผลจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 ม.ค. นี้ พร้อมถ่ายทอดการประกาศรางวัลในวันที่ 2 มีนาคม ผ่าน ABC และ Hulu