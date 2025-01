ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จับมือ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จัดกอล์ฟการกุศล “One Suntory Golf Invitational 2024” ระดมทุนเพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านมนุษยธรรมของสภากาชาดไทย

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับคู่ค้าและพันธมิตร พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับประเทศที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ ตามค่านิยมองค์กร “การตอบแทนกลับคืนสู่สังคม” (Giving Back to Society) ผ่านการมอบเงินบริจาคที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงการสมทบทุนเพิ่มเติมจากทั้งสองบริษัทให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านมนุษยธรรม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมี นางมธุวลี สถิตยุทธการ ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจและองค์กรสัมพันธ์ ประเทศไทยและอินโดไชน่า บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด และ นางสาววิภาวรรณ ทัศนปรีชาชัย ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนในการมอบเงินบริจาคจำนวน 459,000 บาท ให้แก่ นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ณ ตึกอำนวยนรธรรม สภากาชาดไทย เมื่อวันก่อนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประเทศไทยและอินโดไชน่า บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ประเทศไทยมีความสำคัญกับการดำเนินงานของทั้งสองบริษัทซันโทรี่ในประเทศไทย นอกเหนือจากความแข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจแล้ว แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและการให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพและสุขภาวะของประชากร ส่งผลให้บริษัททั้งสองซึ่งเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและผู้นำด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม มุ่งผลักดันการเติบโตขององค์กรไปพร้อมกับการตอบแทนสิ่งดี ๆ ให้กับประเทศที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ ทั้งนี้ ความร่วมมือภายใต้ ‘วัน ซันโทรี่’ ของบริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) และ บริษัท ซันโทรี่ เป๊บซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) พร้อมการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทซันโทรี่ในภูมิภาค จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของเราในทุกมิติ ทั้งการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม ไปจนถึงการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่พวกเราร่วมกันสร้างให้กับสังคมควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจ ตามค่านิยมองค์กร ‘การเติบโตอย่างยั่งยืน’ (Growing for Good)”ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “กิจกรรม ‘One Suntory Golf Invitational 2024’ จัดขึ้นเพื่อขอบคุณความร่วมมืออันดีและกระชับความสัมพันธ์กับคู่ค้าและพันธมิตรของทั้งสองบริษัท รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศลที่จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับสังคมไทย ทั้งนี้ จากพลังความร่วมมือภายใต้ ‘วัน ซันโทรี่’ และกลุ่มพันธมิตรที่เข้าร่วมกิจกรรม เราสามารถระดมทุนและมอบเงินจำนวนทั้งสิ้น 459,000 บาท ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนพันธกิจ 4 ด้าน ได้แก่ การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราในการดำเนินการตามค่านิยมองค์กร ‘การตอบแทนกลับคืนสู่สังคม’ (Giving Back to Society)”ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยที่ผ่านมา บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องในนามของ “วัน ซันโทรี่” เพื่อดำเนินโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย อาทิ โครงการ “One Suntory Helping Hands” ที่มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร โดยจัดกิจกรรมระดมทุนภายในองค์กรเพื่อนำเงินที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสและองค์กรการกุศลต่าง ๆ พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานจิตอาสาลงพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่สังคมไทยติดตามกิจกรรมด้านความยั่งยืนและกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) ได้ที่ Facebook และ LinkedIn : Suntory Beverage & Food (Thailand) และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.suntorybeverageandfood.co.th/home