พลุสุดอลังการต้อนรับศักราชใหม่ 2568 เหนือท้องฟ้าเซ็นทรัลเวิลด์ Times Square of Asia หนึ่งเดียวเคานต์ดาวน์ใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมผู้คนนับแสน!

ต้อนรับศักราชใหม่ ท่ามกลางพลุอลังการ 180 องศา เต็มน่านฟ้าราชประสงค์ ผสาน Message to the World ผ่านจอ PanOramix ใหญ่ที่สุดในโลก ใจกลางกรุงเทพมหานคร สร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ตอกย้ำความเป็น World’s Entertainment Countdown อันดับหนึ่งตลอดกาลต่อเนื่องกว่า 2 ทศวรรษ พร้อม ไฮไลต์สุดพิเศษอย่าง ‘Countdown Angels’ หลิง-ออม และ ฟรีน-เบ็คกี้ พร้อมศิลปินระดับประเทศ อาทิ พีพี-กฤษฏ์, บิวกิ้น-พุฒิพงศ์, นนท์ ธนนท์, JAYLERR x Ice Paris และศิลปินท็อปชาร์ตอย่าง BUS because of you I shine, PROXIE, ZeeNunew, PiXXiE, 4EVE และการปรากฏตัวครั้งแรกบนเวทีเคานต์ดาวน์ของ โอปอล สุชาตา Miss Universe Thailand 2024 พร้อมถ่ายทอดวินาที Countdown ทั่วกรุงเทพ ช่วง 15 นาทีสุดท้ายของปี บนจอแพลนบีครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ ที่ AiA Tower, สี่แยกนานา, แยกสุรศักดิ์, ดินแดง ทางด่วนศรีรัช, แยกวิทยุ, โรงแรมแอสเทรา สาทร, แยกชิดลม, อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์, แยกประตูน้ำ ยิ่งใหญ่สมกับเป็น Times Square of Asia นอกจากนี้ เซ็นทรัลพัฒนา ยังปักหมุดความมันส์ทั่วประเทศในงาน Thailand Countdown 2025 บนแลนด์มาร์กเคานต์ดาวน์ทั่วไทย ณ เซ็นทรัล เวสต์เกต, ศาลายา, มหาชัย, อยุธยา, เชียงใหม่, พิษณุโลก, ขอนแก่น, โคราช, พัทยา, มารีนา เอาต์เล็ต, ระยอง, ศรีราชา, จันทบุรี, ภูเก็ต, สมุย และ หาดใหญ่ปักหมุดฉลองเคานต์ดาวน์พร้อมกันในงานผนึกกำลังพันธมิตรภาครัฐ-เอกชนชั้นนำ ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เบทเตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำกัด, บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด, ผลิตภัณฑ์น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง, บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด, แกร็บ ประเทศไทย, บริษัท โฟกัส มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด, The 1, Plan B และ ช่อง 3HDนำโดย 5 Headliners ที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม พีพี-กฤษฏ์ และ บิวกิ้น-พุฒิพงศ์ ศิลปินแห่งยุคที่สร้างความประทับใจทุกเวที นนท์ ธนนท์ เจ้าของเสียงทรงพลังและเพลงฮิตที่ครองใจคนฟัง JAYLERR x Ice Paris คู่ดูโอสุดฮอตที่มาแรงแห่งปี เสริมทัพด้วย The Rising Stars อย่าง ZeeNunew สองหนุ่มที่กำลังมาแรงในวงการ PiXXiE วงเกิร์ลกรุ๊ปสุดน่ารักพร้อมเพลงป๊อปติดหู และ T-Pop Blockbuster Hits อย่าง BUS because of you I shine, PROXIE วงบอยแบนด์มากความสามารถ และ 4EVE เกิร์ลกรุ๊ปเบอร์หนึ่งที่ไม่เคยทำให้แฟนๆ ผิดหวัง ร่วมด้วย The Master ระดับตำนานของวงการดนตรีอย่าง Tattoo Colour เจ้าของเพลงฮิตตลอดกาล UrboyTJ แร็ปเปอร์สายเท่ และ Tree Man Down กับแนวดนตรีอันเป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้ ยังมีโชว์พิเศษจาก centralwOrld Countdown Angels นำโดย ฟรีน สโรชา และ เบ็คกี้ รีเบคก้า หลิงหลิง ศิริลักษณ์ และ ออม กรณ์นภัส และการปรากฏตัวครั้งแรกบนเวทีเคานต์ดาวน์ของ โอปอล สุชาตา Miss Universe Thailand 2024• องก์ที่ 1: ‘WHEEL OF DREAM’ วงล้อแห่งความฝัน : เพราะความฝันคือแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จุดประกายความหวังและสร้างเป้าหมายใหม่ในชีวิต เสมือนการเริ่มต้นที่ดีซึ่งนำพาความสุขและแรงบันดาลใจ• องก์ที่ 2: ‘WHEEL OF ODYSSEY’ วงล้อแห่งการเดินทาง : การเดินทางไม่เพียงแค่การก้าวไปข้างหน้า แต่คือการสร้างความทรงจำและสะสมประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ช่วยพัฒนาตัวตน เสมือนความสุขที่พบได้ระหว่างทางของชีวิต• องก์ที่ 3: ‘WHEEL OF POETIC’ วงล้อแห่งแรงบันดาลใจ : แรงบันดาลใจคือพลังอันล้ำค่าที่นำพาไปสู่โอกาสใหม่ๆ ในชีวิต ขับเคลื่อนผ่านช่วงเวลาที่งดงามและน่าจดจำ เสมือนช่วงเวลาแห่งความสุขที่ตราตรึง• องก์ที่ 4: ‘WHEEL OF EVOLUTION’ วงล้อแห่งการเติบโต : การเติบโตคือการเปิดรับความเป็นไปได้ใหม่ๆ และสร้างสีสันแห่งความหลากหลายในชีวิต เสมือนช่วงเวลาแห่งความสุขที่มาพร้อมกับการก้าวหน้าอย่างมั่นคง• องก์ที่ 5: ‘WHEELS OF WONDERS’ วงล้อแห่งความมหัศจรรย์ : บทสรุปของเรื่องราวแห่งความสุขตลอดปีที่ผ่านมาคือการสร้างช่วงเวลาอันแสนพิเศษ ซึ่งเต็มไปด้วยความประทับใจและพลังขับเคลื่อนให้ความมหัศจรรย์ในชีวิตดำเนินต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดClick : https://campaign.centralpattana.co.th/ctwbkkcountdown2025/