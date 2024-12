“Chef Alberto Izard” เปิดตัว D’TAPAS BY EL TAPEO ยกระดับอาหารสเปนต้นตำรับโมเดิร์นลักชูรี่ พร้อมเสิร์ฟประสบการณ์ใหม่สไตล์ Casual Fine Dining

เป็นร้านอาหารสเปน Casual Fine Dining แห่งใหม่ล่าสุดใจกลางกรุงเทพมหานคร พร้อมเสิร์ฟรสชาติอาหารแบบต้นตำรับแท้ เต็มเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์ ผสมผสานความคลาสสิกของอาหารสเปนดั้งเดิมและการสร้างสรรค์เมนู ร่วมสมัยได้อย่างลงตัว โดยฝีมือเชฟชาวสเปนชื่อดังซึ่งถือว่าเป็นร้านอาหารเปิดใหม่อีกหนึ่งร้าน ในเครือ El Tapeo Group ซึ่งตั้งอยู่ใน 953 คอมมูนิตี้มอลล์สุดชิคในซอยทองหล่อ 9ด้วยประสบการณ์กว่า 35 ปี ในร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ เชฟอัลเบอร์โตได้จัดงานเลี้ยงดินเนอร์สุดพิเศษ Exclusive Media Dinner คัดสรรเมนูอย่างพิถีพิถันโดยนำเสนอปรัชญาการทำอาหารของเชฟอัลเบอร์โต ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวของประเพณีเมดิเตอร์เรเนียนและอิทธิพลระดับโลก ถูกจับคู่กับไวน์สุดพิเศษจากภูมิภาค Ribera del Duero อันเป็นสัญลักษณ์ของสเปน ซึ่งนำเข้าโดย Winetopia BKK เพื่อเติมเต็มมื้ออาหารชั้นเลิศ สปาร์กลิงและน้ำดื่มระดับพรีเมี่ยมจากแบรนด์ EIRA ของนอร์เวย์ได้เพิ่มความประณีตให้กับประสบการณ์นี้ด้วยเชฟและเจ้าของร้านอาหารผู้มากด้วยประสบการณ์ การทำงานในร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์มายาวนานมากกว่า 35 ปี เรียกได้ว่าเป็นผู้คร่ำหวอด ในวงการอาหาร สู่การรังสรรค์มื้ออาหารที่เปี่ยม ด้วยคุณภาพ ตลอดเส้นทางอาชีพ เชฟอัลแบร์โต ได้สั่งสมประสบการณ์ในร้านอาหารที่มีชื่อเสียงระดับโลกในสเปนอย่าง El Cenador de Salvador (มิชลินหนึ่งดาว), Coque (มิชลินหนึ่งดาว), Sant Celoni (มิชลินสองดาว) และได้ร่วมงานกับ Pastelerías Mallorca บริษัทจัดเลี้ยงอันโด่งดังที่ให้บริการในสนามกีฬาของสโมสรฟุตบอลเรอัลมาดริดและแอตเลติโกมาดริดเขาได้รังสรรค์อาหารสำหรับแขก VIPs เป็นเวลาถึงสิบปี รวมทั้งเคยได้ทำงานกับโรงแรม Melia Madrid Princesa หนึ่งในโรงแรมชั้นนำและเครือยักษ์ใหญ่ของกรุงแมดริด เชฟอัลแบร์โต้ มีสไตล์การปรุงอาหารที่โดดเด่น บวกกับประสบการณ์และเทคนิคที่แสนละเมียดละไม นอกจากอาหารสเปนแบบต้นตำรับที่เขารักเป็นชีวิตจิตใจ รวมถึงอาหารแนวเมดิเตอร์เรเนียน ด้วยสไตล์การทำอาหารที่เน้นความสดใหม่ของวัตถุดิบตามฤดูกาล เชฟอัลแบร์โต สร้างสรรค์เมนูที่สะท้อนเอกลักษณ์ของอาหารเมดิเตอร์เรเนียนแบบดั้งเดิม ผสมผสานกับแรงบันดาลใจจากการเดินทางและวัฒนธรรมอันหลากหลายถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากร้าน El Tapeo บนสุขุมวิท 61 และ Paella House & Wine Bar by El Tapeo บนสุขุมวิท 26 ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องทาปาสต้นตำรับและบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา สร้างนิยามใหม่ของการลิ้มรสอาหารสเปนในแบบที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อน เปิดประสบการณ์สุดพิเศษ ด้วยมื้ออาหารสเปนในสไตล์ Casual Fine Dining โมเดิร์นลักชูรี่ D’Tapas by El Tapeo ที่อยากให้มาลิ้มลอง ภายใต้ El Tapeo Group.ทันทีที่คุณย่างกรายก้าวเข้าสู่ D’Tapas by El Tapeo คุณจะดื่มด่ำกับบรรยากาศแห่งการต้อนรับอันอบอุ่นที่สะท้อนผ่านผนัง สีขาวละมุนกับการตกแต่งด้วยไม้ในโทนอบอุ่น ผสมผสานการตกแต่งแบบโมเดิร์นเข้ากับกลิ่นอายความหรูหราในแบบสเปน ในร้านมีการตกแต่งอย่างประณีตด้วยการออกแบบฝาผนังที่งดงาม ประดับประดาด้วยของตกแต่งสีเงินแวววาวนำเข้า จากสเปน รวมทั้งห้องเก็บไวน์ส่วนตัวที่มีไวน์ที่มีชื่อเสียงในแคว้นต่างๆจากสเปนให้เลือกมากกว่า 100 ชนิด กับบรรยากาศหรูหรา ในขณะเดียวกันก็แฝงไปด้วยความรู้สึกผ่อนคลาย เหมาะสำหรับการเพลิดเพลินกับอาหารสเปนที่เยี่ยมที่สุด ในบรรยากาศอันปลอดโปร่งที่มีกลิ่นอายของความหรูหรา ผนวกกับการออกแบบสมัยใหม่และความงดงามแบบสเปนได้อย่างลงตัวD’ Concept: หมายถึงแหล่งความสมบูรณ์แบบ ที่ D'Tapas ตัวอักษร "D" สะท้อนถึงคุณภาพและความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศ• D’ for Superb: การันตีมาตรฐานสูงสุดทั้งด้านรสชาติและการบริการ• D’ for Quality: ด้วยวัตถุดิบชั้นเลิศนำเข้าจากประเทศสเปน เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพอันยอดเยี่ยม ถือเป็นหัวใจหลักของอาหารทุกจาน• D’ for Authentic Spanish Cuisine: นำเสนอรสชาติต้นตำรับแบบดั้งเดิมด้วยเทคนิคสมัยใหม่• D’ for Vibes: สัมผัสประสบการณ์ Casual Fine Dining ในบรรยากาศสุดชิคทันสมัย ขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกอบอุ่นและผ่อนคลายRESERVATION: +66 (0) 88 263 5546For more information, please follow us:Website: WWW.DTAPASBKK.COM Facebook: @DTAPASBKKInstagram: @DTAPASBKKดื่มด่ำรสชาติและสัมผัสประสบการณ์ที่น่าจดจำกับอาหารสเปนต้นตำรับ ผสานความหรูหราแห่งโมเดิร์นลักชูรีได้อย่างลงตัวที่ D'Tapas by El Tapeo