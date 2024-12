“ดีพร้อม” ขานรับนโยบาย “รมว.เอกนัฏ” จัดเต็มของขวัญปีใหม่ชุดใหญ่เพื่อเอสเอ็มอี ดันซอฟท์พาวเวอร์ไทย ปั้นเชฟใหม่ เสริมแกร่งเติมทุน ต่อยอดธุรกิจสู่สากล

กรุงเทพฯ 27 ธันวาคม 2567 - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดของขวัญปีใหม่ชุดใหญ่มอบให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ตามนโยบาย นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยการเสริมแกร่ง เพิ่มความรู้ (Up skills / Re skills)ผ่าน "โครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ สาขาอาหาร" หวังปั้นเชฟใหม่ให้ได้ 1.7 หมื่นคน พร้อมสร้างโอกาสผู้ประกอบการสู่เทรนด์ธุรกิจยุคใหม่ รวมทั้งการบริการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก โดยผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างเครือข่ายและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังมีการสนับสนุนแหล่งเงินทุนผ่านการผสาน 8 หน่วยงาน 22 สินเชื่อ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลสู่ตลาดโลก และเตรียมอัดฉีดเติมทุนต่อยอดธุรกิจ วงเงิน 2 – 5 ล้านบาทต่อราย รวมทั้งยังมีการให้บริการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า การให้บริการซอฟต์แวร์ฟรี 6 เดือน และการให้บริการเครื่องจักรเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ฟรี ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมทั่วประเทศนางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากนโยบาย “ปฏิรูปอุตสาหกรรม สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ทันสมัย สะอาด สะดวก โปร่งใส” และตามมาตรการอุตสาหกรรมรวมใจ ส่งความสุขทั่วไทย เตรียมของขวัญปีใหม่ 4 กล่อง ของ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มุ่งยกระดับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในทุกด้าน และลดภาระของผู้ประกอบการลงให้ได้มากที่สุด ดังนั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้ออกมาตรการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน และผู้ประกอบการ เพื่อต้อนรับปี พ.ศ. 2568 โดยมีมาตรการหลัก 3 ด้าน ได้แก่1. เสริมแกร่ง เพิ่มความรู้ เร่งอัพสกิล (Up Skills) และรีสกิล (Re Skills) ให้แก่ผู้ประกอบการผ่านโครงการส่งเสริมซอฟท์พาวเวอร์ สาขาอาหาร คือ "กิจกรรม 1 หมู่บ้าน 1 เซฟอาหารไทย" ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างทักษะให้แก่บุคลากรและประชาชนสู่การเป็นเชฟอาหารไทยกว่า 17,000 คน และฝึกอบรมบุคลากรหลักสูตรเชฟอาหารไทย (Master Thai Chef Program) ใน "กิจกรรมพัฒนาร้านอาหารเชฟชุมชน อาหารถิ่นอาหารไทย (Local Chef Restaurant)" สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ นำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มทักษะเอสเอ็มอี ซึ่งในกิจกรรมนี้จะเน้นในด้านการฝึกอบรมให้องค์ความรู้สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสู่เทรนด์ธุรกิจยุคใหม่ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจที่สอดคล้องกับเทรนด์ธุรกิจยุคใหม่รองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก และการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Digital Utilization) รวมถึงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรด้านการตลาดออนไลน์ และการฝึกอบรม/สัมมนาให้ความรู้ด้าน ESG (E-Environment, S-Social และ G-Governance) แก่บุคลากรของผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจสีเขียว รวมทั้งยังได้จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกโดยผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Service Provider) เพื่อสร้างเครือข่ายและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ (RISMEP)2. เติมทุน ต่อยอดธุรกิจ พิจารณาให้สินเชื่อพิเศษเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ดีพร้อม (DIPROM Pay) มีวงเงินสูงสุด 2 ล้านบาทต่อราย กู้นาน 5 ปี มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ 3% ในปีแรก (ปีที่ 2 - 5 แบบขั้นบันได) และยังมีสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการที่ต้องการระยะเวลาการกู้ยาว (Loan for SMEs by Tenor) มีวงเงินสูงสุด5 ล้านบาท ระยะเวลากู้นาน 10 ปี มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ 3% ในปีแรก (ปีที่ 2 - 10 แบบขั้นบันได) รวมทั้งยังมีสินเชื่อธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม (DIPROM Pay for BCG) มีวงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท ระยะเวลากู้นาน 7 ปีมีดอกเบี้ยต่ำ 3% ใน 3 ปีแรก (ปีที่ 4 - 7 แบบขั้นบันได) และยังได้ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลผ่านกิจกรรม “เรียนแล้ว รับรองได้ ลงทุนง่าย ขายส่งออกเป็น” ผลักดันการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล สนับสนุนแหล่งเงินทุนผ่านการผสาน 8 หน่วยงาน 22 สินเชื่อ ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันต่อยอดการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลอย่างยั่งยืน3. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกอบการ บริการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งออกแบบตราสินค้า ฉลากสินค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการสามารถนำความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าเชิงสร้างสรรค์ อีกทั้งยังมีการให้บริการในการใช้เครื่องจักรเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ภายใต้ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ITC ให้คำปรึกษาการใช้เครื่องจักร เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น รวมทั้งยังมีบริการ ดีพร้อมแคร์ ให้บริการซอฟท์แวร์ฟรี 6 เดือน สำหรับ SME เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล และจดทะเบียนพาณิชย์ อาทิเช่น โปรแกรม SekWeb เครื่องมือสร้างเว็บไซต์อัจฉริยะพร้อมข้อมูล, โปรแกรม PEAK บัญชีออนไลน์อำนวยความสะดวกด้านการเงินและงบการเงินต่าง ๆ, โปรแกรมบอทน้อย เสริมพลังธุรกิจด้วยแชทบอทอัจฉริยะที่จะช่วยให้การสนทนาที่ขับเคลื่อนด้วย AIนอกจากนี้ ยังได้จัดงานอุตสาหกรรมพบประชาชนสัญจรฯ ตลอดปี 2568 (เดือนละ 2 ครั้ง)เพื่อให้บริการประชาชนนอกสถานที่ และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในงาน Thai Cargo Expo & Smart Delivery Expo 2025 ในระหว่างวันที่ 22 - 24 มกราคม 2568“ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในหลากหลายมาตรการที่ ดีพร้อม จะเข้าไปช่วยยกระดับผู้ประกอบการ แก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชน ต้อนรับปี 2568 เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย สามารถต่อสู้กับสงครามการค้าที่รุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน” นางสาวณัฏฐิญา กล่าวทิ้งท้าย