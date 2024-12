คอนเสิร์ต “Thai PBS THE GREATEST SONG OF FAME” สุดประทับใจร่วมแบ่งปันส่งต่อความสุขสู่สังคม

ไทยพีบีเอส จัดคอนเสิร์ตสุดพิเศษ “Thai PBS THE GREATEST SONG OF FAME: The Sharing Pop Orchestra Concert” สุดประทับใจร่วมสร้างความทรงจำอันแสนอบอุ่น เชื่อมต่อคน 3 รุ่น พร้อมแบ่งปันส่งต่อความสุขให้แก่สังคม คนพิการทางสายตา ผู้สูงอายุจากบ้านพักคนชรา เด็กออทิสติก และถ่ายทอดความสุขหน้าจอเป็นของขวัญจากใจส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 31 ธ.ค. นี้

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ร่วมกับรายการ Song of Fame เพลงคู่สยาม จัดคอนเสิร์ตสุดพิเศษ “Thai PBS THE GREATEST SONG OF FAME: The Sharing Pop Orchestra Concert” โดยมี รศ. ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. และ นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ประธานกรรมการนโยบาย ไทยพีบีเอส นำทีมคณะผู้บริหาร ร่วมรับชมคอนเสิร์ต เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2567 ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์สำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ ได้นำศิลปินระดับตำนานของเมืองไทยมาเพื่อถ่ายทอดผลงานเพลงระดับตำนาน ผ่านศิลปินรุ่นใหญ่ นักร้องและโปรดิวเซอร์ชั้นนำ และนักร้องรุ่นใหม่ จากรายการ Song of frame เพลงคู่สยาม ร่วมสร้างตำนานบทใหม่ ผู้ชมจะได้สัมผัสกับบทเพลงอันแสนคิดถึง ที่จะนำกลับมาขับขานใหม่ ในประสบการณ์ดนตรีแบบ 360 องศา ด้วยระบบเสียง Immersive Sound ถ่ายทอดโดยวงดนตรี Orchestra ผสมผสานระหว่างดนตรีคลาสสิกและป๊อปในรูปแบบใหม่ ครั้งแรกในประเทศไทยภายใต้การดูแลของ ปุ้ม-พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา Music Director ระดับตำนาน ที่จะมาควบคุมการแสดง สร้างสรรค์บทเพลงอันไพเราะที่เชื่อมโยงทุกคนทั้งสามวัยได้อย่างลงตัว ไม่ว่าคุณจะเป็นวัยไหน ก็สามารถดื่มด่ำกับเพลงฮิตที่ตราตรึงใจจากอดีตถึงปัจจุบันไปด้วยกัน ที่สำคัญทุกที่นั่งมีส่วนในการร่วมส่งต่อความสุข และความอบอุ่นจากคอนเสิร์ตให้แก่คนพิการทางสายตาจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ผู้สูงอายุจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ เช่น บ้านบางแค ศพส.วาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี และสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยสำหรับศิลปินที่มาร่วมงานประกอบด้วย• LEGENDARY เจ้าของบทเพลงระดับตำนาน - ชรัส เฟื่องอารมย์, ตุ๊ก วิยะดา, Smile Buffalo, บิลลี่ โอแกน, ตั้ม สมประสงค์, ก้อย ศรัณย่า, แมว จิรศักดิ์ และวง Pause• MUSIC PRODUCER ผู้อยู่เบื้องหลังศิลปินชั้นนำ - หมู MUZU, จั๊ก ชวิน, แหม่ม พัชริดา, ปนัดดา เรืองวุฒิ, แม็กซ์ เจนมานะ, อู๋ ธรรพ์ณธร, นรเทพ มาแสง และเต็น ธีรภัค• NEW GENERATION นักร้องรุ่นใหม่ไฟแรง - ทิกเกอร์, คามัส, ปริม, มินนี่, โมนิก้า, ขวัญ และเคียร่า​สามารถติดตามรับชมเทปบันทึกงาน “Thai PBS THE GREATEST SONG OF FAME: The Sharing Pop Orchestra Concert” วันที่ 31 ธ.ค. 67 เวลา 21.30 น. และรับชมย้อนหลังได้ทาง แอปพลิเคชัน VIPA หรือ www.VIPA.me ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2568 เป็นต้นไป ติดตามชมรายการ Song of Fame เพลงคู่สยาม ทุกวันอาทิตย์ เวลา 21.30 - 22.30 น. ทางไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3ไม่พลาดทุกข่าวสาร สาระความรู้ และคอนเทนต์คุณภาพ ติดตามไทยพีบีเอสทุกช่องทางออนไลน์ ได้ที่▪ Website : www.thaipbs.or.th▪ Application : Thai PBS▪ Social Media Thai PBS : Facebook, YouTube, X , LINE, TikTok, Instagram, Threads, Linkedin