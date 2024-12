ปีใหม่นี้ แซ่บนัวถึงใจกันถ้วนหน้า! เมื่อ “บลูช็อป” จับมือ “น้ำปลาร้าแม่ไพลิน by จ่าวิรัช” จัดโปรพิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2025 ฉลองครอบรอบ 12 ปี 19 สาขา ในราคาเพียง 19 บาท

นางชนานาถ ดลมินทร์ หรือ ‘เจ้เพ็ญ‘ ผู้บริหาร ’บลูช็อป’ พร้อมด้วย นางไพลิน โตอิ้ม หรือ ‘แม่ไพลิน’ ผู้บริหาร บริษัทจ่าวิรัชฟู้ดส์และเจ้าของธุรกิจ “น้ำปลาร้าแม่ไพลิน by จ่าวิรัช” แถลงข่าวความร่วมมือครั้งสำคัญในการจัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อเป็นการมอบของขวัญแทนคำขอบคุณลูกค้า ‘ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2025’ โดย ‘แม่ไพลิน’ ได้นำน้ำปลาร้าแม่ไพลิน by จ่าวิรัช จัดแคมเปญ “น้ำปลาร้าปันสุขกับบลูช็อป” มาจัดจำหน่ายในร้านบลูช็อปทั้ง 19 สาขา ในราคาสุดพิเศษ เพียง 19 บาท จำนวนทั้งสิ้น 50,000 ขวด ซึ่งการร่วมมือครั้งนี้ของ “น้ำปลาร้าแม่ไพลิน by จ่าวิรัช” กับ “บลูช็อป” มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบน้ำปลาร้าได้ซื้อไปรับประทานกันในราคาประหยัด ที่สำคัญ ยังเป็นการลดต้นทุนให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ใช้น้ำปลาร้าในการประกอบอาหารจำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่อีกด้วยโดย ‘เจ้เพ็ญ’ เจ้าของบลูช็อป กล่าวว่า โดยปกติแล้ว บลูช็อปเป็นร้านที่จัดจำหน่ายสินค้าในราคาประหยัดให้กับผู้บริโภคอยู่แล้ว แต่เมื่อได้ติดต่อคุณแม่ไพลิน ขอขายในราคานี้ คุณแม่ไพลินท่านก็ตอบตกลงให้เป็นพิเศษเฉพาะที่บลูช็อป ก็เลยได้นำน้ำปลาร้ามาจัดจำหน่ายได้ในราคาต้นทุนเพื่อคืนกำไรให้กับลูกค้าบลูช็อป จึงต้องขอขอบคุณทาง บริษัท จ่าวิรัชฟู้ดส์ที่เข้าใจสถานการณ์เศรษฐกิจขณะนี้ และเห็นใจผู้บริโภค จึงได้ให้ราคานี้กับบลูช็อป นอกจากนี้ ยังทำให้บลูช็อปเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องดีๆ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่ผู้คนต้องกลับไปหาครอบครัว สามารถนำน้ำปลาร้าดีๆ กลับไปทำอาหารรับประทานกันภายในครอบครัวได้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้ำปลาร้าที่มีราคาสุดประหยัดเพียง 19 บาท แต่รสชาติอร่อยถูกใจคนทั้งครอบครัว ถือว่า เป็นการเติมกำลังใจให้คนไทยด้วยกันในช่วงเวลาปีใหม่นี้ด้าน ‘แม่ไพลิน’ ระบุว่า เราได้ร่วมกับบลูช็อปทั้ง 19 สาขา นำน้ำปลาร้าแม่ไพลินมาวางจำหน่าย ซึ่งปลาร้าของ จ่าวิรัช แม่ไพลินนี้กำเนิดมา 100 กว่าปีแล้ว โดยได้คัดสรรปลาอย่างดีมาเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตน้ำปลาร้า ทำให้มีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อย สามารถนำไปประกอบอาหารได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นส้มตำ ยำ แกงอ่อม ลาบ น้ำพริก โดยมี 4 สูตรด้วยกัน ได้แก่ สูตรอีสาน แซ่บคูณสอง ทรงเครื่อง และสูตรดั้งเดิม ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเมนูใด รับรองว่า มีรสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลัก ได้มาตรฐานอย่างแน่นอน นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพอื่นๆ อีกมากมายภายใต้แบรนด์ของจ่าวิรัชอีกด้วย ทั้งนี้ การร่วมมือกับบลูช็อปครั้งนี้ นับเป็นการจัดโปรโมชั่นครั้งใหญ่ที่รับรองว่า ราคาถูกที่สุดแน่นอน“แม่เข้าใจว่า ทุกคนต้องลำบากในการทำมาหากิน ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ พ่อค้าแม่ค้าหลายคน คนหาเช้ากินค่ำ หมดทุน ท้อแท้ หมดกำลังใจ บางครอบครัว ไม่ค่อยได้กลับบ้าน รับประทานอาหารด้วยกันเพราะต่างต้องต่อสู้ดิ้นรน ทำมาหากิน ครอบครัวแม่เองก็ทำปลาร้าขายมานานหลายรุ่นแล้ว เรามีอยู่มีกินได้ เพราะปลาร้า แม่เลยคิดที่อยากจะช่วยคนที่รักในการกินปลาร้าและคนที่ทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับปลาร้า ได้ลดค่าใช้จ่าย ทางบลูช็อปติดต่อมา จึงนำน้ำปลาร้า แม่ไพลิน by จ่าวิรัชปันสุข มาจำหน่ายในราคา 19 บาทอีกครั้ง จากปกติ 35 บาท เพื่อปันสุขให้กับทุกคน โดยทางบลูช็อปก็ได้จัดทำโครงการน้ำปลาร้าปันสุขให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่ใช้น้ำปลาร้าเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร หรือคนที่ชอบกินปลาร้า ได้ซื้อไปกินกันในช่วงเทศกาลแบบนี้ แม่ก็อยากแบ่งปันและให้กำลังใจกัน ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ ได้รับประทานน้ำปลาร้าดีๆ ราคาประหยัด หวังอย่างยิ่งว่า จะช่วยให้คนรักปลาร้าชอบกินปลาร้าแบบแม่ได้มีความสุข อีกทั้งยังได้ร่วมมือกับบลูช็อปในการร่วมจัดจำหน่ายให้ โดยไม่หวังกำไร ยิ่งรู้สึกดีใจและชื่นชมอย่างยิ่ง” แม่ไพลิน กล่าวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบปลาร้า ชอบกินปลาร้าแบบปรุงสุก สะอาด ปลอดภัย อร่อย แซ่บนัว ผลิตด้วยโรงงานที่ผ่านมาตรฐานสากล ต้องห้ามพลาดกับโปร “ปลาร้าปันสุขกับบลูช็อป” กับ “น้ำปลาร้าแม่ไพลิน by จ่าวิรัช ปันสุข” ได้ที่บลูช็อปทุกสาขา ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลน้ำปลาร้าแม่ไพลิน byจ่าวิรัช ปันสุขน้ำปลาร้าปรุงสุก สะอาด ปลอดภัย อร่อย แซ่บนัว น้ำปลาร้าที่ผลิตด้วยโรงงานที่ผ่านมาตรฐานสากล ในเครือบริษัท จ่าวิรัชฟู้ดส์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบปลาร้า สนใจสินค้าอื่นๆของบริษัท จ่าวิรัชฟู้ดส์ สามารถ ติดตามและสั่งซื้อสินค้าได้ที่ TikTok shop :jawiratfood.official