อาชีพครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติออนไลน์ งานสนุก แถมรายได้ไม่ธรรมดา

ดังที่เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าประเทศไทยเป็น hub ในหลายๆ ด้าน ทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยว digital normad โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์ที่ทันสมัยและบริการดั่งโรงแรมห้าดาว ค่าครองชีพที่ค่อนข้างต่ำ และความเป็นมิตรของคนไทย ทำให้ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศในฝันที่ชาวต่างชาติหลายคนใฝ่ฝันที่จะมาเกษียณในช่วงบั้นปลายของชีวิตเมื่อพูดถึงการส่งออกวัฒนธรรม หรือ soft power ของประเทศไทย เราก็ทำได้ดีทั้งในเรื่องของ อาหาร นวด สปา มวยไทย และอีกหนึ่ง sector ที่มาแรงไม่แพ้กัน คือ ซีรีย์วาย (BL series)ทั้งหมดนี้ทำให้ประเทศไทยเนื้อหอมในสายตาของชาวต่างชาติมากกว่าที่คนไทยคิด มีชาวต่างชาติจำนวนมากที่ต้องการเรียนภาษาไทย และอาชีพครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติก็เป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจมาก ๆ เพราะสามารถทำได้ง่าย ๆ เพียงแค่มีอินเตอร์เนตและคอมพิวเตอร์ แถมยังได้ฝึกภาษา รู้จักเพื่อนใหม่ ได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมและภาษาไทยให้กับผู้ที่สนใจนางธรพร โถวรุ่งเรือง (ครูตุล) ผู้บริหารสถาบันสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ Thai Buddy และเจ้าของหลักสูตร TSLTK เล่าว่า "มันเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่มาก ๆ ที่เราพยายามพูดภาษาอังกฤษมาทั้งชีวิต แล้ววันนึงได้มาเห็นชาวต่างชาติ เห็นฝรั่งพยายามพูดภาษาเราอย่างเอาจริงเอาจัง แถมยังตื่นเต้นกับรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ในภาษาเรา เช่น คำว่า ขอโทษ ขอตัว ขอน้ำหน่อยค่ะ ที่เราพูดกันเป็นปกติ แต่สำหรับชาวต่างชาติ เค้ามองว่ามันมีเสน่ห์ มันน่าค้นหาสำหรับเค้า (หัวเราะ)”นอกจากจะเป็นอาชีพที่ช่วยเปิดโลกกว้าง ได้รู้จักกับเพื่อนใหม่จากทั่วโลกแล้ว ในเรื่องของรายได้ก็ถือว่าดีเลยทีเดียว โดยคุณครูมือใหม่รายได้จะอยู่ที่ชั่วโมงละ 200-300 บาท ส่วนคุณครูที่มีประสบการณ์เยอะ ๆ และมีฐานแฟนในโลกโซเชียลสามารถทำรายได้ได้ถึงชั่วโมงละ 800 – 1,200 บาทสำหรับคลาสเดี่ยว และสามารถทำได้มากกว่านั้นสำหรับคลาสกลุ่ม เหมาะที่จะเป็นทั้งรายได้หลักและรายได้เสริมTSLTK เป็นชื่อหลักสูตรที่ครูตุลทำขึ้นมาสำหรับใช้สอนนักเรียนของตัวเอง และขายให้กับคุณครูเพื่อนร่วมอาชีพไปแล้วกว่า 300 คน “เราเปิดอบรมคอร์สครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติมาแล้ว 20 กว่าครั้ง มีทั้งคอร์สสำหรับคุณครูมือใหม่ที่อยากเริ่มแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง ไปจนถึงคอร์ส upskill สำหรับคุณครูที่สอนอยู่แล้ว และอยากพัฒนาทักษะเฉพาะทาง เช่น การตลาด การทำสื่อการสอน การนำ AI มาปรับใช้ในห้องเรียน แล้วก็คอร์สปรับสำเนียงภาษาไทยให้ชาวต่างชาติที่เชิญคุณ Jay Stuart Raj นักภาษาศาสตร์ระดับ TED Talk ที่สามารถพูดได้คล่อง 15 ภาษาและอ่านเข้าใจถึง 30 ภาษามาเป็นวิทยากร”นอกจากขายสื่อการสอนสำเร็จรูป และอบรมครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติแบบเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ แล้ว ทาง TSLTK ยังมี internship program เพื่อให้คุณครูได้ฝึกสอนกับนักเรียนจริง ๆ โดยมีครูพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดอีกด้วย “คอร์สของเราก็พัฒนาตามฟีดแบ็กและความต้องการของคุณครูมาเรื่อย ๆ อย่างตอนเริ่มต้นเลย คุณครูไม่รู้จะสอนยังไง เราก็แชร์เทคนิคเนอะ คุณครูไม่อยากเตรียมสื่อ ไม่อยากเตรียมหลักสูตรเอง ตุลก็ดีเลย งั้นมาซื้อของตุลมา เพราะเราก็ลงทุนกับสื่อไปเยอะมาก ยิ่งมีคุณครูมาแชร์กันเยอะ ๆ เราก็จะได้มีเงินไปทำเพิ่ม คุณครูก็จะได้มีสื่อใหม่ ๆ ไปใช้โดยที่ไม่ต้องทำเอง แล้วตุลขายถูกด้วย ดีด้วย หลายสถาบันก็ใช้หลักสูตรของเราอยู่ และที่ภูมิใจมาก ๆ คือ สถาบันคลังติวเตอร์เลือกใช้หนังสือเราไปสอนนักเรียนแลกเปลี่ยนที่จุฬาฯ ด้วยค่ะ”“ต่อมายังไงล่ะ เทคนิคก็รู้แล้ว สื่อก็มีแล้ว ตัวอย่างก็สอนให้ดู พาไป observe ห้องเรียนจริงก็แล้ว แต่คุณครูบางคนก็ยังทำไม่ได้อยู่ดี บางคนพอไปทดลองสอนแล้วนักเรียนไม่ลงเรียน คุณครูก็ไม่รู้ว่าผิดอะไร... อาชีพพวกเรามันเป็นอย่างนี้จริง ๆ นะ คือ เราสอนอยู่ในโลกของเรา บางทีมันก็มืดบอดเพราะเราไม่รู้ว่าคนอื่นเค้าสอนกันยังไง ตรงไหนที่เราทำดีแล้ว ตรงไหนที่เรายังทำดีได้อีก มันไม่มีคนมาให้คะแนนเราอะ ก็เลยเกิดเป็นโครงการฝึกสอน (internship program) ขึ้นมา โดยที่เราเป็นตัวกลางให้นักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาไทยในราคาประหยัดกับคุณครูที่ต้องการฝึกสอนแบบไม่รับค่าแรงได้มาเจอกัน แล้วระหว่างที่เรียนก็มีครูพี่เลี้ยง (mentor) เข้าไปสังเกตุการณ์แล้วให้ฟีดแบ็กคุณครู 5 ครั้ง ปรากฏว่ามันดีมากเลย คลาสที่ 1 คุณครูมือใหม่ยังทำตรงนี้ได้ไม่ดีนะ พอครูพี่เลี้ยงฟีดแบ็กไปคุณครูเอาไปปรับในคลาสต่อ ๆ ไป แล้วคลาสที่ 3, 5, 8 ครูพี่เลี้ยงก็แนะนำเรื่องใหม่ให้... คือมันเป็นสถานการณ์จริง มันเฉพาะตัว แล้วมันก็มีพัฒนาการอย่างเห็นได้ชัด คุณครูมือใหม่เองก็มั่นใจมากขึ้น” ครูตุลเล่าอย่างภูมิใจในวันที่ 11 ม.ค. – 9 ก.พ. 2025 (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) ทาง TSLTK กำลังจะจัดอบรมครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติอีกครั้งภายใต้คอนเซป “สอนภาษาไทยไปทั่วโลก ตั้งแต่เริ่มต้น จนมีรายได้หลายทาง” โดยแบ่งเป็นหัวข้อย่อยทั้งหมด 10 หัวข้อ แต่ละหัวข้อครูตุลได้เชิญวิทยากรระดับแนวหน้าของวงการมาเป็นคนให้ความรู้ ได้แก่1. TSLTK Open Day: แนะนำหลักสูตรสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ แจกฟรีสื่อการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติไฟล์ PDF โดย ครูตุล แอดมินแสตมป์2. คู่มือการสอนโดยใช้หนังสือของ TSLTK และเทคนิคการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติเบื้องต้น โดย ครูแอร์ (เพจ Learn Thai with Air)3. เพิ่มความมั่นใจ ใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีเสน่ห์ และวิธีสอนคำไทยที่ไม่มีในภาษาอังกฤษ โดย ครูคริส (เพจ Crispy Froid คริสปี้ฟรอยด์)4. ฝึกสอนฟรีทาง Hello Talk และขั้นตอนการรับงานผ่านแพลตฟอร์ม iTalki และ Preply โดย ครูศุลี (เพจ Sulee Thai) ครูแอร์ (เพจ Learn Thai with Air)5. สร้างตัวตนออนไลน์ วางแผนคอนเทนต์ หาไอเดียทำคอนเทนต์ และเครื่องมือทำคอนเทนต์ โดย ครูสตางค์ (ไอจี Learn Thai Happily)6. Phonetics และการปรับสำเนียงภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ โดย ครูแอร์ (เพจ Learn Thai with Air)7. รายได้เสริมด้วยคอร์สออนไลน์แบบคลิปวิดีโอ โดย อาจารย์ฮง พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ (เพจ Fact Sheets)8. เครื่องทุ่นแรงในการสอน วิธีเตรียมการสอน ทำสื่อเสริมสำหรับนักเรียนเฉพาะคน โดยใช้ AI และ Canva โดย ครูแมน (ช่อง Thai Time with P’Man)9. รายได้เสริมด้วยคอร์สออนไลน์แบบ interactive โดย อาจารย์ฮง พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ (เพจ Fact Sheets)10. สอนยังไงให้นักเรียนติดใจ เพิ่มความสนุกในการสอนด้วยเกมออนไลน์ โดย ครูแมน (ช่อง Thai Time with P’Man)โดย 2 หัวข้อแรก และ 2 เสาร์สุดท้าย เป็นการอบรมฟรี และมีการแจกตัวอย่างสื่อการสอนของ TSLTK ให้คุณครูเอาไปเริ่มอาชีพได้เลย ส่วนอีก 6 หัวข้อที่เหลือก็สอนในราคาที่เอื้อมถึงมากๆ (1 คอร์ส 1,500 บาท // 3 คอร์ส 3,900 บาท // บุฟเฟ่ต์ 5,900 บาท)สำหรับใครที่สนใจอาชีพครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ครูตุลฝากมาบอกว่า “แวะมาเจอกันก่อนได้ค่ะ ยินดีต้อนรับมาก ๆ ยังไม่ต้องซื้ออะไรก็ได้ มาฟังฟรี เอาสื่อฟรีไปศึกษาดูก่อน ชอบแล้วค่อยกลับมาซื้อทีหลังก็ได้ สำหรับคนที่ต้องการลงทะเบียนหรือสอบถามเพิ่มเติม ทักมาที่ไลน์ @TSLTK ได้เลยค่ะ ส่วนคนที่อยากรู้จักกับ TSLTK และบริการอื่น ๆ ของเรา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tsltk.com ค่ะ”