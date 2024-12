“นิ้วกลม” กู้คืนเพจได้แล้ว หลังโดนแฮ็ก เสียดายข้อมูล 11 ปีหายเกลี้ยง

วันนี้ (18 ธ.ค. 67) จากกรณีที่ นิ้วกลม หรือ สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ เจ้าของเพจ Roundfinger ได้โพสต์ว่าถูกแฮ็ก แต่ล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ผ่านเพจ “ชื่อ นามสกุล” ระบุว่าเพจที่ถูกแฮ็ก ถูกกู้คืนมาได้แล้ว แต่ข้อมูลที่โพสต์มาตลอด 11 ปี โดนลบหายเกลี้ยง โดยระบุข้อความว่า "สวัสดีครับ เพื่อนพี่น้องผู้ติดตามเพจ Roundfinger ทุกท่าน วันนี้ขออนุญาตคุยกันยาวๆ สักหน แต่จะพยายามทำให้กระชับที่สุดนะครับ โดยย่อ “ผมโดนคนร้ายแฮ็กเพจไป” และพยายามกู้คืนมาได้สำเร็จโดยความช่วยเหลือจากมิตรสหายหลายท่านผลของมันคือ “คนร้ายลบข้อมูลทั้งหมดในเพจทิ้งจนเกลี้ยง” สิ่งต่างๆ ที่ผมเขียนมาตั้งแต่เริ่มทำเพจในปี 2013 จนถึงปี 2024 (11 ปี) สูญหายหมดสิ้นในชั่วพริบตา! แน่นอนเป็นเรื่องน่าเสียดายที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องพยายามอยู่กับมัน ยอมรับความจริง และก้าวต่อไปความรู้สึกของผมเหมือนคนที่ค่อยๆ เริ่มจากการตั้งแผงขายของเล็กๆ ก่อร่างขึ้นเป็นร้าน กระทั่งกลายเป็นห้างขนาดใหญ่ ที่มีคนแวะเวียนมาใช้บริการในนั้นกันคึกคัก แล้วอยู่มาวันหนึ่งก็ถูกโจรบุกเข้ามา แล้วเผาทุกสิ่งในนั้นมอดไหม้ไม่เหลือชิ้นดีตอนแรกก็กังวลด้วยว่า โจรจะ ‘ขโมย’ ทุกสิ่งทุกอย่างไปจนไม่เหลืออะไรเลย คือเอาเพจกลับคืนมาไม่ได้ ซึ่งก็แอบทำใจไว้ด้วย แต่อย่างน้อยยังโชคดี แม้สิ่งที่ได้กลับคืนมาจะเป็น “เพจที่ว่างเปล่า” เหมือน “ที่ดินโล่งไร้สิ่งปลูกสร้าง” แต่อย่างน้อยผมก็ได้กลับคืนมา พร้อมสิ่งมีค่าที่สุดคือ ยังมีเพจนี้ที่สามารถเชื่อมต่อสื่อสารกับ “แฟนเพจ” (เพื่อนพี่น้องที่กดไลก์กดติดตาม) ได้อยู่ ถ้าทุกคนได้เห็นข้อความนี้ แปลว่าเรายังสื่อถึงกันได้ (ผมขอชวนกดไลก์ส่งสัญญาณตอบรับว่าได้เห็นกันสักคนละ 1 ไลก์ ถ้าไม่ลำบากเกินไป อย่างน้อยก็อุ่นใจว่า เรายังเห็นกัน)ตอนโจรแฮ็กเพจไป เขาทำการ flood ข้อความอะไรต่อมิอะไรนับร้อย หลายคนรำคาญก็กด unfollow หรือ เลิกติดตาม หรือ เอาปุ่ม like ออกไป เชื่อว่าน่าจะมีคนทำแบบนั้นไม่น้อย ผมไม่รู้จะกวักมือตามแฟนเพจเหล่านั้นกลับมายังไงเหมือนกัน แต่อาจขอรบกวนช่วยกันแชร์ข้อความนี้ออกไป เผื่อพวกเขาจะเห็น ซึ่งถ้าเห็นก็ขอชวนกลับมาอยู่ใน “พื้นที่สร้างสรรค์” นี้อีกครั้งนะครับขณะนี้ผมยังไม่สามารถเปลี่ยนชื่อเพจกลับไปเป็น Roundfinger ได้ เงื่อนไขของเฟซบุ๊กคือต้องรอ 60 วัน จึงต้องใช้ชื่อประหลาดๆ “ชื่อ นามสกุล” นี้ไปก่อน ซึ่งก็ดูอัลเตอร์ดีเหมือนกัน (ฮา)มีรายละเอียดความรู้สึกมากมายระหว่างเพจถูกแฮ็กที่เดี๋ยวจะทยอยเล่าสู่กันฟัง แต่ถ้าบอกกล่าวกันสั้นๆ คือ “หัวใจยังดีอยู่ครับ” ต้องขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามา ข้อความนึงเขียนบอกโจรตอนที่เพจโดนแฮ็กไปว่า “ผมขอร้องให้คืนเพจนิ้วกลมกลับเถอะครับ คุณรู้มั้ยว่าเพจนี้ช่วยอะไรคนอื่นได้เยอะแยะมากมาย ทั้งการใช้ชีวิต การทำงาน พลังงานดีๆ ในแต่ละวัน และการอยู่ร่วมกัน ผมรบกวนคืนเพจให้เขาเถอะครับ” อ่านแล้วผมซึ้งใจมากเลยนิตท์เช่เคยกล่าวว่า “That which does not kill us makes us stronger.” จนกลายมาเป็นถ้อยคำคุ้นหูเราที่ว่า “อะไรที่ฆ่าคุณไม่ตาย มันจะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้น” ผมคิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้คือสิ่งนั้นผมเขียนข้อความหนึ่งเหมือนปณิธานการทำงานและการทำเพจของผมแปะไว้บนเพจตลอดมาคือ “ผมเชื่อว่าเราเกิดมาเพื่อมอบความหวัง ความรู้ และความรักให้กัน เพจนี้จะทำหน้าที่นั้น” กระทั่งวินาทีนี้ผมก็เชื่อเช่นนั้นผมยังไม่ตายครับ มันฆ่าผมไม่ตาย ผมแกร่งขึ้นในจิตวิญญาณจากการสูญเสีย ความพังทลาย ไฟที่มอดไหม้สิ่งที่สร้างมากว่าสิบปีแต่ไม่เป็นไร ตราบที่ยังมีชีวิต เราสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้เสมอ ผมจะเขียนและทำคอนเทนต์บรรจุลงไปในเพจแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง สะสมสมบัติมีค่าของตัวเองและแฟนเพจให้ค่อยๆ เพิ่มพูนขึ้นทุกวัน ที่ดินเรียบเตียนที่ถูกไฟไหม้จะค่อยๆ เขียวขจีขึ้น มีชีวิตชีวาขึ้น และอุดมไปด้วยปัญญา ความสุข พลังใจ และนี่คือโพสต์แรกของการกลับมา นี่คือเมล็ดพันธุ์แรกที่บรรจงปลูกลงไป เพื่อให้งอกงามเป็นต้นไม้ใหญ่หวังว่าเพื่อนพี่น้องในเพจจะได้เห็นข้อความนี้ หากจะช่วยส่งพลังใจให้ สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยการกดไลก์ส่งสัญญาณว่าเรายังเห็นกัน และช่วยแชร์ข้อความนี้ออกไปเพื่อบอกกับผู้คนที่อาจเลิกราไปให้เขาได้ทราบว่า “เพจกลับมาแล้ว”เรามาร่วมกันสร้างพื้นที่แห่งนี้ให้กลับมามีชีวิตชีวาและความเบิกบานทางปัญญากันอีกครั้ง ให้พลังแสงสว่างเอาชนะความมืด ให้ความหวัง ความรู้ และความรัก เอาชนะความสิ้นหวัง มิจฉาทิฐิ และความเกลียดชังตราบที่ยังมีชีวิต เราสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ขึ้นใหม่ได้เสมอ ผมเชื่อแบบนั้น และจะเชื่อยิ่งขึ้นเมื่อผ่านเหตุการณ์พังทลายใหญ่ครั้งนี้ได้ เพราะผมไม่ได้ผ่านสิ่งนี้ไปเพียงลำพัง ขอบคุณทุกกำลังใจจากเพื่อนพี่น้องใกล้ชิด ผู้อ่าน ผู้ชม ผู้ฟัง แฟนรายการทุกๆ คน เพจนี้คือสถานที่ของทุกคนครับ ขอบคุณที่ส่งมอบสามสิ่งสำคัญให้แก่กัน “ความหวัง ความรู้ ความรัก” ด้วยรักจากหัวใจ นิ้วกลม"