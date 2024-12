‘น้องฉัตร’ นำทีมช่างระดับตำนาน ร่วมงาน ‘Soft Power fashion’ รัฐบาล

“นายแพทย์ สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี” ประธานกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เปิดโครงการอบรม “Up Skill - Re Skill“Makeup for Professional” รุ่นที่ 1-2โดย “น้องฉัตร-ฉัตรชัย เพียงอภิชาต” เมคอัพอาร์ททิสต์ชื่อดังของประเทศ พร้อมด้วย “ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ” ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และผู้แทน ปยป. ร่วมพิธีเปิดงาน ณ Crystal Design Center (CDC) เลียบด่วนรามอินทรา กรุงเทพมหานครทางด้านหลักสูตร “Makeup for Professional” จากวิทยากรชื่อดัง “น้องฉัตร” ได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมจำนวนมาก …กับการบ่มเพาะองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมแฟชั่น ในหมวดของความงาม (Beauty) จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) หรือ ดีพร้อม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมแฟชั่น ปีงบประมาณ 2567 : Up Skill Re Skill (Soft Power Fashion)สำหรับการฝึกอบรมทั้งทฤษฏีและปฏิบัติเวิร์คช้อป เข้มตลอด 3วันเต็มเมื่อเร็ว ๆ นี้ ตั้งแต่การรู้จักกับการเตรียมผิวหน้าก่อนการแต่งหน้า ,การปรับรูปหน้าให้ได้รูปทรงที่ต้องการ ,การทำ Contour และ Highlight การเลือกใช้สีสันที่เหมาะกับรูปหน้า , การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการแต่งหน้า ,แปรงแต่งหน้าและวิธีการใช้ที่ถูกต้อง , ฟองน้ำแต่งหน้าและวิธีการใช้ และการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางพื้นฐาน เช่น รองพื้น แป้งบลัชออน เป็นต้น เพื่อจะได้มีช่างแต่งหน้ามืออาชีพ และเมคอัพอาร์ททิสต์ ที่มีศักยภาพและเป็นขุนพลสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นในเวทีโลกในอนาคต สำหรับผู้สนใจสามารถสมัคร หลักสูตรต่าง ๆ ที่ยังเปิดฝึกอบรมอีกหลายหลักสูตร หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitextile.org และ Facebook : Thailand Textile Institute