แอดมิน "สุทธิชัย ไลฟ์" เผย ฝากนักแสดงหน้าใหม่วัย 78 ปี เปรยมีให้ตกใจกว่านี้อีก

จากกรณีปรากฏภาพของชายรายหนึ่งในลุคของพระสงฆ์จากซีรีส์เรื่อง The White Lotus ซีซัน 3 ทำให้มีชาวเน็ตสงสัยเป็นอย่างมากว่าใช่ สุทธิชัย หยุ่น นักข่าวอาวุโสหรือไม่อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. เพจ “Suthichai Live” ออกมาเฉลยว่าตกลงใช่ตนเองหรือไม่ โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า“หลายคนอาจจะงงๆ สับสน 🫢เอ๊ะ ใช่ไหม หรือไม่ใช่ 🙂‍↔️🙂‍↕️เสียงเหมือนมากกกกก เสียงคุ้นมากกได้ยินเสียงทุกเช้าเลย แต่จะใช่จริงๆ เหรอ? จะเล่นจริงๆ เหรอ?แอดมินไขข้อข้องใจให้แล้วค่ะ 🤫🤫🤫ฝากนักแสดงหนุ่มหน้าใหม่มากกกกกเดบิวต์เรื่องแรกในวัย 78 ดาราน้องใหม่ของวงการ ประสบการณ์ในวงการ (ข่าว) กว่า 50 ปี ไว้สักคน (รูป) ด้วยนะคะ เดบิวต์มาใหม่ๆ สดๆ ร้อนๆฝีมือการแสดงยังไม่ทราบ 555555 🤣🤣🤣พระรูปนี้จะ live หรือ Breaking News ในวัดไหม ต้องติดตามค่ะรับบทเป็นพระเอก ❌รับบทเป็นพระสงฆ์ ✅✅✅✅ปล.ใบ้ว่ามีเซอร์ไพรส์ให้ตกใจมากกว่านี้อีก 1 กรุบ รอลุ้นกันนะคะ”สำหรับซีรีส์ยอดฮิต The White Lotus ซึ่งครั้งนี้เดินทางมาถ่ายทำที่ประเทศไทย โดยมีดาราชาวไทยชื่อดังอย่าง ลลิษา ‘ลิซ่า’ มโนบาล ร่วมแสดงด้วย ตัวอย่างเผยให้เห็นบรรยากาศตระการตาของเกาะสมุยซีรีส์มีกำหนดฉายวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2025 บนแพลตฟอร์ม Max และคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวไทย โดยเฉพาะเกาะสมุย ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำหลักนอกจากนี้ ยังมีนักแสดงชั้นนำชาวไทยมากมายที่จะมาร่วมสร้างความเข้มข้นให้กับซีรีส์เรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็น ครูเล็ก-ภัทราวดี มีชูธน รวมถึงนักแสดงหนุ่ม ดอม เหตระกูล, เมธี ทับทิมทองแถมคลิปตัวอย่างซีรีส์เรื่อง The White Lotus ซีซัน 3 ยังสร้างความฮือฮา เพราะมีการใช้เพลง เมดอินไทยแลนด์ ของคาราบาว ประกอบตัวอย่างซีรีส์อีกด้วย