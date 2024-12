จัดใหญ่กว่าที่เคย VIPA By Thai PBS จัดเทศกาลรวมพลคนรักหนังสารคดี กับ “VIPA Film Fest 2024” ขนทัพภาพยนตร์สารคดีเด็ด 3 เรื่อง ให้ชมส่งท้ายปีกันฟรีๆ

VIPA แพลตฟอร์มของทุกคน ไทยพีบีเอสได้เริ่มพัฒนาแพลตฟอร์มและให้บริการแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า VIPA (Vision and Passion) วิดีโอสตรีมมิงแพลตฟอร์มตั้งแต่ปี 2562 โดยให้บริการเนื้อหาหลากหลาย ทั้งละครคุณภาพจาก ไทยพีบีเอส รายการวาไรตี้ ซีรีส์นานาชาติ รวมถึง VIPA Kids Mode ซึ่งปัจจุบันมีเนื้อหาให้เลือกชมมากกว่า 600 รายการ รวมถึงภาพยนตร์สารคดีทั้งของไทยและต่างประเทศ คิดเป็น 43% ของเนื้อหาทั้งหมดซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนเนื้อหาที่มากที่สุด และรับชมได้ฟรีแบบไม่มีโฆษณา โดย VIPA มีสมาชิกแล้วกว่า 175,000 บัญชี นอกจากจะคัดสรรคุณภาพเนื้อหาให้กับผู้ชมแล้ว VIPA ยังให้ความสำคัญกับการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ด้อยโอกาสซึ่งรวมถึงผู้พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย ด้วยบริการ “Big Sign ภาษามือใหญ่เต็มจอ” ซึ่ง VIPA ถือว่าเป็น OTT แพลตฟอร์มแรกในประเทศไทยที่มีบริการเนื้อหาสำหรับกลุ่มผู้พิการทางการได้ยินอีกด้วย และในปัจจุบัน VIPA ได้ขยายช่องทางการรับชมเนื้อหาได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกแพลตฟอร์มยอดนิยม ไม่ว่าจะเป็น Website, Application, Smart TV และ Connected TVนางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส กล่าวว่า “กิจกรรม VIPA Film Fest 2024 ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่ได้จัดกิจกรรมนี้เมื่อปี 2566 ร่วมกับ Documentary Club มีการจัดฉายภาพยนตร์ และร่วมเสวนาในประเด็น “สะท้อนความเหลื่อมล้ำ” โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเต็มทุกรอบ อีกทั้งยังได้รับความสนใจจากกลุ่มนักศึกษาที่นำเอาสารคดี เช่น เรื่อง Push ซึ่งเป็นสารคดีตีแผ่วิกฤตที่อยู่อาศัย ไปเป็นสื่ออ้างอิงในการเรียนการสอนอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของไทยพีบีเอสในการมุ่งให้ VIPA เป็น OTT แพลตฟอร์มของคนรุ่นใหม่ เพื่อนำเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ สร้างการตระหนักรู้ปัญหา และนำไปสู่การแก้ปัญหาสังคมได้ โดยในปีนี้ VIPA ได้จัดกิจกรรม “VIPA Film Fest 2024” ขึ้นอีกครั้ง เพื่อรวมพลคนรักหนังสารคดีและร่วมฟังเสวนาในประเด็นสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตและสังคมในปัจจุบัน และเพื่อตอกย้ำว่า VIPA มีความพร้อมที่จะเป็นพื้นที่ในการนำเสนอเนื้อหาสาระ ความรู้ และบันเทิง อีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์สารคดีของกลุ่มผู้ผลิตรุ่นใหม่ ผ่านภาพยนตร์สารคดีคุณภาพการันตีด้วยรางวัลระดับสากล ทั้ง 3 เรื่อง”สำหรับ VIPA Film Fest 2024 ในครั้งนี้ ไฮไลต์ช่วงแรกเป็นการร่วมฟัง Speech Talk ในหัวข้อ “The Power of OTT Streaming Platforms พลังแห่งแพลตฟอร์มสตรีมมิงกับเทรนด์การบริโภคสื่อที่เปลี่ยนไป” รวมถึงโอกาสและความท้าทายสำหรับผู้สร้างเนื้อหา และเพื่อการพัฒนาในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ โดย คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส ต่อด้วยการเปิดวงพูดคุยเสวนาพื้นที่เล็ก ๆ ให้กับผู้ผลิตรุ่นใหม่ได้เข้ามาร่วมรับฟังแนวคิดการผลิตรายการและเทรนด์การผลิตสารคดีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในหัวข้อ “สารคดีไทยในวันที่ท้าทาย: เรื่องเล่าที่ต้องรอดในโลกที่แปรเปลี่ยน” กับ คุณธิดา ผลิตผลการพิมพ์, อ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ นักวิชาการ บอล - ทายาท เดชเสถียร และยอด – พิศาล แสงจันทร์ พร้อมเปิดตัวและร่วมรับชมรายการ “เรื่องบ้านบ้าน” สารคดีเรื่องใหม่จาก VIPA Originalช่วงที่สอง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังคนรุ่นใหม่ และการขับเคลื่อนสังคมเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ในวงเสวนาประเด็น “Green Minds, Global Reach สร้างสื่ออย่างไร ? ให้ธรรมชาติกลับมาหายใจได้อีกครั้ง” กับ นายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน หัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช คุณธีระฉัตร โพธิสิทธิ์ (ทอม) นักถ่ายภาพมืออาชีพระดับตำนานและศิลปินผู้เชื่อมโยงประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม คุณภัทราภรณ์ ศรีทองแท้ ผู้กำกับภาพยนตร์สารคดี AFTER จาก Decode, Thai PBS และคุณอัด อวัช รัตนปิณฑะ ศิลปินผู้ก่อตั้ง Save Thailay โปรเจกต์เพื่อการอนุรักษ์ทะเลไทยและอีกหนึ่งกิจกรรมพิเศษของงาน VIPA Film Fest 2024 ชวนแฟน ๆ ร่วมชมภาพยนตร์สารคดีคุณภาพการันตีด้วยรางวัลระดับสากล ทั้ง 3 เรื่องตลอดทั้งวัน พร้อมกันที่นี่ที่แรก โดยมีตารางการฉายภาพยนตร์ ดังต่อไปนี้ตารางการฉายภาพยนตร์ VIPA Film Festival 20241. AFTER สารคดีโดย Decode Original Documentary Series (รอบเวลา 16.30 น.)เริ่มต้นจากเครื่องหมายคำถาม Our World Heritage in Danger? เป็นการนำเสนอเรื่องราวของมนุษย์ ผู้โดดเดี่ยวเฝ้ามองสิ่งมีชีวิตอื่นนอกจากตัวเขาเอง เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของการเข้าสู่ภาวการณ์การสูญพันธุ์ครั้งยิ่งใหญ่ เมื่อผืนดินคือสิ่งเดียวที่หล่อเลี้ยงชีวิต พร้อมเฝ้าดูการเป็นผู้ล่าและผู้ถูกล่าของห่วงโซ่อาหาร ผ่านมุมมองชีวิต ความรักและความเชื่อ After โลกที่ไม่อาจหวนกลับคืน AFTER เป็นสารคดีที่ได้รับรางวัล The Winner of The Best Conversation Film 2024 จาก The Western International Film Festival 20242. Searching for Armani (รอบเวลา 18.00 น.)ภาพยนตร์สารคดีที่รวบรวมจุดตัดระหว่างการสูญเสียส่วนบุคคล และวิกฤตทางนิเวศวิทยาอย่างเจ็บปวด โดยเผยให้เห็นว่าผลกระทบของโลกที่ร้อนขึ้นไม่เพียงส่งผลต่อสัตว์ป่าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงชีวิตของผู้ที่ต้องพึ่งพามันด้วย Searching for Armani ได้รับรางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม จาก Raindance Film Festival 20243. Patrice: The Movie (รอบเวลา 20.30 น.)สารคดีโรแมนติกคอมเมดี้ที่นำเสนอประเด็นความเท่าเทียมในการแต่งงานของคนพิการ ซึ่งถือเป็นเรื่อง ท้าทายในสังคมปัจจุบัน Patrice: The Movie ได้รับรางวัลขวัญใจคนดู หรือ Audience Award จาก Camden International Film Festival 2024“เชื่อมั่นว่า งาน VIPA Film Fest 2024 ครั้งนี้ จะได้รับการตอบรับจากผู้ชมที่สนใจภาพยนตร์สารคดีเข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก อีกทั้งหวังว่าโครงการ “VIPA Documentary Pitching Project 2025” ในปีหน้าจะเป็นที่ตอบรับและมีนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเสนอไอเดียเป็นจำนวนมากอีกด้วย” นางสาวกนกพร กล่าวทิ้งท้ายสำหรับผู้สนใจรับชมเนื้อหาภาพยนตร์สารคดีและรับชมคลิปงานช่วงเสวนา Talk & Panel Discussion งาน “VIPA Film Fest 2024” ได้ทาง www.VIPA.me, VIPA Application, Facebook @VIPAdotMe และ YouTube Channel @VIPAdotMe