ประเทศไทยประกาศความพร้อมการก้าวสู่ Tourism HUB ในภูมิภาคอาเซียน

วันนี้ (15 ธันวาคม 2567) นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า รัฐบาล ผ่านการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขับเคลื่อนนโยบายการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัฐบาล ผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น Tourism HUB ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย และ สปป.ลาว เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยสูงสุดระดับ 1 ใน 5 ในขณะที่นักท่องเที่ยวสิงคโปร์โหวตให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่ง ททท. จึงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรจัดกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวในรูปแบบการขับรถเดินทาง (Self-drive) ผ่านด่านชายแดนจังหวัดสงขลา สระแก้ว บึงกาฬ หนองคาย มุกดาหาร นครพนม และเชียงราย โดย ททท. ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อนำเสนอประสบการณ์การเดินทางด้วยสินค้าการท่องเที่ยวกลุ่ม 5 Must Do in Thailand เชื่อมั่นว่าการวางแผนการส่งเสริมการเดินทางรูปแบบ Self-drive จะทำให้ตลอดปี 2568 นี้ ประเทศไทยจะสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ จำนวนไม่น้อยกว่า 39 ล้านคน สร้างรายได้สู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยได้ไม่น้อยกว่า 2.23 ล้านล้านบาทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมต้อนรับคณะผู้ขับขี่รถ Porsche จากสิงคโปร์จำนวน 37 คัน และจากมาเลเซีย จำนวน 20 คัน ที่เดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา และผู้ขับขี่จากกัมพูชา จำนวน 17 คัน ที่เดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ ภาคกลางและภาคตะวันออกก่อนจะร่วมงาน DAS TREFFEN 9 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในขณะที่บางกลุ่มวางแผนเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยหลังจากร่วมงาน DAS TREFFEN 9 ไปสัมผัสอากาศหนาวในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยในขณะที่ นายจักรพันธ์ จารุสุวรรณภูมิ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท 2000 พับลิชชิ่ง แอนด์ มีเดีย จำกัด ผู้จัดงาน #BIMMERMEET และงาน DAS TREFFEN และผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์นิตยสาร #BIMMERMEET Magazine Thailand และ นิตยสาร DAS TREFFEN Magazine Thailand กล่าวว่า การจัดกิจกรรมรวมพลคนรักรถโดยการเชิญชวนให้ผู้ชื่นชอบและผู้ขับขี่รถยนต์ยี่ห้อต่างๆ ให้ร่วมกันเดินทางเพื่อแบ่งปันประสบการณ์สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกจะเป็นหนึ่งในรูปแบบการเดินทางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี 2568 ซึ่งการจัดงาน DAS TREFFEN 9 ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้ชื่นชอบ Porsche จากทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมรถ Porsche สปอร์ตรุ่นหายาก ทั้งในรูปแบบรถคลาสสิค และรถรุ่นใหม่ที่นักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนให้ความสนใจที่จะเดินทางเข้ามาชื่นชมนวัตกรรมยานยนต์ผสมผสานที่สะท้อนถึงมรดกอันมีชีวิตชีวา และจิตวิญญาณของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างลงตัวการจัดกิจกรรมในรูปแบบนี้เป็นการส่งเสริมให้ผู้ขับขี่รถยนต์ ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพที่มีกำลังซื้อให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ทั้งก่อนและหลังการจัดงาน โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีอัตราการใช้จ่ายและระยะเวลาพำนักสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป ตลอดทั้งเป็นกลุ่มที่นิยมเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริม “เมืองน่าเที่ยว” ของรัฐบาลนายสีหบุตร ชุมสาย ณ อยุธยา บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร DAS TREFFEN Magazine Thailand กล่าวว่า การจัดงาน DAS TREFFEN 9 ภายใต้ธีม Limited Edition ในวันที่ 15 ธันวาคม 2567ณ อิมแพ็ค สปีด พาร์ค เมืองทอง จังหวัดนนทบุรี โดยเนรมิตรพื้นที่ริมน้ำให้เป็น Porsche Village ต้อนรับรถยนต์ Porsche จำนวนกว่า 500 คัน จำนวนกว่า 3,000 คนจากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จัดแสดงรถยนต์ Porsche รุ่นที่น่าสนใจ อาทิ Porsche 911 (997) Turbo S "Edition 918 Spyder”, Porsche 911 (964) "30 Jahre" (30th Anniversary), Porsche 911 R (991), Porsche 911 (992) Dakar, Porsche 911 (997) GT3 RS 4.0, Porsche 911 (991) GT2 RS Clubsport 25, Porsche 911 (991) GT3 R เป็นต้น และจัดการฉลองครบรอบ 50 ปี ของ 911 Turbo (911 เทอร์โบ) ด้วยสินค้าพิเศษที่ออกแบบโลโก้ เป็นเลข "9" ตามเทอร์โบชาร์เจอร์ โดยใช้สี Turbonite ซึ่งเป็นสีใหม่พิเศษจาก Porsche อีกไฮไลท์พิเศษคือการจัดแสดงรถยนต์ปอร์เช่ รุ่น Taycan Turbo S Celestial Jade ซึ่งเป็นผลงานสุดพิเศษจากแผนก Sonderwunsch ที่ใช้เทคโนโลยีสีพิเศษ Chromaflair ซึ่งเป็นการผสมผสานที่สะท้อนถึงมรดกอันมีชีวิตชีวาและจิตวิญญาณของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Porsche 911 S/T เป็นรุ่นพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อคนรักการขับขี่ที่แท้จริง โดดเด่นด้วยการออกแบบที่เบาและคล่องตัว 918 Spyder Martini โดดเด่นด้วยชุดแต่ง Martini Racing สามารถเร่งจาก 0-100 กม. ชม. ได้ในเวลาเพียง 2.6 วินาที